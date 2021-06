La fuite de production de l’iPhone 13 annonce d’énormes mises à niveau de l’appareil photo – .

Le lancement de la série iPhone 13 devrait revenir à un calendrier pré-pandémique, plusieurs rapports affirmant qu’Apple s’assure déjà d’avoir accès à de nombreux composants essentiels nécessaires à la fabrication des combinés de nouvelle génération. L’iPhone est généralement lancé à la mi-septembre, dans les magasins quelques semaines après la keynote. Apple a retardé d’un mois l’événement de presse sur l’iPhone 12 en raison de la pandémie et a repoussé les dates de sortie de l’iPhone 12 à fin octobre et début novembre – deux variantes de l’iPhone 12 lancées à chaque fois.

L’iPhone 13 suivra les traces de l’iPhone 12 en matière de design. Le téléphone sera disponible dans les quatre mêmes variantes que son prédécesseur, du mini au Pro Max, et devrait arborer le même design général que l’iPhone 12. Plusieurs fuites provenant de différentes sources ont proposé la même histoire de conception générale de l’iPhone 13 au cours des dernières semaines. Les nouveaux combinés comporteront des encoches plus petites, ils seront légèrement plus épais que les modèles d’iPhone 12 et ils contiendront tous des bosses de caméra plus épaisses qui occuperont plus d’espace à l’arrière. Séparément, les fuites ont affirmé que l’iPhone 13 bénéficiera de quelques mises à niveau importantes de l’appareil photo cette année. Un tout nouveau rapport en provenance d’Asie renforce encore l’idée qu’Apple produit déjà en masse des composants clés de l’iPhone 13, y compris des pièces d’appareil photo qui entreront dans les modèles 2021.

Le blog technologique taïwanais Digitimes indique qu’Apple a passé d’importantes commandes de moteurs à bobine mobile (VCM) :

Les sources ont souligné que les iPhones de prochaine génération devraient avoir des mises à niveau dans les modules de caméra et les capteurs 3D pour Face ID, ce qui entraînera une utilisation croissante des VCM, ont déclaré les sources ajoutant qu’Apple a également demandé aux fournisseurs de composants liés d’augmenter leurs capacités de 30. -40% afin de répondre à sa demande.

Le rapport indique que la demande de pièces d’appareil photo de Huawei a été considérablement réduite à la suite des sanctions américaines, mais les fabricants chinois de smartphones Oppo, Xiaomi et Vivo ont augmenté la demande. Ces volumes sont toujours inférieurs aux besoins d’Apple, le rapport indiquant que “les livraisons globales de VCM à Apple devraient atteindre le même niveau que celles du camp Android dans son ensemble”, alors que les commandes de VCM commencent à augmenter en juillet.

Les parties VCM peuvent ne pas sembler si excitantes, mais ce sont toutes des parties essentielles de l’appareil photo. MacRumors explique que les modèles d’iPhone ont eu besoin de plus en plus de composants VCM d’un modèle à l’autre. Les VCM font partie des fonctions de mise au point de l’objectif des caméras, et Apple a augmenté le nombre de caméras et leur qualité au fil des ans.

L’iPhone 13 devrait offrir une mise à niveau importante de l’appareil photo cette année. La caméra de stabilisation d’image optique à déplacement de capteur qui était exclusive à l’iPhone 12 Pro Max l’année dernière arrive sur les quatre modèles. Cela pourrait expliquer pourquoi les nouveaux modules de caméra prennent plus de place que les versions de l’année dernière.

D’autres améliorations concernent l’objectif de la caméra ultra-large. Selon les rumeurs, les modèles d’iPhone 13 Pro seraient dotés d’un appareil photo ultra-large à ouverture f/1.8 et d’un objectif à six éléments. Certaines rumeurs disent que les quatre téléphones iPhone 13 bénéficieront de la même mise à niveau.

En outre, il est question d’appareils photo pour iPhone 13 dotés de meilleures fonctionnalités d’astrophotographie, et des rapports indiquent que certains des nouveaux modèles d’iPhone pourraient prendre des vidéos en mode portrait.

Dans une histoire précédente, Digitimes a également mentionné la demande accrue d’Apple pour les composants VCM pour les iPhones de cette année, suggérant qu’elle est directement liée à la décision d’Apple d’étendre la prise en charge du changement de capteur aux quatre modèles d’iPhone 13.

Cela dit, tout cela ne sont que des rumeurs à ce stade, et rien ne garantit qu’Apple fournira ces mises à niveau de l’appareil photo de si tôt. Pourtant, si Digitimes a raison sur la demande accrue d’Apple pour les pièces VCM, l’iPhone 13 pourrait encore plus nuire à Android cette année, plus que son prédécesseur ne le fait déjà.

