La fuite de l’iPhone SE 3 indique que le design de l’iPhone 8 restera

iPhone SE 3 est le nom officieux de l’iPhone abordable de nouvelle génération qu’Apple devrait dévoiler ce printemps. L’iPhone SE ne bénéficie pas d’actualisations annuelles, le modèle de 2e génération étant sorti en 2020. Il s’agit d’un appareil de 399 $ avec le même processeur que l’iPhone 11 2019. Mais le combiné présente le même design que l’iPhone 8 2017. C’est également le seul nouvel iPhone prenant en charge Touch ID. Une nouvelle fuite indique que les choses resteront inchangées pour l’iPhone SE 3 en ce qui concerne la conception. Le matériel du combiné offrira cependant des mises à niveau importantes.

L’iPhone SE 2 se vend très bien, selon les estimations de l’année dernière. À 399 $, aucun appareil Android de milieu de gamme 2022 ne peut l’égaler en termes de puissance. Mais la conception de l’iPhone 8 est ce qui pourrait empêcher le téléphone de fonctionner encore mieux. Les téléphones Android abordables qui rivalisent avec l’iPhone SE 2 ont des écrans perforés tout écran. Cette conception d’écran est beaucoup plus attrayante que l’écran de 4,7 pouces de l’iPhone SE.

Certaines fuites de l’iPhone SE 3 ont récemment indiqué que l’iPhone SE 3 pourrait arborer un design tout écran similaire à celui de l’iPhone XR. Le capteur d’empreintes digitales Touch ID serait assis sur le bouton de veille latéral.

L’utilisateur de Twitter @dylandkt est l’un des leakers d’Apple qui a affirmé que l’iPhone SE 3 allait basculer sur un design semblable à celui de l’iPhone 11. Voici ce qu’il avait à dire il y a environ un an :

L’iPhone SE de prochaine génération sera doté d’un capteur d’identification tactile qui sera intégré au bouton d’alimentation similaire au dernier iPad Air. Le design du téléphone sera similaire à celui de l’iPhone 11, mais avec une taille d’écran plus petite.

La nouvelle fuite de conception de l’iPhone SE 3

*Mise à jour de ce tweet !* L’iPhone SE avec un design similaire au XR/11 avec une taille d’écran légèrement plus petite, a été repoussé à une sortie prévue de 2024. Pour 2022, Apple sortira à la place un iPhone SE avec 5G, une bosse de spécification et le même design que le modèle 2020. – Dylan (@dylandkt) 6 janvier 2022

L’initié est de retour avec une nouvelle fuite sur l’iPhone SE 3 qui contredit son point de vue initial. Il prétend maintenant que l’iPhone SE 3 ressemblera à l’iPhone 8. L’iPhone SE 4, ou l’appareil que nous nous attendions à voir dans les magasins en 2024, serait livré avec le design de l’iPhone 11/XR précédemment répandu. Voici ce que dit la nouvelle fuite de l’iPhone SE 3:

L’iPhone SE avec un design similaire au XR/11 avec une taille d’écran légèrement plus petite, a été repoussé à une sortie prévue de 2024. Pour 2022, Apple publiera à la place un iPhone SE avec 5G, une bosse de spécification, et la même chose conception comme le modèle 2020.

Cette correction montre que les leakers n’ont pas toujours raison. Autrement dit, les premières fuites de l’iPhone SE 3 comme celle de janvier 2021 n’ont donné qu’un aperçu partiel des plans d’Apple. Étant donné que l’iPhone SE n’est pas une affaire annuelle, Apple a eu tout le temps de changer d’avis. D’un autre côté, des fuites en octobre indiquaient toujours un nouveau design d’iPhone SE pour le modèle de 3e génération. Les pénuries de puces, les problèmes de fabrication et les problèmes logistiques de 2021 ne sont pas terminés. Ces facteurs ont peut-être convaincu Apple de modifier ses plans de refonte de l’iPhone SE 3.

Que les informations de conception dans la nouvelle fuite de l’iPhone SE 3 soient exactes ou non, ce qui pourrait importer le plus aux acheteurs, c’est la bosse des spécifications. L’iPhone SE 3 devrait prendre en charge la connectivité 5G et basculer sur la puce rapide A15 Bionic qui alimente l’iPhone 13.