La fuite de Surface Go 3 révèle des spécifications possibles pour la tablette 2-en-1

Microsoft a annoncé l’un de ses événements Surface réguliers pour le 22 septembre, et l’un des appareils qui pourraient bien figurer est le Surface Go 3: une tablette abordable qui fonctionne également plutôt bien comme ordinateur portable Windows une fois que vous avez un cache-clavier attaché. .

Eh bien, c’est ce que nous pensons en tout cas, car le Surface Go 3 n’est pas encore officiel. Désormais, des sources en contact avec WinFuture (via GSMArena) ont révélé certaines des spécifications et des détails de l’appareil supposé, la plupart des changements se produisant à l’intérieur.

En ce qui concerne la conception, la nouvelle tablette ressemblera beaucoup à la Surface Go 2, selon cette dernière fuite – attendez-vous donc au même écran de 10,5 pouces fonctionnant à une résolution de 1920 x 1280 pixels, et une approche similaire à l’esthétique de l’appareil.

Sous la capuche

Sous le capot, le grand changement serait l’inclusion des puces Amber Lake Y mises à jour d’Intel, qui devraient apparaître sur les configurations haut de gamme du Surface Go 3. Plus précisément, le chipset quadricœur Intel Core i3-10100Y aux côtés de 8 Go de RAM a été repéré dans un benchmark.

À l’extrémité de base du spectre de configuration, le Surface Go 3 devrait être disponible avec un processeur Intel Premium Gold 6500Y plus lent (mais moins cher). Cela vient avec 4 Go de RAM à bord, bien que ces options de spécifications puissent ne pas être définitives.

Depuis que nous avons vu l’original Surface Go apparaître en 2018, ces tablettes moins chères ont fourni une alternative vraiment attrayante à la Surface Pro 7 de Microsoft – et il semble que l’ajout de 2021 à la série va poursuivre cette tendance.

Analyse : tous les regards sont tournés vers le 22 septembre

Image teaser de Microsoft pour l’événement du 22 septembre. (Crédit image : Microsoft)

La gamme Microsoft Surface est avec nous sous une forme ou une autre depuis 2012, et à l’approche de son dixième anniversaire, Microsoft sera raisonnablement satisfait de l’impact que sa propre gamme de matériel a eu sur le marché – bien qu’il y en ait encore beaucoup. de marge d’amélioration.

Avec un autre grand dévoilement le 22 septembre, il y a beaucoup à faire sur l’événement : non seulement nous nous attendons à une actualisation majeure de tous les appareils Surface qui comptent, nous allons également en savoir plus sur Windows 11 comme date de sortie du 5 octobre. Se rapproche.

À la même époque le mois prochain, nous devrions avoir une image complète de la gamme de matériel et de logiciels de Microsoft pour 2022 – de tout nouveaux appareils Surface fonctionnant sur un tout nouveau système d’exploitation, prêts à prendre en charge tout ce qu’Apple a à offrir.

Nous avons déjà entendu des rumeurs sur un Surface Laptop Studio premium, doté d’un écran inclinable et d’un stylet haptique, tandis que le Surface Pro 8 pourrait également faire son apparition. Dès que tout sera officialisé, nous vous apporterons bien entendu tous les détails et réactions ici sur TechRadar.