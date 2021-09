La fuite de Motorola Moto G Pure montre le dernier de la série de téléphones économiques

TL;DR

Une image de presse récemment divulguée montre le smartphone Motorola Moto G Pure non annoncé. Le téléphone devrait avoir un écran de 6,5 pouces, une batterie de 4 000 mAh et deux caméras arrière. Un autre rapport indique que le téléphone sera mis en vente en Amérique du Nord à la mi-octobre.

Motorola est l’une des meilleures entreprises en termes de sortie de smartphones solides pour les personnes à petit budget. Cette semaine, une nouvelle image de presse publiée par le célèbre fuiteur de gadgets Evan Blass sur Twitter montrait une nouvelle entrée dans la série Moto G. La photo de Moto G Pure divulguée ressemble beaucoup aux autres téléphones de la série G.

L’image montre un téléphone avec une encoche en forme de larme pour la caméra frontale au-dessus de l’écran. À l’arrière, nous pouvons voir une configuration à double caméra arrière avec un capteur d’empreinte digitale arrière. L’image de presse affirme également que le téléphone aura une autonomie de deux jours.

Un autre site, Zouton, (via Android Central) prétend avoir des spécifications matérielles plus spécifiques sur le Moto G Pure. Il rapporte qu’il pourrait avoir un écran de 6,5 pouces et un dos en plastique avec un cadre en aluminium. Il pourrait avoir 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. Il peut également y avoir un processeur Helio G25 à l’intérieur, ainsi qu’une caméra arrière principale de 48 MP, un capteur de profondeur de 2 MP et une caméra frontale de 5 MP. Le téléphone aurait également une batterie de 4 000 mAh, une prise casque et Android 11 installé. L’histoire prétend également qu’il viendra en deux choix de couleurs: Electric Graphite et Lagoon Green.

Zouton dit que le Moto G Pure pourrait être mis en vente en Amérique du Nord à la mi-octobre. Il prétend que le prix du téléphone pourrait se situer entre 300 $ et 350 $. Cependant, sur la base des spécifications matérielles plutôt faibles, Android Central prédit que le téléphone pourrait être vendu pour aussi peu que 150 $. Nous devrons attendre et voir lequel est correct.