La fuite de No Way Home présente l’intrigue complète et les gros spoilers

La première de Spider-Man: No Way Home aura lieu lundi prochain, date à laquelle les critiques du film le plus attendu de cette année seront publiées. Quelques jours plus tard, vous pourrez voir No Way Home dans un cinéma près de chez vous, à condition d’avoir obtenu un billet. La plupart des fans de Spider-Man qui meurent d’envie de voir le film tout de suite connaissent probablement le gros spoil du film, car il fuit partout. Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield joueront leurs variantes respectives de Spider-Man dans le film. En plus de cela, nous aurons quelques énormes camées MCU en cours de route. C’est une chose d’être conscient de ce détail important de l’intrigue et une autre de connaître à l’avance l’intrigue complète de No Way Home.

Jusqu’à présent, nous avons couvert de nombreux spoilers No Way Home, y compris quelques-uns des moments charnières du film et les scènes post-crédits. Et nous avons examiné les premières fuites de l’intrigue pour le film. Mais l’intrigue du film a peut-être fuité dans son intégralité. Si ce qui suit est exact, nous savons tout ce qui se passe dans No Way Home. S’assurer vous évitez les spoils ci-dessous si vous ne voulez pas que d’autres surprises de Spider-Man soient gâchées.

Docteur Strange (Benedict Cumberbatch) tenant une tasse de café qui se lit « Pour Fox Sake » dans la bande-annonce de No Way Home. Source de l’image : Sony et Marvel

La nouvelle fuite de l’intrigue complète de No Way Home

Spider-Man: No Way Home sera le premier et le seul film MCU à être présenté en Chine cette année. Black Widow, Shang-Chi et Eternals n’ont pas obtenu de sorties en salles sur l’un des plus grands marchés du cinéma au monde. Ce détail est important car la fuite complète du complot No Way Home vient de Chine.

Comme pour toute fuite de produit ou spoiler de film, il n’y a aucun moyen de confirmer ces détails pour le moment. Mais certains des détails de l’intrigue que vous verrez ci-dessous correspondent aux fuites précédentes. C’est soit une confirmation que les fuites précédentes étaient exactes, soit la personne qui a publié ce récit des événements a simplement profité des fuites existantes pour rendre la fuite complète de l’intrigue plus crédible.

Cependant, un leaker Reddit qui a publié plusieurs détails sur les productions MCU cette année semble penser que la nouvelle fuite de l’intrigue est exacte :

J’allais le poster aujourd’hui, mais quelqu’un de Chine vient de poster l’intégralité de l’intrigue sur Reddit. – MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) 6 décembre 2021

Dans cet esprit, c’est ta dernière chance pour éviter ce qui suit ci-dessous

MJ, Peter Parker et Ned, se moquant du nom de Doc Ock. Source de l’image : Sony

La fuite de spoiler de l’intrigue la plus folle de No Way Home

Certaines des récentes fuites de No Way Home nous ont dit que Ned (Jacob Batalon) jouerait un rôle clé dans le film. La fuite complète de l’intrigue en provenance de Chine nous donne plus de détails sur la mission de Ned.

La bataille entre Peter de Tom Holland et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) n’aura pas le vainqueur que nous pensions. Peter gagne, saisissant le cube et volant l’anneau de fronde de Strange dans le processus.

Ned obtient cette bague et il l’utilisera pour localiser les variantes alternatives de Spider-Man. Ned et MJ (Zendaya) se séparent de Peter, et c’est ainsi qu’ils utilisent la bague. Ils disent : « Laissez-moi trouver Peter Parker », puis un portail s’ouvre montrant une personne encapuchonnée. Il s’agit de Peter Parker d’Andrew Garfield, qui doit leur prouver qu’il est Spider-Man en escaladant les murs. Ned essaie à nouveau, et le Sling Ring lui donne Peter de Tobey Maguire dans des vêtements décontractés.

Spider-Man (Tom Holland) dans les images de la bande-annonce internationale No Way Home 2. Source de l’image : Sony

Ned ne peut ouvrir que des portails, apparemment. C’est lui qui ramènera Strange plus tard dans le film. Le Sorcerer Supreme se retrouve bloqué à un moment donné, sans accès à un Sling Ring pour revenir.

Cette fuite complète de l’intrigue No Way Home peut sembler folle. Mais cela a aussi du sens. Nous avons besoin d’un but pour Ned et MJ. Ce dernier est l’intérêt amoureux de Tom Peter. Et Ned doit continuer à jouer le rôle d’acolyte de confiance.

Enfin, Ned aura un moment cap, car l’artefact hilarant de Strange sauvera Ned lorsqu’il tombera. On ne sait pas si c’est la scène de la grande bataille de la Statue de la Liberté.

Qui a besoin de plus de Spider-Men quand MJ (Zendaya) peut tenir tête au docteur Strange ? Source de l’image : Sony

La mort déchirante de No Way Home

Pendant très longtemps, nous avons entendu dire que No Way Home provoquerait au moins une mort déchirante, et la fuite complète de l’intrigue chinoise nous dit qui est cette personne.

Si vous avez suivi d’autres fuites de No Way Home, vous ne serez pas surpris d’apprendre que c’est le Bouffon Vert (Willem Dafoe) qui tue tante May (Marisa Tomei). Cela se produit pendant la séquence de combat dans le complexe de bâtiments à partir des bandes-annonces et des publicités télévisées. Le planeur du gobelin poignarde d’une manière ou d’une autre tante May, puis le méchant tente de la tuer avec une bombe citrouille. C’est apparemment la scène de la caravane où Peter se prélasse pour attraper cette grenade.

Spider-Man (Tom Holland) sautant après une grenade Green Goblin alors qu’elle explose lors de la bagarre dans l’immeuble. Source de l’image : Sony

Le Peter de Tom porte le poids de cette explosion et il pense avoir réussi à sauver May. Les deux parlent dans les décombres, mais elle s’effondre alors qu’elle saigne de la blessure au couteau.

Selon cette fuite complète de l’intrigue, tante May dira « avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité » dans le film. Les spoilers précédents proposaient le même détail auparavant.

Ned, MJ et Happy (Jon Favreau) sont tous sur les lieux – nous voyons ce dernier dans la caravane près du bâtiment. De plus, J. Jonah Jameson (JK Simmons) est au même endroit. Encore une fois, c’est quelque chose que nous avons vu auparavant.

Tante May (Marisa Tomei) dans la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Source de l’image : Sony

Une fuite complète de l’intrigue révèle les rôles des trois variantes de Spider-Man

La fuite complète de l’intrigue de No Way Home affirme que les variantes Spider-Man de Garfield et Maguire n’entreront pas en action immédiatement. Et ils ne pouvaient pas, car deux des principales batailles se déroulent sans eux.

L’un d’eux est la bataille du pont, où Peter se battra contre Doc Ock (Alfred Molina) et Green Goblin. L’autre est le combat de FÊTE où tante May meurt.

Spider-Man utilise la magie étrange lors d’une vidéoconférence avec MJ et Ned. Source de l’image : Sony

Lorsque Ned les amènera, les deux Peter Parker utiliseront la science pour aider Tom’s Peter à comprendre ce gâchis multivers. Plus précisément, ils essaieront de développer des moyens de « réparer » les méchants, en les remettant du bon côté.

Les méchants ne sont pas tous méchants tout au long du film. Initialement, Sandman (Thomas Haden Church) aide Spider-Man. Mais Tom’s Peter aura un costume amélioré qui capture tous les méchants, les envoyant à la prison de Strange. La fuite de No Way Home indique que le costume noir et or comporte une magie étrange qui permet à Peter d’attraper les méchants et de les téléporter à la prison. La magie de Strange pourrait également aider Strange à localiser Peter de Tom.

Plus tard, Doc Ock deviendra un bon gars grâce aux nanites du costume Iron Spider qui peuplent les tentacules. Nous avons déjà spéculé que cela pourrait être le cas.

Une version visible de Spider-Man (à gauche) se lance vers trois méchants (à droite) dans la scène de la bande-annonce 2 de No Way Home. Source de l’image : Sony

Spider-Man de Garfield

Les trois Spider-Man s’adapteront pour combattre les méchants dans la bataille finale à la Statue de la Liberté. La fuite complète de l’intrigue nous dit que l’image divulguée montrant les trois variantes de Spider-Man sur l’échafaudage est réelle. Il prétend également que Tom, Tobey et Andrew sont présents dans cette scène mal montée de No Way Home trailer 2. C’est Garfield qui frappe le lézard (Rhys Ifans) dans cette scène.

C’est aussi Garfield qui sauve MJ après l’effondrement de l’échafaudage, comme nous l’avons vu dans la deuxième bande-annonce. Le Spider-Man de Tom essaie de sauver MJ, mais le Bouffon Vert l’arrête. Andrew entre et la sauve. C’est l’événement que de nombreux fans d’Amazing Spider-Man attendent, car c’est le genre de scène qui mettra un terme à Spider-Man de Garfield. La fuite complète de l’intrigue de No Way Home indique que Peter de Garfield ne mentionnera pas sa Gwen, mais il remarquera l’amour entre Peter et MJ dans cette réalité.

Je soulignerai que la fuite complète de l’intrigue contredit les précédents spoilers de No Way Home qui affirmaient que Garfield parlerait de la mort de Gwen.

MJ (Zendaya) tombant de l’échafaudage dans la bande-annonce No Way Home 2. Source de l’image : Sony

Spider-Man de Maguire

Ce n’est pas seulement Peter de Garfield qui se démarquera dans le film. Le Spider-Man de Maguire sera apparemment celui qui empêchera Tom’s Peter de tuer le Bouffon Vert. Ce faisant, le Bouffon Vert poignardera Tobey dans le dos, le blessant. Il n’est pas clair d’après la fuite de l’intrigue complète quand l’événement se produit. C’est parce que les personnages de Maguire et Garfield sont présents dans le combat FEAST.

La fuite indique également que Peter de Tobey n’était pas mort et qu’il ressemble à un oncle.

De plus, Peter de Maguire n’a pas de tireurs sur le Web faits maison, ce qui sera un sujet de discussion entre les trois Spider-Men.

Une version de Spider-Man tentant de sauver MJ (Zendaya) dans la bande-annonce No Way Home 2. Source de l’image : Sony

La fuite complète de l’intrigue No Way Home nous donne la fin avec une torsion

La fin du film offrira une fin douce-amère. Le sort de Strange fonctionnera et tout le monde dans le MCU oubliera qu’il est Peter Parker. Ils sauront qu’il y a un Spider-Man, sans savoir qui il est. Même MJ, Ned et Happy oublieront le Peter de Tom. Les variantes Spider-Man de Garfield et Maguire reviendront dans leurs mondes.

La fuite de l’intrigue complète de No Way Home nous dit également que Peter vivra seul dans un appartement d’ici la fin. Il utilisera un costume rouge et bleu fait maison plutôt que les costumes qu’il a utilisés dans le film.

Jameson appellera Spider-Man un héros à la fin du film.

JK Simmons dans le rôle de J. Jonah Jameson. Source de l’image : Sony Pictures

Les méchants ne mourront pas dans No Way Home. Au lieu de cela, ils sont également renvoyés dans leurs univers. Mais la traduction approximative de la fuite complète de l’intrigue nous dit que les méchants seront réformés. On ne sait pas ce que cela signifie pour leurs univers. Mais, apparemment, c’est sur quoi travaillaient les trois variantes de Spider-Man.

La fin de No Way Home n’offre aucun indice sur Doctor Strange 2, affirme la fuite de l’intrigue. Il ne nous donne pas non plus de détails sur les camées Daredevil (Charlie Cox) et Venom (Tom Hardy). Mais cela dit que Matt Murdock attrapera une brique à un moment donné du film au cours de sa brève apparition, ce qui est cohérent avec les fuites précédentes.

Vous pouvez consulter la fuite complète de l’intrigue No Way Home ci-dessous, telle que traduite sur Reddit à partir de l’original.

Une fuite complète de l’intrigue chinoise très détaillée. de MarvelStudiosSpoilers