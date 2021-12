La fuite de No Way Home révèle des spoilers de camée Venom

Nous sommes presque en décembre, ce qui signifie que nous sommes dans la dernière ligne droite. Nous sommes à environ deux semaines de la première de Spider-Man: No Way Home, qui est le film le plus attendu de cette année. Le grand secret de l’histoire du multivers est déjà dévoilé, c’est pourquoi tant de gens affluent pour obtenir des billets en ce moment. Tobey Maguire et les Spider-Men d’Andrew Garfield soutiendront le MCU Spider-Man de Tom Holland. Ils affronteront cinq méchants emblématiques des précédents films Sony Spider-Man. Et ils rencontreront quelques autres personnages passionnants en cours de route. Ces camées ont fui plusieurs fois (Daredevil et Venom) ou ont obtenu une grosse confirmation de Sony (Venom), donc ce ne sont pas des spoilers massifs. Mais dans ce qui suit, nous allons vous montrer une fuite qui nous dit ce qui se passe avec Venom dans le MCU. Attention cependant car des spoilers importants pourraient suivre.

Pourquoi le multivers est essentiel pour No Way Home

La raison pour laquelle Spider-Man: No Way Home doit absolument être un film multivers est assez simple. Il ne s’agit pas seulement de ravir les fans avec une histoire de Spider-Man qui n’a jamais été racontée auparavant au format live-action. Il s’agit également de faire avancer les programmes de Marvel et de Sony.

Le MCU a un grand thème multivers pour la phase 4, qui aide Marvel à connecter toutes les histoires Marvel jamais racontées. Cela donne également à Disney beaucoup de liberté pour faire ce qu’il veut avec les personnages et les acteurs impliqués dans ces histoires. Le multivers permet à Marvel de retirer Deadpool de l’univers Fox ou Daredevil des émissions Netflix sans se soucier de la continuité. De même, nous pourrions voir d’autres acteurs des films Fox dans les futurs films MCU sans défier la logique MCU.

Quant à Sony, la société cherche désespérément à lier Spider-Man de Holland à Spider-Man Universe (SSU) de Sony. C’est l’univers des histoires qui contiennent Venom, Morbius et les autres Spider-Men. Sony prévoit de créer son propre univers florissant, mais tout dépend du fait que le public sache que tout est vaguement connecté au MCU.

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : Spider-Man (Tom Holland) se prépare à se battre. Source de l’image : Sony et Marvel

La connexion Venom

C’est pourquoi Sony a fait tout son possible pour que cette grosse fuite de torsion post-crédits de Venom avant la sortie de No Way Home. Les fans ont dû découvrir que Venom et Eddie Brock (Tom Hardy) se sont en quelque sorte rendus à la réalité principale du MCU. De cette façon, la promesse d’un combat Spider-Man contre Venom est partiellement tenue.

Sans oublier que le fait que tout le monde parle de la scène post-crédits de Spider-Man dans Venom avant la sortie a dû aider Sony à vendre plus de billets de cinéma.

De plus, l’implication est absolument claire. Si Venom est maintenant dans le MCU, nous devons le voir dans No Way Home. Et le meilleur emplacement pour un camée Venom dans la scène post-crédits. De cette façon, Sony et Marvel peuvent organiser le face-à-face Spider-Man contre Venom pour un futur film. Et on sait maintenant que Sony et Marvel se sont associés pour une deuxième trilogie Spider-Man.

Capture d’écran de la première bande-annonce de Venom: Let There Be Carnage. Source de l’image : Sony Pictures

Nouvelle fuite de la scène post-crédits de No Way Home

Sans surprise, de nombreuses fuites de Venom ont indiqué que l’anti-héros apparaîtra dans l’une des scènes post-crédits. Plus récemment, nous avons découvert qu’une grosse tournure de Venom attendait dans cette scène. Le voyage d’Eddie Brock vers la réalité principale du MCU sera de courte durée. Il reviendra dans son univers avec presque un symbiote complet. Une partie sera laissée pour compte.

Nous avons déjà vu dans Venom 2 que vous pouvez transformer une partie de Venom en quelque chose d’autre. C’était Carnage dans ce film. Mais une partie de Venom restera dans le MCU, mettant probablement en place le combat contre Spider-Man.

Le leaker bien connu Daniel Richtman a posté un nouveau clip sur YouTube où il confirme cette nouvelle fuite de venin. Il propose la même tournure des événements. Venom et Eddie retourneront dans leur univers à la fin de No Way Home. Mais une partie restera en arrière.

Le leaker a reconnu qu’il pourrait y avoir une scène de mi-crédits sans donner aucun détail à ce sujet. D’autres fuites indiquent que la scène du générique appartient à Daredevil (Charlie Cox).

Le prolifique leaker Marvel a récemment proposé de nombreuses autres fuites No Way Home, y compris quelques détails clés sur le film. Il a dit que le Bouffon vert (Willem Dafoe) est le grand méchant du film. En outre, il a expliqué la scène du camée de Matt Murdock plus tôt dans le film. Plus intéressant encore, il a révélé comment les Maguire et Garfield Spider-Men aideraient initialement le Hollandais Peter Parker.

Tout cela pour dire que la fuite post-crédits de Venom est probablement exacte, étant donné que d’autres proposent les mêmes revendications. Heureusement, nous découvrirons bientôt la vérité.