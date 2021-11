La fuite de mémoire de l’application Monterey n’est pas seulement causée par le pointeur Mac

La fuite de mémoire de l’application Monterey affectant de nombreux utilisateurs de Mac est imputée par certains à une fonctionnalité d’accessibilité spécifique – mais ce n’est pas la seule cause…

Contexte de la fuite de mémoire de l’application Monterey

Bien que l’erreur de mémoire d’application soit observée depuis un certain temps, il semble y avoir un bogue spécifique dans macOS Monterey 12.0.1 qui affecte beaucoup plus de personnes.

Un certain nombre d’utilisateurs de Mac voient un message d’erreur : « Votre système est à court de mémoire d’application. » L’erreur est causée par une application utilisant des gigaoctets de mémoire – signalant plus d’utilisation que le Mac, jusqu’à ce qu’elle finisse par se bloquer. Les coupables incluent Mail et Final Cut Pro […] Sur mon MacBook Pro M1 Max 16 pouces avec 32 Go de mémoire unifiée, il dépassait largement les 32 Go avant que Mail ne tombe en panne – dans un cas indiquant plus de 100 Go. D’autres utilisateurs ont vu la même chose avec d’autres applications.

Le bogue affecte à la fois les Mac Intel et Apple Silicon.

La fonctionnalité d’accessibilité n’est pas le seul coupable

Presque depuis que nous avons signalé le bogue, j’ai vu des suggestions selon lesquelles une fonctionnalité d’accessibilité spécifique est à blâmer : un pointeur plus gros ou à contraste plus élevé.

Si vous avez apporté des modifications pour personnaliser le pointeur de votre souris et en particulier le choix de la couleur, restaurez les valeurs par défaut et comparez vos résultats.

Cette théorie est d’abord venue de Mozilla.

Sur macOS 12 Monterey, l’utilisation d’une taille de curseur ou de couleurs non standard provoque une fuite de mémoire importante dans Firefox. Firefox version 94 inclut un correctif qui réduit la fuite de mémoire, mais le problème peut toujours survenir. Le problème a été signalé à Apple et un correctif est attendu dans une future mise à jour de macOS 12. Solution de contournement : jusqu’à ce qu’une version plus récente de macOS 12 soit disponible avec le correctif, utilisez la taille et les couleurs de curseur standard. Dans les Préférences Système de macOS 12, sélectionnez Accessibilité, puis Affichage, puis Pointeur. Réglez la taille du pointeur sur normale et réinitialisez les couleurs du pointeur en cliquant sur le bouton Réinitialiser.

Cela m’a d’abord semblé plausible, car mon pointeur est réglé sur un cran plus grand que la norme pour éviter de le perdre sur un grand écran large. J’ai également activé la fonction « agiter pour agrandir ».

Cependant, la réinitialisation du pointeur sur standard et le redémarrage n’ont fait aucune différence pour ma machine : l’application Mail a continué à perdre de la mémoire. D’autres personnes concernées disent la même chose, y compris des personnes qui n’ont jamais utilisé la fonctionnalité.

Ainsi, bien que cela semble être la solution pour certains cas et qu’il vaut vraiment la peine d’essayer, ne croyez pas les rapports selon lesquels il s’agit de la seule explication.

Apple a fini par me rendre une faveur involontaire : mon incapacité à continuer à utiliser la propre application Mail de l’entreprise m’a amené à essayer Spark, que j’utilise maintenant non seulement sur mon Mac, mais aussi sur mon iPhone et mon iPad.

