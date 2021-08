La fuite de l’iPhone 13 révèle comment Apple installera des batteries plus grosses dans les nouveaux modèles

2021 devrait être une année intéressante pour l’iPhone d’Apple. Au dire de tous, l’iPhone 13 est une mise à niveau plutôt substantielle. En plus d’un processeur plus rapide, nous nous attendons à de nouvelles fonctionnalités intéressantes pour l’appareil photo, des encoches plus petites et des taux de rafraîchissement plus élevés. Ce sont tous des changements dignes de mention, qui ne manqueront pas de faire tourner les têtes cet automne. Mais parfois, les mises à niveau les plus prévisibles sont les plus utiles. À ce stade, un nouveau rapport prétend révéler comment Apple prévoit de mettre des batteries plus grosses dans l’iPhone 13.

Meilleure offre du jour Fire TV Stick 4K vient de bénéficier d’une rare réduction de 20 % – ne manquez pas cette occasion ! Prix : 50 $, maintenant 39,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comment l’iPhone 13 aura-t-il des batteries plus grosses ?

Selon TrendForce, c’est ainsi qu’Apple installera des batteries plus grosses dans des téléphones de taille similaire :

L’iPhone 13 verra un changement dans sa carte de circuit de charge de la conception précédente de PCB rigide-flex à une nouvelle conception avec SiP [System-in-Package] combiné avec PCB flexible. La fonction d’économie d’espace de cette nouvelle conception entraînera également probablement une augmentation de la capacité de la batterie.

Dans une enquête récente, les futurs développeurs d’iPhone ont déclaré que la fonctionnalité de l’iPhone 13 qui les passionnait le plus était un taux de rafraîchissement plus élevé. Des rapports récents ont affirmé que la série iPhone 13 serait la première à proposer des écrans 120 Hz. Le hic, c’est que le taux de rafraîchissement plus élevé pourrait être exclusif à l’iPhone 13 Pro et à l’iPhone 13 Pro Max. Pendant ce temps, chaque modèle devrait avoir une batterie plus grosse.

Nous ne connaîtrons pas les spécifications précises des nouveaux modèles avant leur lancement. Cela dit, une fuite précédente affirmait que l’iPhone 13 mini comportera une batterie de 2 406 mAh (augmentation de 8 % par rapport à la batterie de 2 227 mAh de l’iPhone 12 mini), l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro comporteront une batterie de 3 095 mAh (10 % augmentera par rapport à la batterie de 2 815 mAh de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro), et l’iPhone 13 Pro Max comportera une batterie de 4 352 mAh (augmentation de 18 % par rapport à la batterie de 3 687 mAh de l’iPhone 12 Pro Max).

À quoi d’autre s’attendre de l’iPhone 13

Il y avait plusieurs autres détails notables dans le rapport TrendForce. Cela suggère qu’Apple étendra la prise en charge de mmWave 5G à davantage de pays. De plus, faute de mises à niveau massives, Apple devrait aligner les prix des modèles les plus récents sur ceux de l’iPhone 12. TrendForce estime que cela aidera Apple à « maintenir sa trajectoire de croissance pendant deux années consécutives ». Enfin, la nouvelle puce A15 d’Apple devrait permettre « des performances améliorées et une consommation d’énergie réduite ».

Apple n’a pas encore annoncé de date pour son prochain grand événement médiatique. Cela n’a pas empêché Internet de spéculer. Les dernières rumeurs font état d’une révélation le 14 septembre, ce qui suggérerait une date de sortie le 24 septembre. Nous ne manquerons pas de vous informer lorsque les dates seront officielles.

Meilleure offre du jour Les meilleures prises intelligentes Alexa sur Amazon sont en quelque sorte à seulement 5 $ chacune ! Prix : 25 $, maintenant seulement 5 $ chacun Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission