La fuite de l’intrigue No Way Home explique une scène choquante dans la bande-annonce de Spider-Man 2

La bande-annonce 2 de Spider-Man No Way Home est disponible dans divers formats, apportant de nombreuses nouvelles séquences à inspecter de près. La principale chose que les versions américaine, internationale, IMAX et brésilienne ont en commun est qu’elles ne montrent pas Tobey Maguire et Andrew Garfield dans des costumes Spider-Man aux côtés de Tom Holland. Nous avons expliqué que la deuxième bande-annonce contient quelques erreurs de montage qui confirment que les anciens Spider-Men sont dans le film. Ils confirment également diverses fuites de complot No Way Home que nous avons vues ces derniers mois. Mais la bande-annonce propose également de nouvelles scènes, notamment un événement déchirant de Spider-Man qui semble hanter le super-héros à travers le multivers. C’est l’intérêt amoureux de Peter Parker qui tombe à ce qui pourrait équivaloir à une mort horrible. La bande-annonce 2 ne nous dit jamais si Peter sauve MJ (Zendaya). Il n’a même pas besoin de le faire. Mais nous avons un gros spoil sur cette scène que de nombreux fans de Spider-Man adoreront. Avant d’en arriver là, je vous rappelle que les spoilers massifs de l’intrigue suivent ci-dessous.

MJ (Zendaya) tombant de l’échafaudage dans la bande-annonce No Way Home 2. Source de l’image : Sony

La révélation choquante de la bande-annonce de No Way Home 2

La bataille principale de No Way Home aura lieu à la Statue de la Liberté, qui se refait une beauté Captain America à la suite de Fin du jeu. Plusieurs fuites ont indiqué que ce serait le grand combat entre les trois variantes de Spider-Man et les méchants. Et Sony l’a apparemment confirmé. Sans oublier que tout cet échafaudage autour de Lady Liberty correspond à toutes les fuites de photos No Way Home que Sony a déjà confirmées. Et la fuite massive montrant les trois Spider-Men au-dessus.

Nous avons un aperçu de la bataille dans la deuxième bande-annonce et nous découvrons que MJ tombera alors que la structure commencera à s’effondrer. Ned (Jacob Batalon) essaie de l’attraper mais ne parvient pas à l’atteindre et obtient du déjà-vu. Ce n’est pas la première petite amie de Spider-Man à tomber comme ça.

La dernière fois que nous avons vu quelque chose comme ça, c’était incroyablement déchirant. C’était le Spider-Man d’Andrew Garfield essayant de sauver Gwen Stacy (Emma Stone) alors qu’elle plongeait vers la mort. Il a failli le faire aussi. Mais Gwen est morte dans les bras de Peter. Voici à nouveau cette scène :

Spider-Man ne pourra pas sauver tout le monde

Cela s’est produit dans The Amazing Spider-Man 2, et nous n’avons jamais vu Peter s’en remettre. C’est pourquoi de nombreux fans pensent que la chute de MJ dans No Way Home n’a qu’une seule résolution possible. Ce ne devrait pas être le Spider-Man de Tom qui sauve MJ. Au lieu de cela, ce devrait être Garfield qui sauve MJ, ce qui donnerait au personnage une certaine fermeture après avoir échoué à sauver Gwen dans son univers.

La bande-annonce nous dit que c’est Tom Holland qui saute pour elle et qu’il l’atteint presque. Mais tout cela pourrait être trompeur. Nous ne voyons jamais si Tom’s Spider-Man atteint MJ dans la bande-annonce. Nous non plus.

No Way Home va être un film triste et brutal, ce qui signifie que nous allons voir mourir certains personnages bien-aimés de MCU Spider-Man. MJ est en tête de liste des victimes potentielles. Tante May (Marisa Tomei) et Ned aussi. Et certaines fuites de l’intrigue continuent de nous dire que c’est l’un de ces trois qui est le plus susceptible de mourir dans le film.

La bande-annonce 2 taquine déjà que de mauvaises choses pourraient arriver, alors que nous voyons Peter dire à May qu’il ne peut pas sauver tout le monde.

Cela dit, les nouvelles fuites de l’intrigue No Way Home abordent le moment MJ dans la bande-annonce. Avant d’y arriver, voici votre dernière chance d’éviter les gros spoils.

La fuite de l’intrigue taquine le grand moment Spider-Man de Garfield

La vidéo ci-dessus récapitule l’histoire d’amour de Gwen-Peter dans les films TASM. Que vous les ayez vus ou non, vous devriez les revoir pour comprendre Spider-Man de Garfield. Ce Peter Parker a promis au père de Gwen qu’il ne sortirait pas avec sa fille, étant donné qu’il est Spider-Man.

Le capitaine Stacy (Denis Leary) est décédé dans le premier film et Peter a eu du mal à tenir sa promesse dans la suite. C’est ce qui rend la mort de Gwen encore pire. Mais promesse mise à part, Peter se reprocherait toujours ce qui est arrivé à Gwen.

Le multivers donne à Sony une chance de clôturer Peter de Garfield, et c’est là qu’intervient le spoiler de l’intrigue. Nous ne savons pas si Garfield sauvera MJ dans No Way Home. Mais un leaker a déclaré sur Twitter que le moment Gwen jouera un rôle énorme dans l’arc No Way Home de Garfield.

J’ai entendu de plusieurs sources qu’Andrew raconte à Tom’s Peter l’histoire de la mort de Gwen. Vous feriez mieux de croire que les personnages seront pleinement conscients de l’importance de ce moment où MJ tombe. – ViewerAnon (@ViewerAnon) 18 novembre 2021

Un autre leaker a accepté, renforçant l’idée que la mort de Gwen joue un grand rôle dans l’arc d’Andrew.

C’est une grande partie de l’arc d’Andrew dans le film. C’est vraiment très bien fait https://t.co/YkPn7k1LNf – BSL (@bigscreenleaks) 18 novembre 2021

Si tout cela est exact, lorsque cette structure s’effondrera sous MJ, les trois variantes de Spider-Man sauront ce que tout cela signifie. Peu importe qui sauve MJ à ce moment-là. Et les fuites ne mentionnent même pas si MJ survivra à la scène. Mais avec trois Spider-Men combattant du même côté, il semble que les chances de MJ soient bien meilleures que celles de Gwen.

Nous devrons attendre le 17 décembre pour voir si ce spoiler de l’intrigue se déroule, car c’est à ce moment-là que Spider-Man: No Way Home sort en salles.