La fuite de Snapdragon Wear 5100 ne suggère aucun gain de processeur majeur par rapport à son prédécesseur

Le chipset portable de nouvelle génération de Qualcomm, surnommé Snapdragon Wear 5100, a récemment été repéré avec un processeur quadricœur doté de cœurs ARM Cortex-A73. Alors que la fuite promettait une amélioration significative des performances par rapport au prédécesseur du chipset, un nouveau rapport suggère que ce n’est peut-être pas le cas.

Le processeur aurait quatre cœurs ARM Cortex-A53 au lieu des cœurs Cortex-A73 plus puissants, comme le prétendaient les rumeurs précédentes, selon WinFuture. Ces informations sont basées sur des échantillons initiaux qui ont été testés par Qualcomm, bien qu’elles n’incluent pas de détails sur la vitesse d’horloge et la technologie de fabrication.

Si le rapport s’avère correct, le prochain processeur de montre intelligente de Qualcomm ne sera pas livré avec une mise à niveau majeure de la puce comme prévu initialement. Les Snapdragon Wear 4100 et 4100+ de la génération précédente, lancés l’année dernière, comportaient des cœurs Cortex-A53 à base de 12 nm, bien que la variante 4100+ soit livrée avec un coprocesseur basse consommation pour absorber une partie de la charge du processeur principal.

Cela laisse le Snapdragon Wear 5100 coincé avec d’anciens cœurs de processeur. C’est beaucoup trop loin derrière le Samsung Exynos W920 basé sur 5 nm qui alimente certaines des meilleures montres intelligentes Android, notamment la Galaxy Watch 4 et la Watch 4 Classic.

Cependant, Qualcomm peut compenser ce compromis dans d’autres domaines. Le rapport indique que la société teste le chipset dans diverses configurations qui utilisent 1 Go ou 2 Go de RAM LPDDR4X et 8 Go ou 16 Go de stockage flash basé sur eMMC. De plus, le processeur serait testé avec des caméras dotées de capteurs 5MP et 16MP. Cela dit, il n’y a aucune indication sur les futures montres intelligentes faisant basculer un appareil photo.

Comme son prédécesseur, le chipset de nouvelle génération aurait également un coprocesseur à très faible consommation d’énergie pour gérer des tâches subalternes telles que la journalisation des données de santé en mode d’économie d’énergie. En ce qui concerne la production, la division semi-conducteurs de Samsung et le SMIC chinois fourniraient le chipset à Qualcomm.

Étant donné que le Snapdragon Wear 4100+ n’a commencé à apparaître que récemment dans une poignée de nouveaux appareils portables, y compris la série Fossil Gen 6, toute smartwatch réelle alimentée par le Snapdragon Wear 5100 peut prendre un certain temps pour arriver sur le marché. Cela peut donner à Qualcomm un certain temps pour améliorer ses chipsets portables afin de répondre à la demande de puissance croissante des nouvelles et à venir montres intelligentes Wear OS.

