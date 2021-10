La fuite de No Way Home pourrait montrer un mystérieux nouveau méchant

Spider-Man : No Way Home est de loin le film dont on a le plus parlé de l’année, et ce sont toutes les rumeurs qui le rendent si excitant. Le grand secret du multivers du film a été divulgué il y a des mois, avant même de voir le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) prononcer le mot «multivers» dans la bande-annonce. Nous connaissons l’essentiel de No Way Home – trois variantes de Spider-Man combattront les Sinister Six. C’est grâce à toutes les fuites disant que Sony et Marvel ont ramené Tobey Maguire et Andrew Garfield de la retraite de Spider-Man. Avec Peter Parker de Tom Holland, les trois combattront six méchants des précédents films de Spider-Man. Nous avons vu des teasers pour cinq d’entre eux dans la bande-annonce de No Way Home, seul Rhino ayant été laissé de côté.

Une toute nouvelle fuite floue pourrait nous donner un premier aperçu du sixième méchant que tant de fans ont hâte de voir. Nous vous dirions que les spoilers suivent ci-dessous, mais le seul spoiler que vous pouvez éviter à ce stade est le costume du méchant.

La bataille Spider-Man contre Sinister Six

Nous avons entendu toute l’année que Holland, Maguire et Garfield joueraient dans No Way Home face à plusieurs des méchants des films non-MCU de Sony. Peu de temps après la sortie de la première bande-annonce de No Way Home, nous avons vu quelques fuites massives qui semblaient sceller l’accord. Une vidéo et des images en gros plan montraient Garfield en tenue de Spider-Man. Et ils ne semblent pas être faux, car Sony les a confirmés par inadvertance à plusieurs reprises.

Séparément, nous savions qu’Alfred Molina serait de retour en tant que Doc Ock de la trilogie Spider-Man de Raimi. L’acteur a confirmé qu’il jouerait ce personnage et a expliqué comment Doc Ock peut passer à la chronologie du MCU. Tout cela s’est passé pendant l’été.

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : teaser de Doc Ock. Source de l’image : Sony et Marvel

Lorsque Sony et Marvel étaient prêts à sortir la première bande-annonce, le grand secret était déjà dévoilé. Les studios ont dû faire quelques concessions, et c’est ainsi qu’Alfred Molina s’est retrouvé dans la bande-annonce. Ou plutôt, c’était la chronologie des événements. Nous ne savons pas si Sony et Marvel voulaient à l’origine montrer Molina dans la première bande-annonce. Mais nous savons que les studios ont taquiné cinq membres de Sinister Six dans le clip.

En plus de Doc Ock de Molina, nous avons des teasers pour Green Goblin, Electro, Sandman et The Lizard. Nous avons remarqué à l’époque que le sixième méchant manquait à l’appel. Beaucoup de gens ont supposé que Rhino de Paul Giamatti aurait enfin sa chance de combattre Spider-Man dans No Way Home. Mais nous n’avons jamais eu de teaser pour lui. Les fuites qui ont suivi ont indiqué que Rhino est le sixième méchant, plutôt que d’autres antagonistes possibles de Spider-Man.

Qu’on le veuille ou non, ces fuites ont existé toute l’année. Et la bande-annonce implique que les Sinister Six se formeront dans le film. Rhino est le choix le plus évident pour le méchant disparu.

La fuite de Rhino ‘No Way Home’

Cela nous amène à la nouvelle fuite No Way Home qui concerne Rhino. Quelques comptes de fans de Spider-Man sur Twitter ont publié l’image floue suivante de ce qui semble être la prison de Strange. C’est là que le sorcier gardera ces méchants de Spider-Man enfermés dans le film, au moins brièvement.

Nous avons déjà vu des versions de cette image, une scène pré-VFX qui nous a donné des clichés de Willem Dafoe et Jamie Foxx en tant que Green Goblin et Electro, respectivement.

Dans celui-ci, nous regardons Green Goblin et Rhino en cage côte à côte dans une prison sombre. Ils portent toujours leur tenue de combat, apparemment. De plus, Rhino semble tirer avec son arme pour tenter de s’échapper. Cela dit, nous n’avons aucun moyen de vraiment savoir si cette image provient d’une scène No Way Home. Les éditeurs qualifiés peuvent probablement créer des photos granuleuses comme celle ci-dessus en utilisant des images de The Amazing Spider-Man et d’autres films de Spider-Man.

D’un autre côté, certains de ces mystérieux fuiteurs de No Way Home ont produit de prétendues images de No Way Home que Sony a tenté de supprimer d’Internet via des réclamations pour violation du droit d’auteur. En d’autres termes, Sony a confirmé que ces images étaient authentiques.

Nous espérons en savoir plus dans les semaines à venir, car Sony et Marvel publieraient une autre bande-annonce de No Way Home. La deuxième bande-annonce mettra en scène plus clairement les méchants et les héros.