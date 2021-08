La fuite de No Way Home gâche le retour d’un méchant que tout le monde déteste

Spider-Man: No Way Home réserve une énorme surprise aux fans cet hiver, bien que la plupart des gens sachent déjà de quoi il s’agit. Spider-Man 3 sera le premier film multivers Spider-Man en direct, opposant différentes versions de Peter Parker aux meilleurs méchants des anciens films Spider-Man de Sony. Cette surprise pourrait être gâchée, et Sony et Marvel ne peuvent rien y faire. Mais cela ne rend pas le film moins excitant.

La plupart des gens savent que Spider-Man 3 est une aventure multivers. Mais beaucoup d’entre eux ne sauront pas ce qui se passera dans No Way Home ou comment la variante principale de Peter Parker (Tom Holland) et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) sauveront la situation. L’intrigue a peut-être déjà fuité dans les moindres détails, mais tout le monde ne suit pas ces spoilers. En parlant de spoilers, nous avons un autre détail No Way Home pour vous que vous apprécierez certainement. No Way Home pourrait offrir le retour d’un méchant que nous détestons tous. Avant de poursuivre votre lecture, cependant, nous vous avertirons que les spoilers descendent ci-dessous.

L’autre jour, nous avons couvert une fuite massive de No Way Home qui a apporté plus de preuves que Spider-Man 3 sera un film multivers. L’art promotionnel de No Way Home a fuité au cours du week-end, nous disant que le Dr Strange aura un grand rôle dans le film. Nous avons également vu le nouveau costume magique Spider-Man de Holland. C’est là qu’intervient la fuite du méchant.

Collage d’images d’art promotionnel Spider-Man: No Way Home divulguées. Source de l’image : Reddit

Le méchant de “No Way Home” que nous détestons tous

L’art promotionnel que nous avons vu de No Way Home il y a quelques jours présentait divers plans de Spider-Man. Après tout, le super-héros est le protagoniste du film. Et nous avons vu le nouveau costume sous de nombreux angles. Nous avons également eu beaucoup d’images du docteur Strange, seul ou avec Peter.

La collection d’images comprenait également les deux photos dans le coin inférieur droit de l’image ci-dessus. Ils sont dédiés au méchant de Far From Home, Mysterio (Jake Gyllenhaal). Ils disent “We Believe Mysterio”, laissant entendre que le méchant se faisant passer pour un héros dans Far From Home pourrait être de retour dans Spider-Man 3.

Comme nous l’avons vu dans The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision, tout le monde n’aime pas les super-héros, surtout après ce que Thanos a fait au monde. Et les gens qui aiment les super-héros peuvent ne pas toujours avoir envie de choisir leur camp. N’oublions pas que Mysterio semblait être un bon gars pour la plupart des gens dans Far From Home.

Ajoutez une pincée de reportages polarisants de J. Jonah Jameson (JK Simmons), et vous vous retrouvez avec des gens qui croient aux mensonges de Mystrio à propos de Peter Parker.

Mysterio a-t-il survécu ?

C’est pourquoi nous détestons tellement ce méchant de No Way Home. Mysterio est celui qui a exposé la véritable identité de Peter Parker tout en se faisant passer pour un héros. Cela dit, on ne sait pas si Gyllenhaal reprendra son rôle dans Spider-Man 3. Mais le film contiendra toujours des références à Mysterio. Il le faut. No Way Home suit les événements du brillant cliffhanger de Far From Home. C’est là que le monde découvre qui est Peter Parker, grâce à la vidéo de Mysterio que Jameson a publiée en ligne. Et Jameson dit au monde que Peter Parker a tué Mysterio. C’est quelque chose que Spider-Man 3 devra aborder dès le début.

Nous savons déjà que No Way Home ramènera de nombreux méchants des précédents films Sony. Le studio forme l’équipe de super-vilains Sinister Six, et Spider-Man 3 servira de rampe de lancement. Que Mysterio en fasse ou non partie, nous devrons attendre le 17 décembre pour le savoir. C’est si Marvel et Sony ne reportent pas à nouveau la date de sortie du film.

