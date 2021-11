La fuite de Royole FlexPai 3 révèle un nouveau design, y compris une caméra selfie contextuelle

TL;DR

Un nouveau rendu du Royole FlexPai 3 a fuité. Le téléphone pliable comportera apparemment une refonte majeure de sa conception par rapport à son prédécesseur. Le changement le plus notable est l’absence d’une barre de caméra verticale et l’utilisation d’une caméra selfie contextuelle.

Royole a lancé le premier téléphone pliable en 2018, ce qui semble maintenant il y a très longtemps. Le FlexPai d’origine manquait de raffinement, mais il a ouvert la voie à Samsung et Huawei pour revendiquer leurs droits. Maintenant, il semble que Royole travaille sur la troisième itération de son téléphone pliable.

Nous avons un premier aperçu du Royole FlexPai 3 à partir d’une image taquinée par le pronostiqueur Evan Blass, mais que pouvons-nous en tirer ?

Eh bien, pour commencer, Royole abandonne cette barre de caméra verticale utilisée sur le FlexPai 2. Au lieu de cela, il opte pour un réseau de caméras arrière carré contenant au moins deux caméras visibles. À l’avant, le téléphone a apparemment une caméra contextuelle pour les tâches de selfie et d’appel vidéo. L’absence de barre de caméra verticale signifie que l’écran s’étend sur une plus grande partie de l’avant du téléphone, mais cela ne signifie pas que le FlexPai 3 gagne des lunettes plus étroites ou une charnière plus compacte.

D’autres détails à noter sont un port USB-C sur le bord inférieur du téléphone flanqué d’une grille de haut-parleur, tandis que sur le bord droit du Flexpai 3 se trouve ce qui pourrait être un capteur d’empreintes digitales.

Spécifications du Royole FlexPai 3

Qu’en est-il des spécifications ? Selon une liste TENAA de février (h/t GSMArena), le Royole FlexPai 3 peut utiliser un écran de 7,2 pouces, une batterie relativement petite de 3 360 mAh et un corps de 7 mm d’épaisseur une fois déplié. Cela le rendrait plus compact et peut-être moins cher que son prédécesseur.

Notamment, le principal attrait du FlexPai 2 était son prix. Il a coûté environ 500 $ moins cher que le Galaxy Z Fold 2 au lancement. Si Royole adopte une stratégie de prix similaire avec le FlexPai 3, un prix inférieur à 1 300 $ ne serait pas hors de question. Mais sera-t-il disponible au-delà de la Chine ? Il faudra attendre pour le savoir.

Que pensez-vous de la conception de la caméra pop-up de Royole pour le FlexPai 3 ? Faites-nous savoir quelle conception de caméra selfie vous préférez sur les téléphones pliables en votant dans notre sondage ci-dessus.