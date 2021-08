La fuite de l’iPhone 13 fournit des dimensions détaillées et met en évidence les changements par rapport à l’iPhone 12

L’une des rumeurs les plus durables sur l’iPhone 13 est que la gamme aura des encoches plus petites que la série iPhone 12, et la dernière fuite le corrobore, tout en ajoutant des dimensions spécifiques à l’encoche et à d’autres aspects.

Le leaker Twitter DuanRui a récemment partagé ce qui semble être un schéma pour l’iPhone 13 Pro Max, et svetapple.sk (un site slovaque axé sur Apple) a analysé l’image et l’a comparée à des boîtiers apparemment conçus pour la gamme iPhone 13 qu’il a récemment obtenus .

Le résultat est que l’encoche sur la gamme iPhone 13 est apparemment environ 24,7% plus étroite si cette information est correcte. Les schémas le mettent à 26,63 mm, tandis que les mesures des boîtiers le mettent à 25,57 mm similaire. Pour référence, l’encoche de l’iPhone 12 mesure 34,5 mm de large.

Le schéma et les boîtiers indiquent également que la gamme iPhone 13 est environ 0,1 mm plus épaisse que la gamme iPhone 12, donc la différence devrait être négligeable. Ce petit changement pourrait être dû à des batteries plus grosses, mais ce ne sont que des spéculations.

Le plus grand changement visuel semble cependant concerner les blocs de caméra, dont le diamètre semble passer de 3,71 cm sur l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini à 3,9 cm sur leurs successeurs. L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max pourraient quant à eux tous deux avoir un diamètre de 4,49 cm sur leurs blocs d’appareil photo, contre 3,71 cm pour l’iPhone 12 Pro et 4 cm pour l’iPhone 12 Pro Max.

Cela est apparemment au moins en partie dû aux objectifs plus grands, qui, sur la base d’autres accessoires obtenus par svetapple.sk, seront plus grands cette année sur chaque modèle.

Enfin, le site affirme que les boutons de volume et d’alimentation seront plus bas sur le côté de la gamme iPhone 13. Sur la base des étuis qu’ils ont reçus, il s’agit d’un décalage de 6,2 mm sur au moins un modèle, mais le site n’indique pas clairement si cette même mesure s’applique à tous les modèles d’iPhone 13 ou non.

(Crédit image : svetapple.sk / innocentstore.sk)

Analyse : des changements subtils mettent en évidence l’une des mises à niveau les plus probables

Dans l’ensemble, sur la base de ces informations et de la plupart des autres choses que nous avons entendues sur la gamme iPhone 13, nous ne nous attendons pas à de grands changements visuels. Une encoche plus étroite sera certainement appréciée, mais dans la plupart des cas, il peut être difficile de distinguer un iPhone 13 d’un iPhone 12.

Le plus gros cadeau semble être l’appareil photo, comme indiqué ci-dessus, et cela reflète le fait que l’on dit que l’appareil photo bénéficiera également de mises à niveau plus importantes dans les coulisses.

D’un changement d’ouverture (permettant probablement de meilleures performances en basse lumière) sur certains ou tous les modèles, à une plage de zoom étendue pour l’iPhone 13 Pro et à l’ajout supposé de l’OIS à déplacement de capteur (stabilisation optique de l’image) à tous les modèles – sauf le Pro Max, qui l’a déjà dans la gamme iPhone 12.

Nous avons également déjà entendu parler d’objectifs plus grands, d’éléments supplémentaires, etc. Donc, si une grande partie de cela se déroule, l’expérience déjà excellente de l’appareil photo iPhone pourrait être considérablement améliorée avec la gamme iPhone 13. Le coût est apparemment un bloc de caméra plus grand, mais nous pensons qu’il s’agit probablement d’un commerce équitable.

Par téléphone Arena