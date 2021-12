La fuite de l’intrigue de Doctor Strange 2 révèle X-Men et d’autres camées fous

Depuis le début de 2020, nous avons vu de nombreuses fuites et rumeurs de l’intrigue de Doctor Strange 2 selon lesquelles la suite fournirait toutes sortes de camées. Ils avaient tous un sens, peu importe à quel point ils étaient sauvages, compte tenu du titre du film. Plutôt que de laisser la partie Multiverse of Madness secrète jusqu’à ce que nous nous rapprochions du lancement du film, Marvel nous a dit le nom du film Doctor Strange 2 fin juillet 2019. C’est à ce moment-là que Marvel a annoncé les premiers films et émissions de télévision inclus dans MCU Phase. 4.

Mais à mesure que nous nous rapprochions de la sortie de Doctor Strange 2, les fuites ont commencé à avoir plus de sens. Cela inclut les camées qui n’arrêtaient pas d’apparaître dans les rumeurs de Multiverse of Madness. C’est parce que Marvel a terminé la photographie principale au cours de la première partie de 2021, avec de vastes prises de vue récemment terminées. Dans cet esprit, nous avons une toute nouvelle fuite d’intrigue de Doctor Strange 2 qui fait plus que simplement répertorier les incroyables camées. Cela nous dit en fait ce que ces personnages bien-aimés de Marvel feront dans Multiverse of Madness. Dans cet esprit, nous vous avertirons que des spoilers massifs pourraient suivre ci-dessous.

Les fuites de l’intrigue pré-reshoots de Doctor Strange 2

La plupart des fuites et des rumeurs de l’intrigue de Doctor Strange 2 que nous avons vues ne disaient presque rien sur le but des nombreux camées du film. L’une de ces fuites remonte à la mi-octobre 2021, avant la reprise du Multiverse of Madness. C’est l’une des fuites importantes de l’intrigue qui mentionnent plusieurs camées passionnants pour Doctor Strange 2.

Il n’y a pas que les Avengers et les X-Men d’autres réalités qui nous raviront dans Multiverse of Madness. Nous allons également obtenir des variantes des protagonistes. La bande-annonce nous en donne au moins une, une variante Supreme ou Evil Strange (Benedict Cumberbatch). En outre, la bande-annonce peut également contenir une variante Mordo (Chiwetel Ejiofor).

La fuite mentionnait le professeur X (Patrick Stewart), le capitaine Carter (Hailey Atwell), le capitaine Marvel de Monica Rambeau (Teyonah Parris) et un Balder the Brave non crédité. Rintrah (non crédité) est également apparue dans ces fuites, et la première bande-annonce nous donne un aperçu d’un minotaure combattant à Kamar-Taj.

Les rumeurs disent que les récentes prises de vue ont servi à deux fins. Tout d’abord, Marvel souhaitait résoudre les problèmes d’intrigue du Multivers de la folie identifiés lors des projections de test. Deuxièmement, ils voulaient ajouter plus de camées que les fans adoreront.

Les rumeurs qui ont suivi ces développements de Doctor Strange 2 ont énuméré plusieurs camées supplémentaires. Loki (Tom Hiddleston), Sylvie (Sophia Di Martino), Deadpool (Ryan Reynolds), Wolverine (Hugh Jackman), Spider-Man (Tobey Maguire) et Iron Man (non crédité) sont apparus dans diverses fuites jusqu’à présent.

Source de l’image : Marvel Studios

Scènes de camée Multiverse of Madness détaillées

Cela nous amène aux dernières fuites de l’intrigue de Doctor Strange 2 qui sont une gracieuseté des modérateurs du subreddit Marvel Studios Spoilers. Ils ont combiné deux fuites qui révèlent les détails de l’intrigue de Doctor Strange 2 provenant de deux sources distinctes.

L’une des sources qui pourraient avoir un lien direct avec Marvel a apparemment révélé que le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) ferait équipe avec une bonne version de Kaecillius (Mads Mikkelsen). Strange ouvrira également un portail dans Emil Blonsky (Tom Roth) pour protéger un Wong incapable (Benedict Wong). Une version Kang (Jonathan Majors) apparaîtra également.

C’est la deuxième source qui a livré une fuite de complot plus détaillée. Mais celui-ci provient d’un premier leaker que les mods n’ont pas pu vérifier.

Cette nouvelle fuite de l’intrigue de Doctor Strange 2 brosse le même tableau d’ensemble. C’est Wanda (Elizabeth Olsen) qui sera la principale méchante du film, car elle cherche à naviguer dans le multivers pour retrouver ses enfants de WandaVision. Mais c’est en fait le monstre démoniaque Shuma-Gorath qui contrôlera Wanda à travers le Darkhold, selon cette fuite.

Source de l’image : Marvel Studios

La fuite détaillée de l’intrigue de Doctor Strange 2

Contrairement aux autres fuites de l’intrigue de Doctor Strange 2, celle-ci regorge de spoilers de camées passionnants.

Strange, Wanda et America Chavez (Xochitl Gomez) verront un homme survivre à un accident de voiture dans un univers. Cela incite la TVA à intervenir, et les trois suivent les agents jusqu’au siège. C’est là qu’ils rencontreront Loki et Mobius (Owen Wilson). Ces deux-là expliqueront ce que Sylvie a fait au multivers.

Le capitaine Carter combattra les soldats d’Hydra dans un univers différent, tout comme Wanda révèle ses vraies couleurs. Strange engage la sorcière écarlate, mais il est presque tué. Le capitaine Carter lui sauve la vie, Chavez s’enfuyant. Wanda suit le puissant adolescent, tout comme Strange apprend l’existence des Illuminati. C’est là que la fuite de l’intrigue de Doctor Strange 2 devient très intéressante, à mesure que nous apprenons leur identité.

Les Illuminati viennent de divers univers. La liste comprend l’un des M. Fantastic de Fox (Ioan Gruffudd) et Supreme Mordo. Le professeur X de Patrick Stewart en est un autre. Une variante de Tony Stark les aidera à retrouver Wanda, avec Tom Cruise jouant cette version d’Iron Man. C’est un long plan, c’est le moins qu’on puisse dire, mais ce serait incroyable.

Source de l’image : Marvel Studios

Les Illuminati sont essentiels pour aider le docteur Strange

Ailleurs, Wanda pourchassant Chavez mène à un monde où Deadpool torture un gangster. Deadpool essaie de protéger Chavez, mais Wanda est trop forte pour lui. C’est dans ce combat que Chavez crée de multiples portails multivers. Deadpool tombe à travers l’un d’eux. Bien sûr, il le ferait.

Alors que Wanda coince Chavez dans un univers différent, The Watcher (Jeffrey Wright) intervient pour la sauver. C’est soi-disant quand Wanda tue The Watcher.

Wanda surprend presque Chavez dans une réalité différente où Steve Rogers est président. C’est là que les Illuminati décident d’intervenir et de combattre Wanda. La fuite de l’intrigue de Doctor Strange 2 prétend que c’est dans ce combat que Wanda leur montre ce qu’elle veut en tirer – une vie avec Vision et ses enfants.

C’est avec l’aide du professeur X que Wanda retrouve sa vraie personnalité après que les héros se soient rendu compte que Shuma-Gorath l’avait manipulée à travers le Darkhold.

Les Illuminati ne peuvent pas vaincre le monstre, mais Wanda utilise toutes ses forces pour le faire. Strange se rend compte de ce que Wanda est sur le point de faire et l’avertit de ne pas utiliser un pouvoir spécifique. Mais la sorcière écarlate se sacrifiera pour vaincre le monstre démoniaque.

À leur retour dans la chronologie principale, Strange voit Billy et Tommy dans une pizzeria. Les fils de Wanda ont leurs capacités de WandaVision, mais ils n’ont aucune idée de comment ils sont arrivés là. Une fois qu’il les voit, Strange pense que Wanda pourrait être en vie quelque part dans le multivers.

Comme pour les autres fuites de l’intrigue de Doctor Strange 2, on ne sait pas si l’une d’elles est exacte. Mais vous pouvez le lire en entier sur ce lien.