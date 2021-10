La fuite de séquences de gameplay d’Elden Ring est désespérément courte

Elden Ring – même les fuites ne révèlent pas grand-chose (photo : Bandai Namco)

Sans aucun signe de nouvelle bande-annonce, une fuite de gameplay pour Elden Ring est la seule nouvelle séquence que les fans ont pour le nouveau titre très attendu de From Software.

Considérant qu’il s’agit de l’un des jeux les plus attendus de l’année prochaine, le successeur de la franchise Dark Souls et un projet en production depuis 2017, il est étonnant de voir à quel point Elden Ring a été peu vu jusqu’à présent.

Vous avez un teaser de révélation en 2019, une révélation de gameplay en juin et… c’est tout. Rien de plus n’a jamais été vu ou dit sur le jeu et les quelques fuites qui se sont produites se sont avérées extrêmement mineures. Tout comme ce dernier.

La fuite ne dure que 27 secondes et, bien qu’elle soit annoncée comme une » séquence de jeu « , n’implique rien de plus qu’un personnage de joueur trébuchant maladroitement sur des rochers. Mais d’une manière ou d’une autre, ça a toujours l’air génial.

Pourquoi celui qui l’a divulgué a choisi cela pour prendre un clip vidéo (en utilisant ce qui semble être une caméra de pommes de terre en mode basse résolution) est un mystère, mais c’est en fait plus excitant qu’il n’y paraît au premier abord.

Outre le grand château en arrière-plan, vous avez une idée de la taille et des détails de l’environnement du monde ouvert, un peu comme une version beaucoup plus sombre de Zelda: Breath Of The Wild.

On ne sait pas exactement d’où vient le clip, mais il est beaucoup trop tôt pour réviser le code et bien qu’il puisse s’agir d’un aperçu, il est peu probable que quelqu’un à qui l’on confie une telle chose veuille risquer de ruiner sa réputation à ce sujet.

Il s’agit probablement d’une source occidentale, donc peut-être quelqu’un chez Microsoft ou Sony qui aidait au développement. Le patron de Xbox, Phil Spencer, a déclaré avoir joué « pas mal » au jeu en novembre dernier, il pourrait donc s’agir d’une situation similaire à celle-ci.

Une récente mise à jour sur la progression du jeu a suggéré qu’il était presque terminé, ce qui implique que la date de sortie de janvier est toujours celle à surveiller.

Elden Ring devrait être lancé le 21 janvier sur Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5 et PC.

