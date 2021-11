La fuite de No Way Home révèle tous ceux qui meurent

Pendant des mois, Spider-Man: No Way Home a été le film Marvel dont on a le plus parlé. À l’approche de la sortie de No Way Home, l’excitation de Spider-Man continue de croître, alimentée par un nombre croissant de fuites époustouflantes. D’une manière ou d’une autre, Sony a perdu le contrôle du film, de gros spoilers apparaissant à gauche et à droite. Qu’ils le veuillent ou non, la plupart des fans ont été exposés à la grande fuite Holland-Maguire-Garfield, de sorte que cela ne compte plus comme un spoiler. Mais nous avons un autre spoiler No Way Home pour vous qui détaille toutes les morts déchirantes du film.

La mort de personnages clés dans un film Spider-Man ne devrait surprendre personne à ce stade. C’est particulièrement vrai lorsque Marvel co-dirige le projet. Mais les films autonomes de Sony nous ont également apporté beaucoup de morts et de souffrances. Cela fait partie de ce qui fait de Spider-Man un si grand héros. Entrer dans No Way Home et savoir que cela opposera trois Spider-Men à cinq super-vilains est un autre drapeau rouge. Les grands conflits auront des conséquences amères. Avant d’expliquer, je vous rappelle que des spoilers massifs suivront ci-dessous. Arrêtez de lire maintenant si vous voulez que les événements du film soient une surprise.

La mort est une grande partie de Marvel et Spider-Man

Peter Parker (Tom Holland) dans la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home. Source de l’image : Sony

Vous n’avez pas besoin d’être un fan inconditionnel de Marvel ou de Spider-Man pour savoir que la mort fait partie intégrante de ces histoires. Les super-héros Marvel apparaissent dans des films que toute la famille peut apprécier. Mais le studio a fait valoir dans tout le MCU que les enjeux sont réels. Des gens seront blessés et certains mourront. Et il n’y a pas que les méchants. C’est aussi les passants innocents ainsi que certains héros.

Même sans que Marvel n’influence la nouvelle trilogie, toute histoire de Spider-Man aura beaucoup de chagrin pour Peter Parker. La mort de ses proches l’enrage et le pousse à la fois, façonnant le cours de sa carrière de héros. Nous en avons déjà vu une partie avec Peter Parker de Tom Holland dans le MCU. Plutôt qu’un oncle Ben, nous avons eu Tony Stark (Robert Downey Jr.) agissant comme une figure paternelle pour Peter. Et Peter a ressenti brutalement la mort de Stark dans Far From Home.

Avec ou sans le gros spoiler Maguire-Garfield, No Way Home allait déjà causer une douleur supplémentaire à Peter. La douleur d’avoir affaire à un public qui sait qui il est et peut mettre en danger ses proches.

Vous devriez savoir tout cela avant même de précommander ce billet No Way Home. Toute personne proche de Peter risque de mourir – mais je vais vous donner une dernière chance d’éviter les gros spoils qui suivent.

No Way Home est « sombre et triste »

Comme toujours avec les spoilers de l’intrigue, il n’y a aucun moyen de les vérifier car ils proviennent de sources non officielles qui tentent de cacher l’identité du leaker. Donc, tout ce que la personne dit pourrait être inventé sur la base de toutes les fuites existantes de No Way Home. Ou, ils ont en effet assisté à une projection de No Way Home et savent précisément ce qui se passe dans le film, décès inclus. Malheureusement, il n’y a aucun moyen de confirmer les choses dans un sens ou dans l’autre.

Avant de vous dire qui vit et qui meurt, j’attire votre attention sur cette citation de Tom Holland qui est tombée plus tôt cette semaine. L’acteur a parlé à Total Film, taquinant que le film n’était pas ce à quoi vous vous attendiez :

Ce qui surprendra vraiment les gens, c’est que ce n’est pas amusant, ce film. C’est sombre et c’est triste, et ça va vraiment être émouvant. Vous allez voir des personnages que vous aimez traverser des choses que vous ne voudriez jamais qu’ils traversent. Et j’étais vraiment excité de me pencher sur ce côté de Peter Parker. Peter Parker est toujours quelqu’un qui lève les yeux. Il est toujours très positif. Il dit toujours : ‘Je peux arranger ça. Je peux le faire.’ Alors que dans ce film, il a l’impression d’avoir rencontré son égal. Il me dit : ‘Je ne sais pas quoi faire.’ C’était un aspect du personnage que je n’avais jamais vu auparavant, et j’étais vraiment, vraiment excité d’essayer de m’y attaquer. Je n’ai pas encore vu le film mais j’ai vu des morceaux du film, et c’est le meilleur travail que nous ayons jamais fait. C’est le meilleur film de Spider-Man que nous ayons jamais fait. Je ne pense vraiment pas que les fans soient prêts pour ce qu’ils ont mis en place. Je sais que je ne suis pas prêt, et je sais que ça va être brutal.

Les morts déchirantes

Holland ne nous a peut-être pas dit qui meurt, mais il a clairement indiqué dans ses commentaires que le film serait plus triste et plus brutal que les précédents épisodes. Des fuites plus tôt cette année ont déclaré que le film mettrait en scène une mort déchirante, Sony et Marvel ayant tourné plusieurs versions de la scène pour l’empêcher de fuir.

Les candidats évidents sont tante May (Marisa Tomei), MJ (Zendaya) et Ned (Jacob Batalon). De nombreuses fuites disent que c’est May qui mourra, et cela enverra Peter dans une frénésie meurtrière.

Une personne qui aurait vu la projection de No Way Home a organisé une longue session demandez-moi n’importe quoi (AMA) sur 4chan, où il a répondu à de nombreuses questions, bien que beaucoup de gens pensent qu’il ment. Ce n’est pas seulement May qui meurt, selon la personne.

La mort des proches de Spider-Man

Tante May (Marisa Tomei) dans la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home. Source de l’image : Sony

Le leaker a dit que le Bouffon Vert tue Tante May avec l’une de ses bombes citrouilles. Il la cible spécifiquement, et cela arrive « assez soudainement ». Le même méchant, qui mènera les autres contre Spider-Man, jette également une bombe sur un balcon où se trouve Ned. Le balcon tombe avec Ned dessus, mais nous ne voyons pas s’il survit ou non.

Mais c’est pire.

Apparemment, Happy Hogan (Jon Favreau) meurt également dans le film. On ne sait pas comment cela se passe. Mais il y a une explication à tout cela. Le leaker dit que c’est un nouveau départ pour le Spidey du MCU, un redémarrage en douceur. Les personnes les plus proches de lui meurent et Peter doit voir tout cela se produire. Non seulement cela, mais Doc Ock est censé détruire le costume robotique de Peter que Stark a fabriqué pour lui, incorporant les nanites dans ses tentacules.

Mais même sans les morts, le docteur Strange (Benedict Cumberbatch) termine le sort à la fin du film. Tout le monde oubliera que Peter est Spider-Man. Ils ne se souviennent même pas de qui est Peter. C’est le cas de MJ, qui survivra à No Way Home mais n’a supposément aucun souvenir de Peter.

Si la mort de Ned n’est pas confirmée, nous pourrions le voir comme Hobgoblin à l’avenir, a spéculé le leaker. Fait intéressant, le leaker a fourni un détail de l’intrigue que nous avions entendu dans une autre fuite. C’est apparemment Ned qui retrouve Tobey et Andrew dans cette réalité.

De plus, le responsable des fuites a déclaré que la photo de Spider-Men divulguée plus tôt cette semaine était exacte et qu’elle était tirée d’une scène du film.

La mort des méchants

Bande-annonce de Spider-Man: No Way Home : teaser de Doc Ock. Source de l’image : Sony et Marvel

Nous n’assisterons pas seulement à la mort de la famille et des amis de Peter dans No Way Home. Tous les méchants mourront tout au long du film, selon le leaker. Sandman se sacrifierait soi-disant pour sauver le Spider-Man de Tom.

Peter de Tom Holland a son moment « John Walker » dans le film, battant Goblin « à quelques centimètres de sa vie » avant qu’Electro ne le sauve. Peter tuera apparemment Goblin lors de la bataille finale, « mais pas de ses propres mains ».

Tous les méchants mourront d’ici la fin du film, bien qu’on ne sache pas qui en tue certains. Le leaker dit que Tobey bat Doc Ock (Alfred Molina), Andrew bat Electro (Jamie Foxx) et Tom bat Goblin et Lizard. Apparemment, Tobey détruit les tentacules de Doc et Andrew jette Electro dans l’océan.

Si le récit de cette personne sur No Way Home est exact, Sony et Marvel tueront tous ces méchants pour la dernière fois, ouvrant la porte à un avenir où ils pourront soit les refondre, soit introduire de nouveaux méchants.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, on ne parle pas de Venom (Tom Hardy). C’est parce que le leaker dit que le symbiote n’apparaît pas avant l’une des deux scènes de générique du film.