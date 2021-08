La fuite de l’intrigue de No Way Home semble être la vraie affaire

Spider-Man: No Way Home sortira en salles le 17 décembre, mais Marvel et Sony n’en ont encore publié aucune séquence. Nous avons récemment expliqué pourquoi c’était une excellente idée d’attendre que Loki ait terminé avant de sortir une bande-annonce de Spider-Man 3. C’est parce que l’émission télévisée présente le multivers du MCU, nous donnant diverses règles pour les voyages dans le temps et de multiples réalités. No Way Home se trouve être un film multivers. C’est le spoiler de Spider-Man 3 que tout le monde connaît probablement maintenant. Pendant que nous attendons la première bande-annonce, nous continuons à voir des fuites sur l’intrigue de No Way Home. Nous ne pouvons pas dire si l’un d’entre eux est authentique ou non, mais le dernier semble définitivement réel. Remarquez, quelques spoilers massifs de Spider-Man 3 suivent ci-dessous. Si cette fuite d’intrigue est exacte, elle vous gâchera tout car elle nous donne un aperçu très détaillé des événements.

Les spoilers No Way Home que tout le monde connaît

Avant de plonger dans cette monstrueuse fuite de complot No Way Home, je vais vous rappeler les spoilers «sûrs» que nous connaissons tous. Spider-Man 3 sera un film multivers. Tous les méchants de Spider-Man de Sam Raimi de Sony et The Amazing Spider-Man (TASM) de Marc Webb reviendront. Mieux encore, Tobey Maguire et Andrew Garfield joueront les versions Spider-Man de ces films.

Pour rendre les choses faciles à comprendre, nous ferons référence à chaque version de Spider-Man par le nom de l’acteur en cas de besoin, tout comme l’a fait le leaker. Nous avons donc trois variantes de Spider-Man dans l’intrigue : Tobey, Andrew et Tom.

Le leaker qui a posté l’intrigue sur 4chan (via Reddit) à un moment donné au cours des dernières semaines a dit ceci à propos de leur accès aux secrets de Marvel et Sony No Way Home :

Je ne vais pas vous dire qui je suis ou quel genre de travail je fais aux studios Marvel, mais je le signale parce que je suis frustré. Bien que je n’aie pas vu le film, j’ai lu le script et c’est comme ça. (De plus, la bande-annonce ne montrera pas Tobey et Andrew, et elle regorge de fausses scènes conçues pour vous décourager.)

Ceci est votre dernier avertissement. La fuite réelle de l’intrigue No Way Home commence ci-dessous.

Spider-Man 3 : de gauche à droite, Tom Holland, Jacob Batalon et Zendaya. Source de l’image : Marvel Studios et Sony

Fuite de l’intrigue de l’acte 1: Le méchant principal et la première variante de Spider-Man

Dès le début du film, nous verrons le Bouffon Vert de Willem Dafoe, portant l’armure Spider-Man de 2002 mais sans le casque. L’action pivote ensuite vers Spider-Man, dont l’identité vient d’être dévoilée. No Way Home reprendra juste après Far From Home, Spider-Man devant faire face au fait que les gens savent qui est Spider-Man dans cette chronologie.

C’est tante May (Marisa Tomei) qui mettra Spider-Man en contact avec un avocat, qui s’avère être Matt Murdoch de Charlie Cox. Nous verrons Daredevil dire à Spider-Man qu’il sait qu’il est innocent. Et il sait que Peter Parker est Spider-Man. Mais l’accusation utilisera des images trafiquées pour prouver que Spider-Man a tué Mysterio dans les films précédents.

En parlant de médecins, Peter se retrouve en prison après sa première bataille juridique, et c’est à ce moment-là qu’un portail s’ouvre avec un papier indiquant : « 177A Bleecker St. Hurry. » Maintenant, nous savons à partir de photos de tournage divulguées que Spider-Man rencontrera le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) au Sanctum. Cette fuite de l’intrigue No Way Home a également précédé la révélation de la photo du tournage de quelques semaines.

Peter emmène MJ (Zendaya) et Ned (Jacob Batalon) au Sanctum, et c’est de là que les photos officielles de No Way Home que Sony a publiées jusqu’à présent proviendraient. Vous pouvez voir toutes les images officielles de Spider-Man 3 dans cet article.

Spider-Man 3 : de gauche à droite, Jacob Batalon, Tom Holland et Zendaya. Source de l’image : Marvel Studios et Sony

Des choses étranges se préparent dans No Way Home

Strange leur dit que l’écoulement du temps est perturbé et que les réalités saignent les unes dans les autres. Le sorcier a un orbe qui lui permet soi-disant de gérer les réalités. Apparemment, deux chronologies fusionnent en une seule. Strange doit utiliser de la magie pure, car les Infinity Stones ont disparu. Et il ne peut pas quitter le Sanctum. Mais des méchants d’autres réalités qui ressemblent presque à la chronologie principale du MCU sont arrivés et ils sont tous connectés à Spider-Man.

Strange révèle que les méchants ont été extraits des chronologies Raimi et TASM. Les méchants ont été retirés de ces univers juste avant leur mort. Ils travaillent tous pour quelqu’un, bien que Strange ne mentionne pas le Bouffon Vert à ce stade.

C’est alors que Strange donne à Peter un costume spécial. Il combine l’Iron Spider avec la magie, et c’est apparemment l’objet de la combinaison intégrée. Spider-Man devra capturer les méchants envahisseurs. C’est pourquoi il a besoin de pouvoirs spéciaux.

Spider-Man capture cinq des Sinister Six. Mais ils le blessent, et seulement trois d’entre eux finissent dans le Sanctum. C’est là que Peter apprend l’histoire de Sandman grâce à TASM. Il dit au méchant que dans cette réalité, sa fille a pu vivre pendant que Sandman est décédé lors d’un braquage de banque.

Finalement, les méchants s’échappent, Spider-Man se précipitant après eux. C’est alors que nous apprenons que Norman Osborn dirige les Sinister Six. Il est arrivé dans la réalité MCU dans le passé. Il s’est ensuite débarrassé du vrai Norman Osborn de cette réalité et a gardé Oscorp sous le radar pour éviter le même sort du vers de Raimi.

Tout comme Norman se prépare à tuer Tom, Andrew porte le costume Spider-Man de TASM2, sauvant Tom.

Spider-Man 3 : de gauche à droite, Tom Holland, Zendaya et Jacob Batalon. Source de l’image : Marvel Studios et Sony

Fuite de l’intrigue de l’acte 2: Le plan diabolique et la deuxième variante de Spider-Man

Les Sinister Six n’utilisent jamais ce nom de groupe dans le film. Mais ils ont une base d’opérations, et ils ont un plan sinistre. Tous, à l’exception de Sandman, prévoient de tuer Spider-Man du MCU et de conquérir ce monde. Selon la fuite de l’intrigue, ils veulent attaquer le Sanctum, tuer Strange, Tom et Andrew, voler l’orbe, puis apporter plus de versions d’eux-mêmes dans le MCU.

L’acte 2 nous montrera Tom et Andrew en interaction. Ils parleront des similitudes et des différences entre leurs deux mondes. Strange expliquera qu’il a utilisé un «sort oublié» pour tirer une personne en particulier d’une chronologie différente – Andrew. Le sort lui permet de choisir ses cibles, alors que le problème multivers actuel déplace les gens au hasard.

Strange ne peut pas donner plus de magie à Andrew, alors les deux Spider-Man se construisent de nouveaux costumes. Tom obtient le costume noir et or, tandis qu’Andrew reçoit un “costume Iron Spider classique noir et or de haute technologie”. C’est juste Tom qui continuera à utiliser la magie, cependant.

Le troisième Spider-Man apparaît

C’est dans No Way Home acte 2 que nous rencontrons Tobey. On le retrouve dans sa chronologie, où il continue de sauver des gens sous le nom de Spider-Man. C’est là que le camée MJ de Kirsten Dunst apparaît, et nous apprenons qu’ils ont tous les deux une fille nommée May Parker. Tobey veut prendre sa retraite en tant que Spider-Man, car d’autres héros ont commencé à apparaître dans cet univers. On ne sait pas qui ils sont, cependant.

Alfred Molina dans le rôle du docteur Octopus dans Spider-Man 2 (2004). Source de l’image : Sony Pictures

Fuite de l’intrigue de l’acte 3: bataille finale, mort tragique et résurrection

Norman Osborn et les Sinister Six attaquent le Sanctum avec Tom, Andrew et Strange en défense. Le combat est « assez important », avec les deux Spider-Man capturant quatre des six méchants – Lizard, Scorpion, Vulture et Doc Ock. Norman poignarde Tom à l’épaule, et c’est à ce moment-là que Sandman sauve cette version de Spider-Man.

Osborn tue Sandman, alors que nous apprenons qu’il a un plan d’urgence en place pour neutraliser les méchants qui ne lui resteraient pas fidèles. Norman a également un nouveau planeur de la variante Norman du MCU, qu’il utilise pour vaincre Tom et Andrew.

La mort déchirante dans No Way Home

D’autres fuites de l’intrigue de No Way Home nous ont averti que le film présenterait une mort déchirante. D’après cette fuite, ce sera MJ :

Avec les deux Spider-Men à terre pour le compte, MJ frappe Norman à la tête avec un tuyau en acier, mais cela ne lui fait pas mal. Norman tourne lentement son attention vers MJ. Tom crie à MJ de courir, mais Norman l’attrape par le cou et la jette à travers la pièce, claquant brutalement contre un mur. Tom crie, mais est renversé par Norman d’un coup de poing.

MJ aura une mort similaire à Gwen Stacy (Emma Stone) dans TASM2 :

Tom berce MJ qui commence à saigner du bruit, reflétant le moment où Andrew a perdu Gwen dans TASM2. Andrew enlève son masque sous le choc. MJ meurt. Ned et May consolent Tom, mais Strange lui dit qu’ils se sont échappés avec l’orbe, mais il en a ramené un dernier, même si ce n’est pas beaucoup.

Le combat final

Les Sinister Six ont peut-être volé l’orbe à Strange, mais pas avant que le sorcier ne lui jette un sort, le faisant briller brièvement en rouge.

C’est là que Strange laisse tomber un portail dans l’univers de Raimi pour attraper Tobey pour le combat final. Nous examinons trois versions de Spider-Man contre les Sinister Six.

Tobey et Andrew essaient de retenir les Sinister Six pendant que Tom poursuit l’orbe. L’appareil est surchargé d’énergie, car Norman l’a utilisé sans accès à la magie. Norman essaie de tirer les méchants d’autres réalités. Si l’orbe est détruit, alors Strange n’aura aucun moyen de réparer le multivers :

Des portails commencent à apparaître du ciel, des bâtiments, des voitures (et même des personnes) commencent à en tomber. Tom renvoie avec succès tous les méchants et les deux autres Spider-Men à leurs chronologies respectives. Norman est repoussé à la dernière seconde avant d’être empalé par son planeur. Heureusement, l’orbe ne s’est pas cassé, mais il est fortement fissuré.

C’est alors que Peter a la brillante idée d’utiliser l’orbe pour ramener MJ à la vie et retrouver son identité secrète. Strange met en garde contre cela, mais Peter le fait quand même :

L’orbe se brise, puis Tom regarde autour de lui alors que quelque chose se passe, comme lorsque Thanos a claqué des doigts. Strange demande ce qu’il a fait alors que l’écran devient blanc.

L’avenir de Spider-Man après No Way Home ?

La magie de l’orbe de Peter a fonctionné. Les gens ne savent plus qui il est et MJ est vivant. Mais MJ n’a aucun souvenir de qui est Peter, de leur histoire d’amour. Voici comment se termine No Way Home, selon la fuite de l’intrigue:

Nous avons coupé à Tom se réveillant dans son lit. Il salue tante May bonjour et se dirige vers l’école. À l’école, il rencontre Ned. Ils voient MJ passer devant le couloir, mais elle ne les reconnaît pas, elle semble aussi être plus populaire qu’avant. Tom la reconnaît et devient triste de la voir, mais pas Ned, il dit juste qu’elle est hors de leur ligue. Nous voyons un sombre montage d’un Tom déprimé passant sa journée au lycée. Il y a aussi un cours sur les dimensions alternatives. Tom sort d’une salle de classe après les cours et tombe sur une fille blonde, ils se disent désolés et établissent un contact visuel, mais nous ne voyons pas qui est le visage de cette fille. Coupure au noir pendant que nous entendons Tom demander quel est le nom de la fille. Le film se termine.

La scène post-générique de Spider-Man 3

Benedict Cumberbatch joue Stephen Strange/Doctor Strange dans les films MCU de Marvel. Source de l’image : Marvel Studios

Vous ne pouvez pas avoir de fuite de complot No Way Home sans les post-crédits, et le leaker en fournit un. Sans surprise, cela rejoint Doctor Strange dans le multivers de la folie, si les informations sont exactes :

Strange rassemble les restes de l’orbe brisé et tente de le réparer, mais sans succès. Il sent alors quelque chose, entendant les sons faibles des enfants. La caméra se penche sur son épaule, révélant Wanda [Elizabeth Olsen] debout derrière lui avec des yeux rouges brillants.

Comme auparavant avec les fuites de Marvel, nous ne pouvons rien garantir à ce stade. Mais si vous aimez les spoilers de Spider-Man 3, vous voudrez peut-être le lire en entier sur ce lien.

