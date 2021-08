La fuite de No Way Home a des spoilers Marvel fous

Nous n’avons toujours pas de séquences pour ce qui est facilement le film MCU le plus excitant de l’année. Spider-Man 3: No Way Home a une date de sortie le 17 décembre, mais il n’y a pas encore de bande-annonce. La raison pour laquelle Spider-Man 3 est si excitant n’a pas grand-chose à voir avec le super-héros au centre du film. L’histoire globale du MCU a permis à Sony et Marvel de transformer No Way Home en un film Spider-Man différent de tout ce qui a été fait jusqu’à présent. Selon les différentes fuites que nous avons vues jusqu’à présent cette année, le film sera un film multivers.

Marvel a du mal à nier ces fuites. Prétendre que No Way Home n’est pas un film multivers est plus difficile maintenant que nous avons vu Loki. Et il se trouve que nous venons de trouver une autre fuite massive de No Way Home qui renforce ce que nous savons déjà. Spider-Man 3 est une grande histoire multivers. Avant de poursuivre votre lecture, nous devons vous avertir que quelques spoilers suivront ci-dessous.

No Way Home mettra en vedette des méchants de tous les vieux films Spider-Man de Sony. Cela, nous le savons. L’un d’eux est Doc Ock (Alfred Molina), qui a confirmé qu’il reprenait le rôle des films de Sam Raimi. De plus, il a expliqué exactement comment son personnage revient à la vie.

Nous avons également vu de nombreuses rumeurs selon lesquelles Tobey Maguire et Andrew Garfield joueraient également leurs versions respectives de Spider-Man. Ça a du sens. Vous ne ramenez pas les méchants d’autres films de Spider-Man sans avoir également les héros. Mais ce spoiler n’est pas officiellement confirmé.

La grande fuite de Spider-Man: No Way Home

Cela nous amène à la dernière grande fuite No Way Home. Nous examinons un ensemble de matériel d’art promotionnel qui a trouvé son chemin en ligne au cours du week-end. Selon The Direct, le nouvel art promotionnel vient d’Amazon. Vous l’avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux. Surtout si vous fréquentez le genre de communautés Marvel qui traitent des spoilers MCU.

Comme vous pouvez le voir sur ces images, le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) et son « truc jaune scintillant » occupent une place de choix. Le message semble être que Strange est une partie essentielle de l’histoire. Les deux super-héros pourraient faire équipe pour sauver le monde.

Homecoming avait Tony Stark (Robert Downey Jr.) et Far From Home a transformé Happy (Jon Favreau) en mentor pour Peter Parker. Mais, à première vue, Strange sera encore plus important pour l’histoire.

Quelle que soit l’importance de la présence de Strange dans le film, ces supports marketing impliquent également que No Way Home est un mouvement multivers. Nous savons que la suite de Strange est un film multivers de son titre, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et nous savons que Loki vient de libérer le multivers. Strange sera au milieu, essayant de maintenir la réalité ensemble. Et No Way Home se déroule entre Loki et Multiverse of Madness.

La magie de Spider-Man 3

Je ne parle même pas de la chronologie officielle du MCU. Je regarde uniquement le calendrier de sortie ici. Mais si nous regardions la chronologie du MCU, nous aurions Loki juste après Fin du jeu. Far From Home se déroule quelques mois après Loki, et No Way Home reprendra là où Far From Home s’est terminé.

Mais attendez, il y a plus. La nouvelle fuite de No Way Home semble également confirmer que Spider-Man de Holland obtiendra un nouveau costume comprenant des capacités magiques. Nous avons vu de prétendues fuites de complot No Way Home qui affirmaient que Strange imprégnerait le costume de magie.

Ces images d’art promotionnel correspondent certainement bien à ce récit. Sans parler des récents jouets No Way Home que Marvel a confirmés après leur fuite. Les nouveaux jouets comprennent une mystérieuse combinaison intégrée, dotée de pouvoirs de Spider-Man, contrairement à tout ce que nous avons vu jusqu’à présent dans les films de Spider-Man.

Comme toujours avec les fuites de Marvel, rien n’est officiel tant que quelqu’un ne le confirme pas ou que nous le voyons sur grand écran. Mais, à tout le moins, ces images nous disent de manière assez concluante que No Way Home est un film multivers.

