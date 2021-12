La fuite de photos du Galaxy S22 est la première image réelle du nouveau produit phare de Samsung

Samsung a fait quelque chose d’inattendu avec le Galaxy S21 (ci-dessus) l’année dernière dans sa quête pour résoudre le problème de prix du Galaxy S20. Le modèle 2020 était tout simplement trop cher par rapport à tous les autres produits phares Android présentant des spécifications similaires. Le Galaxy S21 est venu avec une baisse de prix importante, ce qui aurait dû le rendre plus attrayant pour les acheteurs à la recherche d’une expérience phare de smartphone Samsung. Mais le Galaxy S21 est venu avec un panneau arrière en plastique, ce qui n’est guère la norme pour les produits phares. Selon une nouvelle fuite de photos, le Galaxy S22 que Samsung dévoilera à la mi-février 2022 pourrait résoudre ce « problème » de conception. Samsung utilisera du verre sur tous les modèles 2022 Galaxy S22, y compris la nouvelle version « Note 22 ».

Le problème de plastique de Samsung

Avant d’examiner la fuite de conception du Galaxy S22, nous devrons nous souvenir de l’histoire de Samsung avec le plastique.

Il n’y a rien de mal à ce que les téléphones utilisent du plastique pour le panneau arrière au lieu du verre si ce téléphone prend en charge le chargement sans fil. Et nous avons expliqué que le plastique a l’avantage supplémentaire d’augmenter potentiellement la durabilité dans notre examen du Galaxy S21. Mais le plastique reste du plastique, le genre de compromis ennuyeux à faire lorsque vous vendez des produits phares coûteux. Surtout quand c’est le genre de compromis qui pourrait ne pas entraîner d’économies pour le client.

Samsung a utilisé le plastique pendant des années avant d’abandonner le matériau au profit du verre. Puis le « glasstic » est réapparu en 2020 avec le Galaxy Note 20 à 1 000 $. Samsung a ensuite utilisé du plastique sur le Galaxy S21 l’année dernière. Les Galaxy S21 Plus et Ultra ont des panneaux arrière en verre.

Le Galaxy S22 apportera un changement de paradigme massif pour la série Galaxy S. Retirer les dos en plastique de la série phare semble être la chose décente à faire, compte tenu des changements importants à venir. Cela suppose que la fuite du Galaxy S22 ci-dessous est exacte.

La série Galaxy S22 comprendra trois modèles l’année prochaine. Le Galaxy S22, le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Note (le Note 22) seront les successeurs directs des trois versions S21. Mais ce dernier sera plus une version Note 22 qu’un Galaxy S22.

La fuite de photo du Galaxy S22 taquine le design du verre. Source de l’image : Weibo via MyFixGuide

Le Galaxy S22 réel apparaît dans une fuite de photos

Samsung combine les deux séries phares pour tirer le meilleur parti des deux mondes. Mais le Galaxy S22 Note ne ressemblera pas aux autres versions du Galaxy S22. Nous l’avons déjà vu dans les fuites précédentes. Nous savons que le design de Note doit être différent. Ce n’est pas aussi simple que d’ajouter un stylet S Pen à un téléphone qui ressemble au Galaxy S22 sans stylet.

En conséquence, les fans de Galaxy S qui veulent la prochaine meilleure chose pourraient être limités à choisir le Galaxy S22 ou le Galaxy S22 Plus. Les fans de la série Note opteront pour le modèle Note 22 qu’ils attendaient, qui pourrait s’appeler Galaxy S22 Ultra.

Par conséquent, Samsung doit s’assurer que les deux appareils Galaxy S22 sont aussi haut de gamme que possible. Si la fuite du Galaxy S22 ci-dessus est exacte, le plastique est hors de l’image.

Publiée initialement sur Weibo, la photo montre une observation réelle de ce qui semble être le combiné Galaxy S22. À première vue, le téléphone présente un dos brillant, ce qui suggère qu’il s’agit de verre plutôt que de plastique.

Comme pour toute autre fuite de photos, l’image du Galaxy S22 ci-dessus n’est pas officielle. Et nous pourrions regarder le Galaxy S22 Plus au lieu du Galaxy S22. Nous nous attendons déjà à ce que le Plus présente un design sandwich en verre, comme son prédécesseur.

D’un autre côté, Samsung ne peut pas contenir les fuites du Galaxy S, nous aurons donc bientôt plus d’informations qui corroborent ou démystifient cette rumeur.