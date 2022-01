La fuite de prix du Galaxy S22 Ultra est une mauvaise nouvelle pour les fans de Samsung

L’événement de lancement du Galaxy S22 Unpacked approche à grands pas, Samsung prévoyant censément de publier des invitations à la presse pour le spectacle virtuel d’ici la fin du mois. Selon ces fuites, la conférence de presse aura lieu le 8 février, avec des précommandes à suivre un jour plus tard. La série Galaxy S22 arrivera dans les magasins le 24 ou 25 février. À l’approche du lancement, nous constatons de plus en plus de fuites de prix. Le dernier semble corroborer une fuite de prix du Galaxy S22 d’il y a quelques jours, et la conclusion semble être similaire. Les trois téléphones seront chers, et le prix du Galaxy S22 Ultra n’est pas quelque chose que les fans de Note apprécieront.

Combien a coûté le Galaxy S21 ?

L’une des meilleures choses à propos de la série Galaxy S21 était le prix. Samsung a reconsidéré sa stratégie après que le Galaxy S20 à 999 $ s’est avéré trop cher pour les fans. En conséquence, le Galaxy S21 a été lancé à 799,99 $. Le Galaxy S21 Plus a coûté 999,99 $ et le prix du S21 Ultra a commencé à 1 199,99 $. Ce sont toujours les prix officiels des trois combinés un an plus tard. Seulement, vous obtiendrez probablement de bien meilleures offres si vous en choisissez une.

Mais ces prix sont d’excellentes références pour le Galaxy S22, le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra. Les trois produits phares de 2022 rivaliseront avec la série iPhone 13. Malgré l’inflation, Apple a maintenu les prix de l’iPhone 12 inchangés pendant un an de plus. De plus, Google a proposé un prix phare de 599 $ pour le Pixel 6, difficile à battre dans le camp Android.

Une fuite en provenance d’Europe indiquait il y a quelques jours que les Galaxy S22 et Galaxy S22 Plus pourraient être 40 à 50 € plus chers que leurs prédécesseurs. Nous avons comparé les prix divulgués aux prix de l’iPhone 13 en Europe, et la conclusion était que le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Plus seraient respectivement moins chers que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro.

La même fuite indiquait que le Galaxy S22 Ultra coûterait 100 € plus cher que son prédécesseur. C’est en supposant que la fuite était exacte.

La fuite montre le rendu de presse supposé du Galaxy S22 Ultra. Source de l’image : Twitter

Le prix du Galaxy S22 Ultra

Cela nous amène à une toute nouvelle fuite de prix qui nous donne les prix de départ pour le Galaxy S22, le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra. Cette fois, nous regardons les prix américains pour les trois combinés.

Terminez les prix des séries S22 et Tab S8

S22 : 899 $

S22+ : 1099 $

S22U : 1299 $

Onglet S8 : moins de 850 $

Onglet S8+ : 900-1000 $

Tab S8U : environ 1100 et plus (ci-dessus signifie plus de stockage et de connectivité cellulaire)

Mettra bientôt à jour les prix exacts de la série Tab S8. – KFC Simp (@chunvn8888) 11 janvier 2022

Si les chiffres ci-dessus sont exacts, les trois combinés Galaxy S22 coûteront 100 $ de plus que leurs prédécesseurs. Mais ils sont toujours meilleurs que la série Galaxy S20.

Le Galaxy S22 pourrait commencer à 899 $, ce qui le rend plus cher que l’iPhone 13 à 829 $. Le Galaxy S22 Plus coûtera 1 099 $, soit 100 $ de plus que l’iPhone 13 Pro. L’iPhone 13 Pro Max commence à 1 099 $.

La nouvelle note de la gamme phare de Samsung 2022 sera la plus coûteuse. Le modèle de base du Galaxy S22 Ultra commence à 1 299 $, selon le leaker. Vous devrez payer un supplément pour plus de mémoire et de stockage pour chacun de ces trois appareils, Galaxy S22 Ultra inclus.

Les hausses de prix peuvent être ennuyeuses, mais il faut s’y attendre, compte tenu de la vision plus large de l’activité mobile. Il n’y a pas que l’inflation qui est responsable de la hausse des prix. Les pénuries de pièces et les hausses des prix de livraison peuvent également avoir un impact sur le prix final de la vignette. Les premières rumeurs disent que l’iPhone 14 aura également un prix plus élevé qu’auparavant.

La bonne nouvelle avec un produit phare d’Android comme le Galaxy S est que le prix baissera considérablement dans les mois qui suivront le déjeuner officiel.