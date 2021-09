La fuite de l’iPhone 14 : bienvenue à bord du train de perforation, Apple

Si vous avez acheté un nouveau téléphone Android au cours des deux ou trois dernières années, il y a de fortes chances que votre téléphone ait un trou dans l’écran où se trouve la caméra frontale si l’on en croit une fuite, l’iPhone 14 finira par embarquer.

Le Graal des iPhones.

Oui, il s’agit d’un site Web Android où vous pouvez tout savoir sur les dernières actualités Android et les meilleurs téléphones Android, et peut-être même apprendre une ou deux choses que vous ne saviez pas sur le fonctionnement de votre téléphone. Mais nous y sommes, et nous allons parler de l’iPhone 14 et de la façon dont Apple a décidé de copier emprunter voler innover copier le design de tant de téléphones Android fabriqués par tant d’autres entreprises.

Tout d’abord, au cas où vous ne sauriez pas de quoi je parle, une fuite suggère que l’iPhone 14 – le modèle à sortir Suivant année – renoncera à l’encoche profonde en faveur d’un perforateur central dans l’écran. Il sera également plus épais pour cacher la bosse de l’appareil photo et ressemblera beaucoup à un très gros iPhone 4. N’oubliez pas qu’il s’agit d’une fuite et non de quelque chose d’officiel. Parfois, les fuites sont fausses. Parfois, ils ont raison. Je n’ai aucune idée si cette fuite particulière s’avérera vraie ou fausse.

Nous nous attendons à voir très bientôt de nouveaux iPhones qui ressemblent beaucoup à l’iPhone actuel, car c’est ainsi que fonctionnent les iPhones. Cela et de minuscules petits gnomes pour les alimenter. Ou peut-être que ce sont de puissants petits processeurs. Un des deux. L’iPhone actuel ressemble beaucoup au dernier iPhone, et celui-ci ressemble beaucoup à celui d’avant. C’est parce qu’Apple a réussi et a vendu un milliard de choses. Il n’a aucune raison de changer la formule juste pour le plaisir de la changer.

La plupart des iPhones ressemblent à l’iPhone d’avant. Plus.

Cependant, toutes les quelques années, Apple aime faire bouger les choses pendant une génération. C’est peut-être en train de fabriquer des iPhones en plastique pas chers que tout le monde détestait. C’est peut-être en train de laisser tomber le capteur d’empreintes digitales que tout le monde aimait. Il ne s’agit pas de la conception ; ils sont un sous-produit. L’iPhone X avait une encoche de baignoire Pixel 3 XL si horrible parce qu’il devait être là pour abriter la technologie Face ID qu’Apple voulait utiliser. L’iPhone 5c était en plastique car il devait être moins cher.

Alors pourquoi est-il maintenant temps de changer ? Peut-être qu’Apple a trouvé un nouveau moyen de cacher les éléments d’identification de visage sous l’écran et a décidé : “Eh bien, Samsung a raison. Volons cette idée.” Ce n’est pas aussi fou qu’il y paraît, et le trou pourrait bien être l’évolution finale de l’encoche. Ne me demandez pas parce que je pense toujours qu’une lunette de huitième de pouce est meilleure que l’une ou l’autre. Mais je ne conçois pas de téléphones et je ne décide pas de leur niveau d’encoche ou du nombre de trous.

Le débat perforateur contre encoche était idiot, mais à cause du fonctionnement d’Android, c’était nécessaire. Chaque entreprise qui fabrique un téléphone Android est libre de mettre des encoches ou des trous ou même une combinaison des deux (ne le faites pas, Samsung) sur l’écran, car Google donne Android sans aucune règle à ce sujet. Et sur certains de ces téléphones, il était facile de voir pourquoi une encoche est mauvaise et pourquoi un trou est tout aussi mauvais : les deux peuvent enlever des choses que vous voulez voir.

Plus important que l’encoche ou le trou, c’est le peu de perturbations qu’il cause.

D’un autre côté, certaines entreprises peuvent créer quelque chose comme un trou dans le logiciel et subir très peu de perturbations. Pensez à la façon dont certains téléphones d’entreprises qui ne s’appellent pas Samsung ont géré le placement de l’interface par rapport à la façon dont l’entreprise qui s’appelle Samsung le fait. Tu vois ce que je veux dire? Sur un téléphone Galaxy S ou A ou Z, le trou ne couvre rien qu’il ne devrait pas. Vous n’avez pas non plus d’encoche géante qui pousse les choses vers la gauche, la droite et le bas. Un trou, dans ces cas, est une victoire.

Source : Daniel Bader / Android Central

Apple peut voir que c’est une victoire. Apple a également un contrôle total sur chaque partie de l’interface de l’iPhone et des applications installées sur celui-ci. Il peut créer les outils pour créer une application qui “sait” si votre iPhone a une encoche ou un trou, établir des règles à ce sujet pour l’App Store et forcer chaque développeur à les suivre ou à être banni. Apple peut faire un trou de la bonne manière encore mieux que Samsung, car il tient tout dans une seule main de fer.

Apple peut copier Samsung et le faire aussi bien, voire mieux.

Apple sait également que ses clients ont vu un nouveau téléphone comme le Samsung Galaxy S21 Ultra avec un meilleur écran qui a également plus d’espace utilisable et moins d’encoche. Peut-être que personne à Cupertino ne le dit à haute voix, mais l’entreprise sait qu’elle pourrait faire le changement et rendre les clients plus heureux et encore plus susceptibles d’acheter un autre nouvel iPhone. Cela pourrait même faire en sorte que les anciens iPhones aient une bulle de couleur différente dans iMessage pour enfoncer le clou. OK, même Apple n’irait pas aussi loin.

Vraiment, si cette fuite est réelle, ce n’est pas quelque chose qu’Apple a fait sur un coup de tête. La partie logicielle est assez facile à trier, et tant que les composants Face ID peuvent être déplacés sous l’écran, il n’y a aucune raison pour qu’il conserve cette grande encoche. Nous devrions connaître tous les détails dans 13 mois environ.

