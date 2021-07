La fuite de Realme Book nous donne un aperçu à 360 degrés de l’ordinateur portable de Realme

TL;DR

Le prochain Realme Book a de nouveau fui dans les rendus et la vidéo. Nous examinons de plus près toutes les options d’E/S ainsi que la conception globale. On pense que l’ordinateur portable sera livré avec des processeurs Core i3 et i5 de 11e génération.

Nous avons eu un aperçu exclusif de l’ordinateur portable Realme Book via des images divulguées le mois dernier, montrant un ordinateur portable avec un écran 3:2 et un design inspiré du Macbook. Realme confirmerait plus tard l’existence et la conception de l’ordinateur portable, tout en ajoutant qu’il “arrivait bientôt”.

Maintenant, GizNext et le leaker en série Steve Hemmerstoffer nous ont donné encore plus de fuites de Realme Book, publiant plusieurs rendus apparents et une vidéo à 360 degrés montrant l’ordinateur portable sous tous les angles. Regardez la vidéo à 360 degrés ci-dessous.

Les images et les vidéos montrent en effet un design de style Macbook, mais on voit également deux ports USB-C sur le côté gauche tandis que le côté droit héberge un seul port USB-A et une prise jack 3,5 mm. Ainsi, ceux qui espèrent un assortiment d’options d’E/S voudront peut-être chercher ailleurs.

GizNext allègue que le nouvel ordinateur portable arborera également un écran de 14 pouces, un combo scanner d’empreintes digitales/bouton d’alimentation, ainsi que votre choix de processeur Intel Core i3 ou Core i5 de 11e génération. Ces derniers processeurs ouvrent la porte à une mise à niveau vers Windows 11, et Realme a déjà confirmé que l’ordinateur portable bénéficiera de la mise à jour.

Realme n’a pas encore annoncé de date de lancement, mais cela ne peut pas être loin maintenant. Il n’y a pas non plus de mot sur les prix, mais le point de vente estime que nous pourrions voir un prix de départ inférieur à Rs 40 000 (~ 536 $). Pour ce que ça vaut, l’édition e-Learning Mi Notebook 14 de Xiaomi se vend actuellement à Rs 38 999 (~ 522 $), nous pensons donc que Realme ciblera cette famille d’appareils.