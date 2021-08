La fuite de l’iPhone 13 sauvegarde le niveau de stockage de 1 To et la révélation du 14 septembre

Nous sommes maintenant à plus de la moitié du mois d’août, ce qui signifie que septembre approche à grands pas. Apple est convaincu qu’il sera prêt à révéler l’iPhone 2021 en septembre, et les fuites ne vont apparemment pas s’arrêter avant ce jour-là. Le dernier spoiler de l’iPhone 13 vient des analystes de Wedbush Securities, bien qu’il s’agisse plus d’une confirmation que d’une fuite. En plus de confirmer que l’iPhone 13 devrait faire ses débuts au cours de la troisième semaine de septembre, ces analystes pensent également qu’Apple introduira pour la première fois un niveau de stockage de 1 To.

L’iPhone 13 sera dévoilé le 14 septembre

Voici ce que les analystes de Wedbush avaient à dire sur le lancement de l’iPhone 13 (via .) :

Notre récente chaîne d’approvisionnement en Asie vérifie les versions d’iPhone 2H entre 130M et 150M. L’iPhone 13 semble représenter 35 % à 45 % des versions d’iPhone au troisième trimestre. Cette perspective positive nous donne une confiance accrue dans le fait que le calendrier de lancement de 2021 sera « normal ». Du point de vue du timing, nous pensons que le lancement actuel de l’iPhone 13 est prévu pour la troisième semaine de septembre.

Les rapports de sources de la chaîne d’approvisionnement suggèrent qu’Apple s’attend à ce que l’iPhone 13 se vende mieux que l’iPhone 12. Même avec la pénurie actuelle de puces, Wedbush pense qu’Apple est convaincu que le cycle du produit durera jusqu’en 2022. Sur la base des fuites, ce ne sera pas le la mise à niveau la plus importante jamais publiée par Apple. Néanmoins, un rebond de l’économie mondiale devrait contribuer à de meilleures ventes.

Ceci est confirmé par une enquête récente de SellCell. Le site a interrogé 3 000 propriétaires d’iPhone sur l’intention d’achat pour 2021. 43,7% ont déclaré qu’ils prévoyaient de passer à l’iPhone 13.

Les modèles Pro devraient ajouter un niveau de stockage de 1 To

Wedbush a également corroboré les fuites concernant une nouvelle capacité de stockage de 1 To et le LiDAR sur l’iPhone 13. Les analystes notent qu’ils “sont de plus en plus convaincus que l’iPhone 13 disposera d’une option de stockage époustouflante de 1 téraoctet”, qui, selon eux, est le double de la capacité maximale de 512. des modèles Pro actuels. Ils s’attendent également à ce que l’iPhone 13 présente “un certain nombre d’améliorations clés avec Lidar sur tous les modèles d’iPhone 13”. Le scanner LiDAR était auparavant exclusif aux modèles Pro.

La note ne mentionnait rien sur le design de l’iPhone 13. Cela dit, les fuites indiquent une encoche plus petite et un réarrangement des caméras arrière. La gamme de l’iPhone 13 devrait également être similaire à celle de l’iPhone 12. En d’autres termes, nous attendons un iPhone 13 mini de 5,4 pouces, des modèles iPhone 13 et iPhone 13 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces.

