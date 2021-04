La fuite de l’iPhone 13 révèle un changement surprenant à venir sur l’appareil photo – .

La série iPhone 13 qui devrait être lancée à la mi-septembre et devrait également présenter le même design de base que la ligne iPhone 12. Apple lancera quatre successeurs directs de l’iPhone 12 mini, de l’iPhone 12, de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max. Le design de l’iPhone 12 restant en place pendant un an de plus n’est cependant pas une surprise. C’est l’une des raisons pour lesquelles le surnom «iPhone 12s» pourrait avoir plus de sens pour l’actualisation de l’iPhone 2021. Certains prétendent qu’Apple sautera supposément «13» et choisira de l’appeler l’iPhone 12 à la place.

Quel que soit le schéma de dénomination, les nouveaux iPhones devraient présenter au moins un changement de conception notable: une encoche plus petite. Mais une toute nouvelle fuite nous indique que les téléphones iPhone 13 pourraient apporter un autre changement de conception fondamental.

MySmartPrice a obtenu les rendus ci-dessous qui montrent les conceptions avant et arrière du modèle de base de l’iPhone 13:

Le rendu de conception de l’iPhone 13 présentant une fuite montre une encoche plus petite. Source de l’image: MySmartPrice

Selon le rapport, l’appareil est de la même taille que l’iPhone 12 et présente le même design semblable à celui de l’iPhone 4. Mais la lunette Face ID n’est pas aussi large que l’encoche traditionnelle qui a orné les modèles d’iPhone depuis le lancement de l’iPhone X. C’est parce que le haut-parleur supérieur n’est plus présent dans l’encoche. Au lieu de cela, il se trouve au-dessus, intégré dans la fine lunette supérieure. Une fuite récente de l’iPhone 13 offrait le même détail de conception.

Le rendu de conception de l’iPhone 13 présentant une fuite montre deux caméras arrière placées en diagonale à l’intérieur du module de caméra. Source de l’image: MySmartPrice

Le panneau arrière est l’endroit où le deuxième changement de conception peut être vu. Le module de caméra principal a deux objectifs séparés, mais ils présentent une disposition surprenante. Ils sont placés en diagonale plutôt que verticalement. On ne sait pas pourquoi Apple changerait la structure de la caméra arrière – non pas que la façon dont les caméras sont placées à l’intérieur des modules de caméra en saillie importe. Nous avons vu de nombreux fournisseurs de smartphones explorer toutes sortes de modèles de caméras arrière, et aucun d’entre eux n’est particulièrement agréable pour les yeux. Les performances de la caméra l’emportent sur la conception, cependant, et la bosse est quelque chose que nous acceptons tous en échange de meilleures performances de la caméra.

La caméra ultra grand angle de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 mini. Source de l’image: Apple Inc.

Il est peu probable qu’Apple modifie la conception de l’appareil photo de l’iPhone 13 simplement pour lui donner un aspect différent. Au lieu de cela, quelque chose de plus complexe pourrait être en jeu, en supposant que les rendus divulgués sont légitimes.

La caméra grand angle améliorée de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 mini. Source de l’image: Apple Inc.

Une explication possible vient de MacRumors, qui spécule que la stabilisation d’image optique par décalage du capteur (OIS) pourrait être à l’origine de la conception diagonale de la caméra. Des rumeurs récentes disent que l’OIS à changement de capteur, exclusif à l’iPhone 12 Pro Max, arrive sur tous les modèles d’iPhone 13.

Traditionnellement, l’iPhone 12 et ses prédécesseurs jusqu’à l’iPhone X comportaient deux caméras arrière placées verticalement, y compris un objectif principal (grand angle) et un objectif grand angle. Sur l’iPhone 12, l’objectif ultra-large est en fait au-dessus de la caméra grand angle (comme on le voit dans les rendus ci-dessus).

Positionnement de la caméra arrière téléobjectif de l’iPhone 12 Pro. Source de l’image: Apple Inc.

Les modèles iPhone 12 Pro disposent d’un téléobjectif supplémentaire qui se trouve en haut du module (Pro Max, comme vu ci-dessous) et en bas (Pro, comme vu ci-dessus). L’appareil photo ultra-large se trouve sur le côté droit des deux téléphones. L’OIS à déplacement de capteur plus grand pourrait être responsable de l’asymétrie de conception entre les deux téléphones iPhone 12 Pro. Lors du démontage de son iPhone 12 Pro Max, iFixit a pris une radiographie du module de caméra arrière, qui révèle la taille de la caméra à déplacement de capteur, comme indiqué ci-dessous:

L’image aux rayons X montre les trois caméras arrière de l’iPhone 12 Pro Max: téléobjectif (en haut à gauche), ultra grand angle (à droite) et grand angle (en bas à gauche). L’objectif large est doté de la technologie OIS à déplacement de capteur. Source de l’image: iFixit

La caméra principale se trouve sous le téléobjectif de l’iPhone 12 Pro Max, mais au-dessus du téléobjectif de l’iPhone 12 standard. L’image ci-dessous de la chaîne YouTube JerryRigEverything montre un démontage des deux modules de caméra arrière côte à côte:

Module de caméra iPhone 12 Pro Max démonté (à gauche) et module de caméra iPhone 12 Pro (à droite). Source de l’image: YouTube

Fait intéressant, l’objectif à déplacement de capteur est placé en diagonale par rapport à la caméra ultra-large. La même chose pourrait se produire sur l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini si les rendus divulgués ci-dessus sont exacts.

Tout cela n’est que spéculation, cependant, basée sur l’hypothèse de MacRumors. L’espace est limité à l’intérieur de l’iPhone, Apple aurait donc besoin d’une très bonne raison pour déplacer les capteurs. Le clip suivant montre la technologie OIS de changement de capteur d’Apple dans l’iPhone 12 Pro Max, telle que présentée lors du lancement de l’iPhone 12 l’automne dernier:

