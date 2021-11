La fuite de No Way Home révèle exactement comment Maguire et Garfield aident Spider-Man

En ce qui concerne n’importe quel personnage du MCU, il n’y a qu’une seule version de Spider-Man dans l’univers. Un Peter Parker, qui aide les Avengers depuis quelques années tout en gardant son quartier. Mais cela changera dans No Way Home lorsque les gens apprendront que le multivers est réel. Chaque réalité alternative peut comporter des personnages similaires à ceux de la chronologie principale du MCU. Le public connaît déjà le concept grâce à des émissions comme Loki et What If…?. C’est pourquoi Tobey Maguire et Andrew Garfield sont dans le film. Ce sont des Peter Parkers de différentes réalités – et nous savons qu’ils viennent des films Sony qui ne font pas partie du MCU.

Le fait que Maguire et Garfield reprennent leurs rôles de Spider-Man pour No Way Home n’est guère une surprise. C’est parce que nous avons vu une quantité massive de fuites qui ont transformé cette énorme surprise de No Way Home en le secret le moins bien gardé d’Hollywood. Mais ce qui n’a pas autant fui, c’est ce que font réellement les Spider-Men alternatifs dans le MCU. Maintenant, il s’avère que nous avons une toute nouvelle rumeur surprenante qui nous dit combien de temps d’écran les deux acteurs obtiennent. Il révèle également comment ils rencontreront Peter Parker de Tom Holland.

Ceux-ci sont spoilers importants que vous voudrez peut-être éviter. Arrêtez de lire ici si vous voulez éviter que les surprises restantes ne soient gâchées.

Les trois Spider-Men

No Way Home sera le premier film Spider-verse en direct de Sony et Marvel. Nous le savons depuis des mois, et rien de ce que feront les studios ne pourra nous faire changer d’avis. Nous avons été témoins d’un barrage de fuites de Maguire et Garfield depuis fin août, ce qui a rendu impossible pour quiconque de les nier.

Nous avons vu une image réelle montrant Holland, Maguire et Garfield en costumes Spider-Man. Nous avons également une vidéo de Garfield portant son costume. Nous savons que la vidéo est exacte puisque Sony l’a confirmée par inadvertance en émettant des avis de retrait pour violation des droits d’auteur. Et la dernière bande-annonce de No Way Home a une fois de plus confirmé que cette scène particulière est exacte.

Mais Sony et Marvel ne sont pas encore prêts à montrer les deux acteurs dans des bandes-annonces ou des publicités télévisées. La campagne marketing s’est intensifiée, mais les studios préfèrent se concentrer sur les méchants et le Hollandais Peter Parker. Nous ne verrons peut-être jamais Maguire et Garfield dans des bandes-annonces, des spots télévisés ou des affiches. Si tel est le cas, ils manqueront également la tournée de presse.

Cela n’empêchera pas les leakers de détailler l’implication des acteurs, cependant. Nous avons vu plusieurs fuites de complot No Way Home jusqu’à présent, dont une qui nous a dit qui rendra possible la réunion Holland-Maguire-Garfield. Et nous savons que les trois acteurs partageront beaucoup de temps à l’écran une fois que les Spider-Men alternatifs apparaîtront dans le film.

Qui a besoin de plus de Spider-Men quand MJ (Zendaya) peut tenir tête au docteur Strange ? Source de l’image : Sony

Comment Maguire et Garfield arrivent dans No Way Home

Grâce à un leaker prolifique, nous pourrions savoir exactement comment les deux autres Peter Parker aideront le Spider-Man du MCU. Si l’on en croit Daniel Richtman, Maguire et Garfield ne s’habilleront pas car Spider-Man alterne immédiatement lorsqu’ils se présentent.

Richtman est un initié de Marvel qui a révélé de nombreux détails sur le MCU dans le passé, y compris des informations sur No Way Home. Il a détaillé le camée de Daredevil et le principal méchant de No Way Home au cours des derniers jours. Il a divulgué beaucoup d’informations Marvel dans le passé qui se sont avérées exactes. Dans cette optique, nous n’avons aucune raison de douter de ses nouveaux scoops.

Si ses informations sont en effet exactes, nous savons également comment Peter Parkers de Maguire et Garfield aidera Tom Holland. Ils n’apparaîtront pas au début du film, mais quand ils le feront, ils aideront Peter en tant que scientifiques. Après tout, tout Peter Parker est un scientifique décent, et il en va de même pour Maguire et Garfield.

Ils travailleront avec Peter de Holland pour essayer de comprendre comment fonctionne le multivers et comment ils peuvent réparer les choses. Ce n’est qu’après cela qu’ils entreront dans les costumes de Spider-Man pour se battre aux côtés du Spidey du MCU.

Les deux acteurs ont apparemment environ 30 minutes de temps d’écran chacun, ce qui signifie qu’ils ne sont pas que des camées dans No Way Home. Cependant, le film dure plus de deux heures, ce qui en fait avant tout un film hollandais. Non pas que nous soyons surpris. Après tout, Sony et Marvel s’intéressent avant tout à la version MCU de Spider-Man.