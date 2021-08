La fuite de Moto Tab G20 suggère que cela pourrait être l’une des meilleures tablettes bon marché

in

Motorola est un grand nom des téléphones Android abordables, et il semble maintenant qu’il pourrait tenter la même chose pour les tablettes Android, car il semble avoir une ardoise d’entrée de gamme surnommée Moto Tab G20.

Une liste pour une telle liste a été repérée par MySmartPrice sur la console Google Play (une plate-forme principalement utilisée pour publier des applications Android), et elle est livrée avec une image et une liste partielle des spécifications, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Les spécifications incluent un écran 800 x 1200 avec 240 pixels par pouce, 3 Go de RAM, un chipset MediaTek MT8768A Helio P22T et Android 11.

(Crédit image : MySmartPrice)

Ces spécifications la distinguent comme une tablette bas de gamme, et bien qu’elles ne brossent pas un tableau complet, MySmartPrice note que les spécifications et la conception sont plus ou moins identiques à la Lenovo Tab M8 (3e génération), donc étant donné que Lenovo possède Motorola, cela pourrait simplement être une version renommée de cette ardoise.

Si tel est le cas, vous pouvez également vous attendre à un écran de 8 pouces, une batterie de 5 100 mAh, 32 Go de stockage, un emplacement pour carte microSD, une caméra arrière de 5 MP et une caméra frontale de 2 MP. Bien que nous notions que la résolution de l’écran diffère légèrement ici, d’autres spécifications pourraient également.

Il n’y a pas de mot sur un prix ou une date de sortie, mais la présence de la Moto Tab G20 sur la console Google Play suggère qu’elle arrivera probablement bientôt, et compte tenu des spécifications, nous nous attendons à ce qu’elle soit très abordable. Compte tenu des prouesses de Motorola à fournir d’excellents téléphones abordables, il est possible que cela fasse également partie des meilleures tablettes bon marché.

Analyse : serait-ce la première des nombreuses tablettes abordables de Motorola ?

Bien que Motorola ne soit pas totalement nouveau dans le jeu sur tablette, il n’en a pas lancé depuis longtemps, il est donc notable d’en avoir un nouveau à l’horizon.

Il y a une chance que ce ne soit pas qu’un cas non plus, d’autant plus que le nom “G20” s’intègre parfaitement dans le schéma de nommage actuel des smartphones de l’entreprise. La marque propose une gamme de téléphones « G » à deux chiffres, du Moto G10 en bas de gamme au Moto G100 en milieu de gamme.

Cela marque donc cette tablette comme étant à ou près de l’extrémité la plus basse de toutes les tablettes prévues par la société, et nous laisse la possibilité que nous puissions également voir des tablettes légèrement plus haut de gamme.

Bien sûr, le fait que nous le fassions ou non dépend des performances de cette ardoise. Mais il n’y a pas beaucoup de concurrence sur les tablettes Android bon marché ces jours-ci, donc si la Tab G20 est une ardoise convaincante, elle pourrait bien déplacer suffisamment d’unités pour justifier d’autres modèles.

Via GizChine