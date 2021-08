La fuite de la vidéo Mi Mix 4 montre un écran super flexible, une caméra sous-écran

in

TL;DR

Une nouvelle vidéo a montré ce que pourraient être l’écran du Mi Mix 4 et la caméra selfie sous-écran. L’écran semble très flexible dans le clip, mais nous ne nous attendons pas à ce que ce soit le cas dans le produit final.

Xiaomi organise un événement le 10 août et il a confirmé que le Mi Mix 4 sera révélé ce jour-là. Nous attendons avec impatience ce que la société pourrait avoir dans sa manche, car la série Mix apporte souvent un design radical à la table.

Maintenant, le leaker Digital Chat Station a partagé une vidéo sur Weibo qui montre prétendument l’écran Mi Mix 4. Nous avons ici deux points à retenir, à savoir la nature flexible de l’écran et la présence d’une caméra selfie sous l’écran. Regardez la vidéo ci-dessous.

Le leaker ajoute dans un commentaire de suivi qu’il s’agit d’un “écran non emballé” qui n’a pas encore été installé sur un téléphone. Nous pensons donc que l’affichage ne sera pas aussi flexible dans le produit final. Après tout, des problèmes tels que la durabilité et les composants internes rigides comme les batteries pourraient compliquer les choses. Mais on se demande à quoi pourrait ressembler le Mi Mix 4.

Le Mi Mix original offrait un rapport écran/corps élevé des mois avant que l’industrie dans son ensemble n’adopte cette tendance. Pendant ce temps, le Mi Mix 2 a encore augmenté le rapport écran/corps et a livré un corps en céramique. Le Mi Mix 3 de Xiaomi offrait un design de curseur, tandis que le Mi Mix Alpha sabordé avait un écran qui s’enroulait autour de l’arrière de l’appareil.

Le dernier Mi Mix de Xiaomi serait le premier appareil de l’entreprise avec une caméra selfie sous-écran, mais ce ne serait pas le premier téléphone majeur doté de cette technologie (cet honneur revient au ZTE Axon 20). Nous espérons donc que l’entreprise a plus d’astuces dans son sac. Nous n’avons pas longtemps avant la révélation du 10 août, donc tout sera révélé dans quelques jours.