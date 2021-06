La fuite de l’iPhone 13 indique des batteries plus grosses sur les nouveaux modèles – .

Nous nous attendons à un certain nombre de mises à niveau importantes sur le prochain iPhone, mais celle qui pourrait le plus enthousiasmer les fans d’Apple ne serait pas réellement visible à l’œil nu. Selon une récente fuite partagée par @L0vetodream sur Twitter, les capacités de la batterie de la gamme iPhone 13 seront nettement supérieures à celles des modèles iPhone 12.

Les détails divulgués affirment que l’iPhone 13 mini comportera une batterie de 2 406 mAh (ce qui représenterait une augmentation de 8 % par rapport à la batterie de 2 227 mAh de l’iPhone 12 mini), l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro pourraient comporter une batterie de 3 095 mAh (un 10 % d’augmentation par rapport à la batterie de 2 815 mAh de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro), et l’iPhone 13 Pro Max peut comporter une batterie de 4 352 mAh (une augmentation de 18 % par rapport à la batterie de 3 687 mAh de l’iPhone 12 Pro Max). Des améliorations notables à tous les niveaux.

Meilleure offre du jour Les dernières prises intelligentes Kasa de TP-Link viennent d’atteindre un plus bas historique de 5,47 $ chacune sur Amazon ! Prix ​​catalogue :24,29 $ Prix :21,86 $ Vous économisez :2,43 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Non seulement L0vetodream est prolifique, mais il a également souvent raison, il est donc difficile d’imaginer que cela soit partagé sur son compte à moins qu’il ne soit assez confiant que c’est exact. De plus, des rumeurs de batteries plus grosses sur l’iPhone 13 circulent depuis des mois. En mars, l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo a envoyé une note dans laquelle il prédisait que la série iPhone 13 aurait des capacités de batterie plus importantes que son prédécesseur, ce qui rendrait les modèles d’iPhone 13 légèrement plus lourds.

wooo incroyable! pic.twitter.com/OTBZCpx1lj – (@L0vetodream) 1er juin 2021

Une meilleure autonomie de la batterie est en tête de liste pour la plupart des fans d’Apple si vous leur demandez ce qu’ils attendent d’un nouveau téléphone, mais la capacité de la batterie n’est qu’une partie de l’équation. En avril, Digitimes a annoncé que les modèles d’iPhone 13 Pro auraient une consommation d’énergie réduite de 15 à 20% par rapport aux modèles d’iPhone 12 Pro, même avec les écrans 120 Hz supposés qu’Apple inclurait. Cette efficacité améliorée serait probablement obtenue avec la puce A15 qui alimentera les modèles d’iPhone de nouvelle génération.

Les batteries plus grosses sont passionnantes, mais la façon dont Apple attirera les consommateurs cet automne est avec un design rafraîchi pour l’iPhone 13. Sur la base des schémas divulgués et des rendus vus ces dernières semaines, l’iPhone 13 sera le premier modèle à itérer sur l’encoche. Apple introduit sur l’iPhone X.

Pour la première fois, l’encoche sur l’écran de l’iPhone devrait se réduire. Cela sera rendu possible en déplaçant le haut-parleur de l’écouteur dans le cadre supérieur, permettant à Apple de rapprocher les nombreux capteurs et composants qui alimentent Face ID. Un autre rapport de Digitimes suggère également qu’Apple réduit de 40 à 50 % la taille des puces VCSEL (laser à émission de surface à cavité verticale) utilisées dans les capteurs Face ID dans les nouveaux modèles d’iPhone et d’iPad, ce qui pourrait affecter la taille de l’encoche.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission