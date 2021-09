La fuite de No Way Home détaille un combat épique entre Avengers

Nous avons vu pas mal de fuites passionnantes de Spider-Man: No Way Home au cours des dernières semaines, alors que les personnes ayant accès aux séquences du film ont publié des captures d’écran et des clips en ligne. Sony a déposé des avis de droit d’auteur contre diverses images, confirmant pratiquement qu’elles sont authentiques dans le processus. En tentant de supprimer les photos d’Internet, Sony nous a dit que la plus grande fuite de No Way Home était exacte. Le film présentera en effet Tobey Maguire et Andrew Garfield comme variantes alternatives de Spider-Man qui atterriront en quelque sorte dans le MCU. Le docteur Strange sera sans aucun doute également impliqué dans toute cette action multivers de Spider-Man.

Les mêmes fuites nous ont également donné un aperçu de divers méchants de Sinister Six qui n’étaient pas clairement montrés dans la première bande-annonce. Sans surprise, les fuites indiquent que les méchants de Spider-Man des films plus anciens de Sony unissent leurs forces dans No Way Home. Mais il n’y a pas que les méchants qui se battent contre les héros dans No Way Home. La bande-annonce nous a déjà dit que deux protagonistes pourraient ne pas toujours être d’accord, nous donnant un avant-goût d’une bataille passionnante Avenger contre Avenger. Une nouvelle fuite détaille maintenant ce combat, mais nous vous prévenons que des spoilers massifs suivent ci-dessous.

Tous les spoilers ne sont pas égaux

C’est une chose de savoir que No Way Home sera un film Spiderverse, et une autre de voir des éléments de l’intrigue plus détaillés. La plupart des personnes intéressées par No Way Home sont au courant des rumeurs de Maguire et Garfield. Qu’ils le veuillent ou non, le plus grand secret de No Way Home n’est plus un secret depuis un certain temps. C’est pourquoi les fuites confirmant que les précédents acteurs de Spider-Man reprendront leurs rôles de Peter Parker ne sont guère des spoilers. Sony et Marvel présenteraient même les trois Spider-Men dans la prochaine bande-annonce de No Way Home.

Mais les détails de cette bataille Avenger contre Avenger sont tout autre chose. Nous savons dès le premier trailer que le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) voudra aider Peter à cacher son identité au monde, même si le sortilège qu’il utilise est très dangereux. À un moment donné du film, le docteur Strange s’en prendra à Spider-Man parce qu’il vole quelque chose au sorcier.

Voir les Avengers affronter leurs coéquipiers est toujours un régal dans le MCU. La première bande-annonce nous donne une brève séquence d’événements, nous montrant que le docteur Strange fera tout pour attraper Peter. Avant de vous dire ce qui se passe dans ce combat, cependant, nous vous rappellerons à nouveau que les spoilers de l’intrigue suivent ci-dessous.

Comment Doctor Strange bat Spider-Man

Peter Parker, bien sûr, a ses sens Spidey à portée de main. Ajoutez le costume alimenté par Stark et Spider-Man est un antagoniste assez puissant. C’est là qu’intervient la nouvelle fuite, car elle nous dit comment le docteur Strange bat Spider-Man. Le fait que Strange gagnera cette version du combat n’est pas exactement un secret. La bande-annonce peut être trompeuse, comme le sont souvent les bandes-annonces MCU. Mais nous voyons une scène où Strange arrête Spider-Man, poussant la projection astrale de Peter hors de son corps. Nous avons vu cela arriver à Strange dans Doctor Strange et Hulk (Mark Ruffalo) dans Endgame.

Mais The Cosmic Circus a appris comment Strange prévaut.

Le magicien court après Peter pour récupérer le cube que Spidey tient dans la scène ci-dessus. Ce cube est apparu dans certains spoilers de l’intrigue de No Way Home, et certains fans de MCU pourraient savoir de quoi il s’agit. Le blog taquine que le cube est “en fait original pour le MCU et non quelque chose qui a déjà été vu dans Marvel Comics”.

Le cirque cosmique dit que Strange utilisera la cape de lévitation pour arrêter Spider-Man pendant la poursuite. Cela signifie que nous verrons Peter Parker porter la cape, tout comme ce que nous avons vu il y a quelques semaines dans What If…?. Dans cet épisode, la cape est venue à la rescousse de Peter, aidant les Vengeurs à lutter contre les Vengeurs zombies. Dans No Way Home, cependant, la cape aidera Strange à capturer Peter. Cela suppose que Sony et Marvel n’ont pas créé la scène Doctor Strange vs Spider-Man ci-dessus juste pour que la bande-annonce induise en erreur.

Spider-Man: No Way Home sortira en salles le 17 décembre.