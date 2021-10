La fuite de référence du Pixel 6 Pro offre des nouvelles incroyables que vous devez voir

Le Pixel 5 a été une énorme déception l’année dernière en termes de performances. Google a choisi de renoncer au meilleur processeur Snapdragon possible de Qualcomm et d’utiliser à la place une puce de milieu de gamme. C’est une excellente puce pour les téléphones Pixel moins chers, mais pas l’appareil phare. Heureusement, Google est revenu à la raison cette année, ramenant le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro au statut de produit phare. Cela inclut une refonte importante et un composant clé jamais vu sur d’autres téléphones Google : un système sur puce (SoC) personnalisé qui devrait prendre en charge l’A15 Bionic à l’intérieur de l’iPhone 13. Et les premiers repères pour le SoC Tensor offrent de bonnes nouvelles pour la série Pixel 6.

La puce Tensor de Google

Google a discrètement dévoilé la série Pixel 6 début août, une décision qui lui a permis de devancer le nombre croissant de rumeurs et de contrôler le récit. Et Google a confirmé toutes les rumeurs précédentes concernant les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. La société a montré les nouveaux designs et a révélé certaines des principales spécifications. Cela comprenait la nouvelle puce personnalisée Tensor qui est apparue dans diverses rumeurs remontant à 2020.

Nous n’avions pas de nom commercial pour la puce Tensor à l’époque, mais des rumeurs disent que le nouveau SoC sera une collaboration entre Samsung et Google. À l’époque, nous avions supposé que Google utiliserait le tout nouveau design de référence Arm Cortex-X1 dans Tensor, comme toutes les autres puces phares de 2021.

Il y a quelques jours, un résultat de référence a révélé que la série Pixel 6 comportera un arrangement SoC inhabituel à 8 cœurs. Le Tensor aura une conception 2-2-4 avec deux puces Cortex-X1, deux Cortex-A76 et quatre puces Cortex-A55. L’inclusion de deux puces X1 peut sembler excitante, mais l’A76 est une puce d’ancienne génération

La référence du Pixel 6 Pro

Fuite du score du Pixel 6 Pro Geekbench 5. Source de l’image : Geekbench 5

Le Snapdragon 888, qui alimente les téléphones phares comme le Galaxy S21, présente une conception de base 1-3-4. Cela comprend un puissant cœur Cortex-X1, trois cœurs de performance Cortex-A78 et quatre cœurs d’efficacité Cortex-A55.

Cela dit, la puce Tensor des Pixel 6 et Pixel 6 Pro devrait offrir des performances comparables à celles du Snapdragon 888 et de son équivalent Samsung, l’Exynos 2100. C’est du moins ce qu’indique un tout nouveau score de test Geekbench 5.

La puce Tensor a dépassé 1034 points dans les tests monocœur et 2756 dans les tests multicœurs. Les résultats sont presque conformes à ce que vous attendez des SoC du Galaxy S21.

Scores de référence de l’iPhone 13 Pro contre le Pixel 6 Pro Geekbench 5. Source de l’image : Geekbench 5

Mais, comme le Snapdragon 888 et l’Exynos 2100, la puce Google Tensor ne peut pas toucher l’A15 Bionic qui alimente les modèles d’iPhone 13 cette année.

Même ainsi, les performances de Tensor sont une excellente nouvelle. Google cherche à faire oublier le Pixel 5. Les repères à eux seuls ne racontent pas toute l’histoire, mais ils ne doivent pas non plus être ignorés. Pour mettre les choses en perspective, voici comment le Pixel 5 se compare à l’iPhone 13 en termes de performances.

Pixel 5 vs iPhone 13 Pro Geekbench 5 scores de référence. Source de l’image : Geekbench 5

Les scores du Pixel 6 et du Pixel 6 Pro sont d’autant plus excitants qu’il s’agit du premier SoC personnalisé de Google. Google ne fait que commencer et, espérons-le, il pourra encore relever la barre.

Le Pixel 6 devrait être lancé dans les semaines à venir, Google devrait annoncer bientôt son événement matériel d’automne.