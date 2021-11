La fuite de Royole FlexPai 3 révèle un rival du Galaxy Z Fold 3 avec une caméra selfie contextuelle

Royole, qui a dévoilé le premier téléphone pliable au monde en 2018, devrait bientôt lancer son troisième téléphone pliable pour défier le Galaxy Z Fold 3 de Samsung. regardez sa conception.

Comme vous pouvez le voir dans le rendu divulgué ci-dessus, le Royole FlexPai 3 sera très différent de ses prédécesseurs. Contrairement au FlexPai 2 de l’année dernière, le prochain pliable n’aura pas de réseau de caméras vertical sur le côté gauche. Au lieu de cela, il semble comporter une bosse de caméra de forme carrée abritant seulement deux capteurs. Le FlexPai 3 pourrait également être le premier pliable Royole à comporter une caméra selfie contextuelle.

Selon une liste du téléphone qui a été repérée sur le site Web de TENAA plus tôt cette année, il sera doté d’un écran intérieur de 7,2 pouces. En plus d’un écran principal plus petit, le Royole FlexPai 3 devrait également contenir une batterie beaucoup plus petite que son prédécesseur. Alors que le FlexPai 2 contient une batterie de 4 450 mAh, le FlexPai 3 serait livré avec une cellule de 3 360 mAh. Le téléphone est conçu pour offrir également une connectivité 5G.

Le téléphone n’est peut-être pas aussi impressionnant que les meilleurs téléphones pliables de Samsung, mais il est susceptible d’être beaucoup plus abordable. Royole a lancé le FlexPai 2 l’année dernière pour 9 998 yuans (environ 1 500 dollars) en Chine, soit environ 500 dollars de moins que le Galaxy Z Fold 2.

Le FlexPai 3 sera probablement encore plus abordable, bien qu’il reste à voir si le téléphone sera moins cher que le Galaxy Z Flip 3 de Samsung. Il reste également à voir si le FlexPai 3 sera vendu sur des marchés hors de Chine. Jusqu’à présent, les pliables Royole étaient limités à la Chine.

