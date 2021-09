La fuite de OnePlus Buds Z2 montre les prochains écouteurs abordables de OnePlus

Vous n’avez que l’embarras du choix pour le moment si vous voulez des écouteurs sans fil de OnePlus, avec les OnePlus Buds, OnePlus Buds Pro et OnePlus Buds Z tous disponibles pour le moment – ​​et c’est cette dernière paire qui semble prête pour une mise à niveau suivante, selon les dernières fuites d’images.

Certains rendus non officiels publiés par 91mobiles et le pronostiqueur chevronné Steve McFly – apparemment “basés sur des images réelles” – ont fait leur chemin sur le Web, indiquant que nous n’allons pas voir beaucoup de changements de conception par rapport au OnePlus Buds Z.

Les écouteurs OnePlus Buds Z d’origine ont cassé la couverture en octobre 2020, il est donc presque temps pour une mise à jour si OnePlus prévoit une actualisation annuelle, et les sources de ces images sont établies et suffisamment fiables pour que nous puissions penser qu’elles sont probablement assez précises.

Et voici votre tout premier aperçu du #OnePlusBudsZ2 ! Au nom de mes amis sur @91mobiles -> https://t.co/1GyvY0Gcrr pic.twitter.com/svsT7B2Ka910 septembre 2021

L’audio à petit budget

Parmi les trois paires d’écouteurs sans fil fabriquées par OnePlus, les OnePlus Buds Z sont les plus abordables, réduisant les fonctionnalités telles que la suppression active du bruit pour atteindre un prix de 49,99 $ / 55 £. Il est probable que le prix du nouveau OnePlus Buds Z2 sera similaire.

Comme vous pouvez le voir sur les images auxquelles nous avons lié, le seul léger changement en termes d’esthétique des écouteurs est les embouts auriculaires légèrement inclinés. Même le boîtier de charge semble presque identique à celui fourni avec les OnePlus Buds Z d’origine.

Ces images divulguées montrent les écouteurs en blanc, mais il est probable que d’autres couleurs seront disponibles. Pour l’instant, on ne sait pas exactement quand les OnePlus Buds Z2 feront leurs débuts, ni sur quels marchés ils seront disponibles, mais ils pourraient être lancés aux côtés du OnePlus 9RT.

Analyse : des écouteurs sans fil pour tous

Les écouteurs sans fil Nothing Ear (1). (Crédit image : Avenir)

Apple n’a pas inventé les écouteurs sans fil, mais il ne fait aucun doute que l’arrivée des AirPods d’Apple en 2016 a accéléré le développement de ces accessoires audio – à peu près toutes les entreprises qui fabriquent des téléphones fabriquent désormais une paire d’écouteurs sans fil pour les accompagner.

C’est pourquoi nous avons les OnePlus Buds Pro, les Samsung Galaxy Buds 2 et les Google Pixel Buds A-Series, et ainsi de suite. Ils ne sont pas seulement utiles pour écouter de la musique et des podcasts, ils peuvent également vous aider à interagir avec votre téléphone (et son assistant numérique) lorsque vous êtes en déplacement.

Les écouteurs sans fil sont maintenant si populaires qu’ils sont devenus une mini-industrie en soi : regardez par exemple le lancement du Nothing Ear (1) – une paire d’écouteurs d’une entreprise dirigée par Carl Pei, qui était l’un des premiers fondateurs de OnePlus.

Comme nous le rappelle cette dernière fuite OnePlus Buds Z2, chaque prix est désormais couvert par le flot d’écouteurs sans fil qui arrivent sur le marché. Que vous souhaitiez les toutes dernières technologies audio, ou que vous préfériez économiser de l’argent et vous en tenir à l’essentiel, il existe une paire d’écouteurs sans fil pour vous.