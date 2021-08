La fuite de Xiaomi Black Shark 5 suggère qu’une mise à niveau mineure est en cours

in

Les téléphones de jeu Xiaomi Black Shark 4 n’ont été lancés qu’en mars 2021 – il y a à peine cinq mois – mais nous entendons déjà des rumeurs sur le type de mises à niveau que le Black Shark 5 pourrait apporter avec lui.

Selon le pronostiqueur bien connu Digital Chat Station (via MySmartPrice), le Black Shark 5 sera équipé du Snapdragon 888 Plus. Cela suggère qu’il s’agira d’une mise à niveau mineure par rapport à la version Pro existante, qui est alimentée par le chipset Snapdragon 888.

La seule autre spécification mentionnée est la charge rapide de 100 W, ce qui est en fait un déclassement par rapport aux 120 W que vous obtenez avec les modèles Black Shark 4.

Le jeu de l’attente

C’est vraiment tout ce que nous savons sur le Black Shark 5 à ce stade – c’est la première rumeur que nous avons rencontrée à propos de l’appareil, et c’est en fait une surprise que le téléphone arrive si tôt après le Black Shark 4 et Requin Noir 4 Pro

Nous pouvons bien sûr vous dire tout ce que proposent les téléphones actuels : un écran de 6,67 pouces, 144 Hz fonctionnant à une résolution de 1080 x 2400 pixels, jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à 512 Go de stockage et des caméras arrière à triple objectif.

La plus grande différence avec le modèle Pro est le processeur Snapdragon 888 (au lieu du Snapdragon 870) et le capteur principal 64MP sur la caméra arrière (plutôt que 48MP). On ne sait pas encore s’il y aura une version Pro du Black Shark 5.

Analyse : les téléphones de jeu ont du chemin à parcourir

(Crédit image : Avenir)

Qu’est-ce qui fait un téléphone de jeu ? Les combinés marqués de cette manière ont généralement des spécifications de premier plan (pour alimenter les jeux les plus exigeants) et de grands écrans (afin que vous puissiez voir tout ce qui se passe), mais cette description correspond à à peu près tous les meilleurs téléphones phares qui sortent comme bien.

Il y a vraiment très peu de choix entre les téléphones phares et les téléphones de jeu, ce qui rend difficile pour les Asus ROG Phone 5 et le Nubia Red Magic 5G de se démarquer sur ce qui est déjà un marché encombré.

Des extras tels que l’éclairage LED et les boutons d’épaule aident certainement, et nous aimons également voir des ajustements logiciels et des modes de jeu spéciaux disponibles sur un téléphone de jeu (encore une fois, ils se trouvent souvent sur les combinés standard également).

Bien que nous ayons été impressionnés par les téléphones de jeu que nous avons vus, ils n’ont pas encore vraiment décollé – ils peuvent donner aux acheteurs potentiels le sentiment qu’ils sont compromis dans d’autres domaines, comme la qualité de l’appareil photo. Espérons que le Black Shark 5 est le téléphone qui commencera à changer cela.