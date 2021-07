La fuite de l’étui de l’iPhone 13 Pro gâche l’un des plus grands changements de conception d’Apple

Après avoir retardé la série iPhone 12 en raison de la pandémie, Apple semble être de retour sur les rails en 2021. Les rapports suggèrent que l’iPhone 13 fera ses débuts en septembre, même avec les pénuries de puces en cours. À ce stade, les fuites ont gâché tous les mystères entourant les iPhones 2021, y compris le design. Dans l’ensemble, les nouveaux modèles vont vous sembler familiers, mais il y a quelques changements notables. L’un de ces changements a été mis en évidence par une fuite d’un étui pour iPhone 13 Pro.

Meilleure offre du jour Le plus récent thermostat Nest vient d’atteindre un nouveau prix bas historique sur Amazon – 12 $ de moins que Prime Day ! Prix : 130 $, maintenant 87,99 $ ! Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Lundi, un utilisateur de Weibo a partagé une image d’un iPhone 12 Pro dans un étui prétendument conçu pour un iPhone 13 Pro. Le téléphone convient généralement, mais la découpe pour le module de caméra est beaucoup trop grande. Sur la base de modèles factices divulgués, nous savions que la conception des caméras allait changer. Cette fuite de cas fait un excellent travail pour montrer à quel point ce changement sera drastique.

iPhone 12 Pro Max dans une coque iPhone 13 Pro Max. Source de l’image : Weibo

Un autre utilisateur de Weibo a suivi mardi avec des images de cas encore plus divulgués. Il semble que l’iPhone 13 Pro Max aura également un module de caméra plus grand, mais la différence ne sera pas aussi extrême. Fondamentalement, le module de caméra iPhone 13 Pro aura le nouveau design le plus visible.

La coque iPhone 13 Pro sauvegarde les fuites précédentes

Comme le souligne MacRumors, même s’il s’agit de coques «légitimes» pour iPhone 13, les fabricants commencent généralement à concevoir des coques en fonction de détails divulgués sur Internet. Selon toute vraisemblance, les fabricants de boîtiers en savent autant que nous sur le design de l’iPhone 13. En tant que tel, prenez tout cela avec un grain de sel.

Cela dit, les fuites de l’iPhone 13 ont jailli à un rythme effréné ces dernières semaines. Comme nous l’avons dit en haut, il n’y aura peut-être plus grand-chose à annoncer au moment où Apple montera sur scène en septembre. Les rapports affirment que l’iPhone 13 comportera une encoche plus petite, des puces plus rapides et une meilleure autonomie de la batterie.

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles Apple ajoutera enfin un écran à 120 Hz, mais nous devrons peut-être attendre 2022. Enfin, des fuites ont jeté le doute sur Apple en utilisant le numéro 13 pour sa nouvelle gamme de téléphones. Au lieu de cela, les modèles 2021 pourraient ramener le «S» – iPhone 12s, iPhone 12s Pro, etc.

Meilleure offre du jour Amazon fait son propre test COVID-19 de 24 heures, et vous pouvez en obtenir un dès maintenant Prix : 39,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission