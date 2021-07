La fuite de prix du Galaxy Z Fold 3 taquine le prix d’entrée cher

Le Galaxy Z Fold 3 a une date de lancement officielle. Samsung a annoncé plus tôt cette semaine l’événement Unpacked du 11 août, où il dévoilera de nouveaux appareils de marque Galaxy. Le nouveau modèle Fold est le clou du spectacle, compte tenu de toutes les rumeurs récentes. Le combiné pliable devrait être plus durable que ses prédécesseurs. Et certaines rumeurs disaient que Samsung offrirait aux acheteurs de meilleurs prix. La décision la plus récente du géant coréen nous a fait remettre en question les rumeurs de prix précédentes du Galaxy Z Fold 3. Et nous avons une nouvelle fuite qui suggère un prix d’entrée élevé pour le dernier pliable de Samsung. Cependant, le Galaxy Z Flip 3 pourrait être plus abordable.

Souvenons-nous du Fold 2 et du Flip

Le Galaxy Z Fold 2 a coûté 2 000 $ (1 799 £, 2 999 AU $) au lancement, mais Samsung a réduit le prix depuis lors. Le prix European Fold 2 oscillait autour de 2 020 €. C’est un détail clé car la nouvelle fuite vient de la région de l’UE.

Le Galaxy Z Fold avait un prix bien meilleur, à partir de 1 380 $. En Europe, Samsung a fixé le prix du combiné à 1 359 €.

Comme toujours, avec les comparaisons de prix entre les continents, nous vous rappellerons que les prix de l’UE incluent la TVA. Par conséquent, la conversion de 2 020 € en 1 359 € en dollars nous donnerait des prix de 2 381 $ et 1 602 $, respectivement, au moment de la rédaction. Dans cet esprit, regardons la nouvelle fuite.

Le prix du Galaxy Z Fold 3 semble familier

Un Redditor a trouvé les prix des Galaxy Z Fold 3, Flip 3, Watch 4 et Buds 2 sur LambdaTek, une boutique en ligne en Europe. Avant de regarder les prix, je vous rappelle qu’ils ne sont pas définitifs. Les prix que les magasins en ligne peuvent afficher ne sont pas nécessairement exacts. Samsung n’a pas encore révélé les prix de détail suggérés pour ses nouveaux appareils Galaxy.

Cela dit, les listes de LamdaTek suggèrent que le Fold 3 coûtera autant que son prédécesseur. Le Galaxy Z Fold 3 de 256 Go coûte 2 029 € (TVA incluse). Cela met le prix à égalité avec le prix de lancement de Fold 2. Le modèle 512 Go coûte 2 155 €, selon le site Internet.

D’un autre côté, le Flip 3 a un meilleur prix d’entrée que le Flip de l’année dernière. Le modèle 128 Go démarre à 1 182 € (TVA incluse). La version 256 Go coûtera 1 244 €.

La promo Samsung Z Fold 3

Samsung a lancé un programme d’inscription pour le Fold 3 plus tôt cette semaine, offrant des avantages exclusifs aux acheteurs qui s’inscrivent tôt. Vous ne pouvez pas acheter les appareils, mais l’enregistrement vous permettra d’obtenir une meilleure évaluation de l’échange et même une couverture Samsung Care+ gratuite. Nous avons ensuite découvert que Samsung autoriserait les utilisateurs à échanger deux appareils contre le Fold 3.

Cela pourrait être un signe que le prix du Galaxy Z Fold 3 est toujours beaucoup plus élevé que ce que nous voudrions qu’il soit. Ou que Samsung veut vendre une cargaison d’unités Fold and Flip cette année pour compenser la note 21 manquante. Ou une combinaison : Samsung veut vendre une cargaison d’unités pliables Galaxy Z Fold 3 très chères. Nous devrons attendre l’événement Unpacked du 11 août pour le savoir.

Autres tarifs Galaxy

Les prix de la Galaxy Watch 4 peuvent aller de 310 € à 507 €, selon la connectivité (Wi-Fi ou LTE), la taille (40 mm, 44 mm ou 46 mm) et le type (Watch 4 ou Watch 4 Classic). La même boutique en ligne a également répertorié les Galaxy Buds 2 non annoncés, qui pourraient coûter 181 €. Comme pour les prix Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 ci-dessus, la TVA est incluse dans les étiquettes de prix ci-dessus.

