La fuite de prix du Pixel 6 indique que le nouveau téléphone Google commence à seulement 599 $

Google n’est qu’à un jour du dévoilement de la série Pixel 6, bien que les fans sachent déjà presque tout ce qu’il y a à savoir sur le combiné. C’est grâce à Google, en partie. La société a annoncé les Pixel 6 et Pixel 6 Pro début août lorsqu’elle a également confirmé la nouvelle puce Tensor. Depuis, Google a fait la promotion du Pixel 6 de manière agressive, tout comme Apple a dévoilé l’iPhone 13. Une série de fuites a révélé les derniers secrets du Pixel 6 il y a quelques jours. Et le prix du Pixel 6 aux États-Unis vient également de fuir, offrant aux fans les meilleures nouvelles possibles.

Au cours des dernières semaines, nous avons vu quelques fuites en provenance d’Europe indiquant que le Pixel 6 serait moins cher que son adversaire direct, l’iPhone 13. De plus, l’une des fuites suggérait que le Pixel 6 Pro coûterait autant que le iPhone 13 de base en Europe. Le Pixel 6 Pro sera le modèle Pixel 6 haut de gamme, qui rivalisera avec l’iPhone 13 Pro. Comme les nouveaux iPhones les plus chers d’Apple, le Pixel 6 Pro sera doté d’un appareil photo à triple objectif à l’arrière.

Nous avons expliqué à l’époque que le prix du Pixel 6 américain pourrait être inférieur au prix de l’iPhone 13 américain. C’est 829 $ pour la version 128 Go, ou 799 $ lorsque vous tenez compte des remises des opérateurs promues par Apple. Comparativement, le décevant Pixel 5 a commencé à 699 $ l’année dernière. Alors que nous vous avons conseillé de sauter le Pixel 5 l’année dernière, le Pixel 6 est définitivement un téléphone à considérer en 2021.

La fuite de prix des Pixel 6 et Pixel 6 Pro aux États-Unis

M. Brandon Lee de This is Tech Today a publié des photos du système d’inventaire de Target sur Twitter. Les images montrent les prix de départ des Pixel 6 et Pixel 6 Pro américains.

Voici les prix corroborés #Pixel6 et #Pixel6Pro dans le système d’inventaire Target aux États-Unis. Pixel 6 : 599 $

Pixel 6 Pro : 898 $ Google doit subventionner ce téléphone comme un fou. C’est de la folie. #teampixel pic.twitter.com/OUBl8cXCBh — M. Brandon Lee | C’EST TECH AUJOURD’HUI (@thisistechtoday) 18 octobre 2021

Si les informations divulguées sont exactes, le Pixel 6 commencera à 599 $, ce qui est un prix très compétitif pour un combiné phare. Même le prix de départ de 898 $ du Pixel 6 Pro est très convaincant, ce qui le rend plus de 100 $ moins cher que l’iPhone 13 Pro.

Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro de base seront dotés de 128 Go de stockage. C’est la norme pour les produits phares Android de base depuis un certain temps. Mais si ces prix sont exacts, vous voudrez peut-être dépenser plus pour un stockage supplémentaire. La fuite de prix du Pixel 6 révèle également certaines des couleurs que Target stockera, notamment Stormy Black et Sorta Seafoam.

Nous vous disons généralement que les fuites ne sont pas toujours correctes. Mais les fuites de Pixel sont presque toujours précises. Il semble que Google cherche vraiment à tirer le meilleur parti des téléphones Pixel de cette année. Le Pixel 6 aura un nouveau design génial, des spécifications haut de gamme et un prix imbattable. Cela fait du Pixel 6 un achat incontournable pour les fans inconditionnels d’Android, en particulier ceux qui veulent une expérience Android pure et un accès rapide aux mises à jour.

Cela dit, il faudra attendre que Google confirme tout mardi. Les précommandes des Pixel 6 et Pixel 6 commenceront probablement après la conférence de presse.