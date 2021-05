La fuite de l’iPhone 13 taquine les grosses mises à niveau que les fans d’Apple vont adorer – et une qu’ils pourraient ne pas aimer – .

Il y a quelques semaines, nous avons vu plusieurs fuites d’iPhone 13 qui détaillaient les changements de conception de l’iPhone de nouvelle génération. L’iPhone 13 sera disponible en quatre saveurs distinctes, tout comme l’iPhone 12, et ils devraient tous présenter le même design de base. Le téléphone aura une encoche plus petite qu’avant et une bosse de caméra plus proéminente à l’arrière, le module de caméra obtenant un changement notable sur les modèles d’iPhone 13 qui ont deux caméras au lieu de trois. Fuites de schémas, de maquettes imprimées en 3D et d’une photo montrant ce qui semblait être un mini prototype d’iPhone 13 réel qui racontait la même histoire de conception.

Un nouveau rapport semble confirmer les fuites précédentes, offrant des informations sur la taille des nouveaux téléphones iPhone 13 et des nouveaux modules de caméra. À son tour, cela semble taquiner quelques améliorations intéressantes pour l’iPhone 13 que les fans d’Apple adoreront… et un grand changement qu’ils n’apprécieront peut-être pas beaucoup.

Une source “qui a de l’expérience avec la prédiction des plans de conception d’Apple” a fourni des schémas MacRumors qui montrent les changements de taille supposés à venir sur les nouvelles versions de l’iPhone 13.

Le rapport indique que les quatre versions seront légèrement plus épaisses que leurs prédécesseurs, ce que les gens pourraient ne pas aimer. L’épaisseur passera de 7,4 mm dans les modèles actuels d’iPhone 12 à 7,57 mm. C’est une augmentation globale de 0,17 mm qui pourrait ne pas être immédiatement perceptible. Cependant, cela pourrait suffire à rendre les étuis iPhone 12 inutiles, car ils pourraient ne pas être compatibles avec les nouveaux designs. C’est vrai … tous les nouveaux étuis que vous venez d’acheter pour votre iPhone 12 pourraient être inutiles si vous décidez de mettre à niveau cette année.

La comparaison entre les schémas de l’iPhone 13 Pro Max et de l’iPhone 12 Pro Max qui ont fui montre des différences de taille. Source de l’image: YouTube

Les fuites précédentes indiquaient les mêmes changements de taille que ceux vus ci-dessus. Les modèles d’iPhone 13 auront la même hauteur et la même largeur que leurs prédécesseurs, seule l’épaisseur changera.

Cependant, c’est en fait un détail passionnant car cette épaisseur supplémentaire peut être utilisée pour augmenter la capacité de la batterie du téléphone. Les rumeurs précédentes ont taquiné des batteries plus grosses pour l’iPhone 13. En outre, les modèles Pro devraient comporter des écrans 120 Hz, qui consommeront plus d’énergie que les panneaux OLED 60 Hz. Des batteries plus grosses peuvent être nécessaires pour compenser la consommation d’énergie supplémentaire.

Le rapport MacRumors note également que les bosses de l’appareil photo de l’iPhone 13 seront plus épaisses qu’auparavant, mais l’épaisseur globale accrue des nouveaux iPhones devrait y contribuer. Si tout le téléphone est plus épais, la saillie de la caméra peut sembler moins évidente. La saillie sera plus visible sur l’iPhone 13 Pro, indique le rapport.

La taille globale du module caméra changera, selon ce nouveau rapport. «Les ‌iPhone 12‌ et 12 Pro ont des bosses de caméra qui mesurent environ 28 mm sur 30 mm, tandis que l’‌iPhone 13‌ aura une bosse de caméra plus proche du carré à environ 29 mm sur 29 mm, avec la bosse également située à environ un millimètre plus près du haut de l’iPhone », écrit le blog. Ceci est conforme aux récentes fuites selon lesquelles le module de caméra sera plus grand.

Des rapports récents indiquent que toutes les versions de l’iPhone 13 recevront la même technologie de stabilisation d’image optique par déplacement de capteur qui est actuellement exclusive à l’iPhone 12 Pro Max. La caméra à déplacement de capteur est légèrement plus grande que les autres caméras, ce qui pourrait aider à expliquer l’augmentation de la taille globale. Ce nouveau rapport indique également que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max auront des bosses d’appareil photo similaires, ce qui semble suggérer qu’ils offriront les mêmes fonctionnalités d’appareil photo. Encore une fois, l’iPhone 12 Pro Max présentait une configuration de caméra légèrement meilleure que l’iPhone 12 Pro l’année dernière.

Les rendus montrent des changements de taille de caméra supposés de l’iPhone 13 et de l’iPhone 13 Pro par rapport à leurs prédécesseurs. Source de l’image: MacRumors

Des fuites précédentes indiquaient que l’iPhone 13 mini et l’iPhone 13 subiraient un changement de conception inattendu de la caméra arrière. Les deux lentilles à l’arrière seront placées en diagonale. Mais le rendu utilisé par MacRumors indique que les deux caméras seront toujours placées verticalement, comme indiqué ci-dessus. Une autre chose qui est différente dans le rapport MacRumors concerne le placement des boutons physiques. Le blog dit que les boutons pourraient être légèrement plus bas que sur l’iPhone 12. Les schémas précédents suggéraient que les boutons de volume et le commutateur de sourdine seraient un peu plus hauts sur l’iPhone 13.

Cela dit, il n’y a aucun moyen de confirmer l’une de ces fuites pour le moment, et les schémas peuvent toujours se révéler erronés. La série iPhone 13 devrait être lancée comme prévu cette année à la mi-septembre.

