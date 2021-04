La fuite de rançon du MacBook Pro 2021 ne montre pas de barre tactile, des détails sur la disposition des E / S

Nous continuons d’en savoir plus sur ce qu’Apple a en réserve pour la mise à jour du MacBook Pro 2021. Comme nous l’avons détaillé précédemment, un groupe de hackers appelé REvil est actuellement en train de faire chanter le fournisseur Apple Quanta. Le groupe a publié des documents détaillés présentant la carte mère du MacBook Pro 2021, y compris des détails et des images des nouveaux ports.

Les images du MacBook sont des maquettes créées par Parker Ortolani de . à partir des documents.

Des rapports de Bloomberg et de Ming-Chi Kuo avaient précédemment indiqué que les nouveaux modèles de MacBook Pro ajouteraient des ports supplémentaires. Ces documents font de multiples références aux noms de code «J314» et «J316», qui, selon Bloomberg, représentent les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces avec Apple Silicon à l’intérieur.

Sur le côté droit, les documents montrent un port HDMI, un port USB-C et un emplacement pour carte SD. Sur le côté gauche, les documents indiquent qu’il y aura un connecteur MagSafe, deux ports USB-C et une prise casque. Cela signifie notamment qu’il y aura un port USB-C de moins sur le MacBook Pro 2021 que sur le modèle actuel.

Les documents montrent également que le MacBook Pro 2021 sans barre tactile, qui a encore une fois été précédemment rapporté par des sources telles que Ming-Chi Kuo. Il y a toujours un bouton Touch ID sur le côté droit de la ligne de fonctions, similaire au MacBook Air actuel.

Il est également important de se souvenir de la source de cette fuite. C’est un sujet sensible, et . ne publie que des détails sur ce qui est facilement disponible. Les documents ne contiennent aucune image de produit, il n’y a donc rien à glaner sur les changements de facteur de forme qui pourraient être en magasin pour le MacBook Pro 2021. Les documents sont destinés à montrer des détails techniques sur le Mac, plutôt que des détails de conception.

Jusqu’à présent, seule une poignée de fichiers a été publiée, mais REvil menace d’en publier davantage dans les jours à venir. Les documents incluent des schémas détaillés de l’iMac 2021 qu’Apple a annoncé hier, ainsi que du MacBook Air 2020.

