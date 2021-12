La fuite de Pixel Watch montre le nouveau design époustouflant de Google

Il y a quelques jours, un rapport affirmait que Google testait actuellement en interne la Pixel Watch de première génération. Google pourrait bientôt lancer l’appareil si les tests réussissent. Mais la fuite n’offrait pas de date de sortie ferme. Google prévoit toutefois de dévoiler la montre Android l’année prochaine. La fuite de Business Insider est conforme à un rapport d’avril qui nous a donné des rendus du prétendu appareil Pixel Watch. YouTuber Jon Prosser a créé les images à l’époque sur la base de vraies photos de supports marketing qu’il avait obtenus. Prosser est maintenant de retour avec les vraies photos montrant les supports marketing de Pixel Watch que Google n’a pas encore utilisés.

Business Insider a déclaré dans sa couverture que la Pixel Watch a un design rond, sans lunette physique. Le portable comportera des bandes remplaçables par l’utilisateur qui devraient s’adapter à la plupart des tailles de poignet. Le rapport note également que la Pixel Watch devra être rechargée quotidiennement, tout comme l’Apple Watch.

Le rendu Pixel Watch montre différentes couleurs de bracelet et cadrans. Source de l’image : @jon_prosser et @rendersbyian

En outre, Insider a déclaré que l’appareil porte le nom de code Rohan, les Googleurs l’appelant Pixel Watch ou Android Watch en interne. Apparemment, Google n’a pas décidé du nom commercial du portable.

Prosser a publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube, où il rappelle aux téléspectateurs qu’il avait fait les mêmes déclarations huit mois plus tôt. Ses rendus montraient un appareil rond sans lunette et différentes couleurs de bande, comme on le voit ci-dessus.

La fuite marketing de Pixel Watch montre le nom du portable. Source de l’image : YouTube

La nouvelle fuite de la Pixel Watch

Le responsable des fuites a déclaré que la pénurie de puces avait forcé Google à reporter l’appareil portable à 2021. Mais Google a déjà décidé du nom du gadget. Il s’appellera Pixel Watch, a déclaré Prosser, offrant comme preuve les prétendues images des supports marketing de Pixel Watch.

La nouvelle fuite de Pixel Watch nous donne de nombreuses images de mauvaise qualité à parcourir, comme vous pouvez le voir ci-dessus et ci-dessous. L’appareil sur ces photos ressemble aux rendus de Prosser. Il a un écran rond et incurvé sans lunette perceptible. L’appareil comporte un seul bouton et ce qui semble être des bandes interchangeables.

La diapositive marketing de Pixel Watch montre la conception ronde de l’appareil. Source de l’image : YouTube

La nouvelle fuite montre également comment Google fera la promotion du portable. Selon l’une des diapositives, la Pixel Watch apportera « l’unité au matériel et aux logiciels ».

D’autres images comportent un slogan clair. La Pixel Watch vous offrira tout « en un coup d’œil » si cette fuite est exacte. Cela inclut les informations de votre emploi du temps, les fonctionnalités de suivi de la santé, votre itinéraire et votre monde entier.

Pixel Watch affiche les paramètres de santé dans une prétendue image marketing. Source de l’image : YouTube

L’interface utilisateur est relativement simple, correspondant à ce mantra « en un coup d’œil ». Seules les informations dont vous avez besoin s’affichent à l’écran, qu’il s’agisse de l’heure ou d’un type particulier de fonctionnalité de l’application. Certaines complications apparaissent dans certains des cadrans.

La marque Pixel Watch est très claire dans toutes ces images, bien que Google puisse toujours changer le nom commercial du produit. La nouvelle fuite de Prosser indique en outre que l’appareil Pixel Watch est à un stade avancé de développement. Prosser dit que la Pixel Watch sera lancée au premier trimestre 2022.