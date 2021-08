La fuite de l’Apple Watch Series 7 nous montre le nouveau design époustouflant d’Apple

Les fuites de l’iPhone 13 ont jailli à un rythme effréné, mais ce n’est pas le seul appareil provenant d’Apple en 2021. Nous nous attendons également à voir de nouveaux AirPod, un nouveau MacBook Pro et de nouveaux modèles d’iPad. L’Apple Watch Series 7 fera également ses débuts. Et au début de cette semaine, la conception finale de l’Apple Watch Series 7 a apparemment été gâchée par une nouvelle fuite.

Mardi, 91mobiles a publié des rendus basés sur la CAO de l’Apple Watch Series 7 qui auraient été obtenus de sources industrielles. Comme le note 91mobiles, leurs rendus sont incroyablement similaires aux rendus partagés par Jon Prosser en mai. Prosser a eu sa part de ratés, mais il semble frapper plus souvent qu’autrement. En outre, pratiquement toutes les autres rumeurs et rapports indiquent une conception similaire.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’atteindre le prix le plus bas de tous les temps sur Amazon ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 179,99 $ Vous économisez : 69,01 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

À quoi s’attendre de l’Apple Watch Series 7

Parce que les rendus sont pratiquement identiques à ceux de mai, ils ne révèlent pas grand-chose que nous ne savions déjà. Apple semble remplacer les bords arrondis des modèles Apple Watch précédents par des côtés plats sur la série 7. Les bords plats font fureur chez Apple, apparaissant sur les derniers modèles d’iPhone et d’iPad. Des bords plats devraient également apparaître sur le prochain MacBook Pro.

Les rendus CAO de l’Apple Watch Series 7 ont été divulgués en ligne. Source de l’image : 91mobiles

En ce qui concerne le placement des boutons, Apple n’apportera aucun changement significatif. La couronne numérique et le bouton latéral sont à nouveau positionnés sur le côté droit de l’écran, avec un microphone entre les deux. Pendant ce temps, Apple semble avoir remplacé les deux petites fentes pour haut-parleurs sur le côté gauche de l’appareil. Avec plus d’espace sur la surface plane, il y a maintenant deux emplacements beaucoup plus longs assis l’un à côté de l’autre. On ne sait pas si cela aura un effet sur la qualité du son émis par la montre.

Enfin, la fuite de l’Apple Watch Series 7 présente quelques détails spécifiques sur le modèle 44 mm. Selon le site, l’Apple Watch Series 7 de 44 mm mesure 44 x 38 x 9 mm et dispose d’un écran de 1,8 pouces. En comparaison, l’Apple Watch Series 6 de 44 mm mesurait 44 x 38 x 10,7 mm et avait un écran de 1,73 pouce. Ainsi, non seulement la série 7 est plus fine de près de 2 mm, mais l’écran est également plus grand.

Quand la nouvelle Apple Watch sera-t-elle dévoilée ?

L’année dernière, l’Apple Watch Series 6 a été annoncée aux côtés des derniers modèles d’iPad et d’iPad Air. Cela était dû au fait que l’événement iPhone 12 a dû être repoussé. À condition qu’il n’y ait pas de nouvelles calamités mondiales, l’Apple Watch Series 7 devrait être révélée avec l’iPhone 13.

Assurez-vous de vérifier notre page Apple Watch Series 7 pour en savoir plus sur le prochain portable d’Apple.