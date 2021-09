La fuite des “eaux usées brutes” sur les fans de Washington, a expliqué

Il y a eu beaucoup d’équipes qui ont pu le faire lors de la semaine 1 de la NFL, mais le vainqueur haut la main était FedEx Field.

Je vais prendre des risques ici et dire que si un liquide inconnu tombe sur votre tête, il n’y a pas de pire affirmation que vous pouvez entendre que “ce sont des eaux usées”. En règle générale, j’examinerai les déclarations publiques et évaluerai leur véracité, mais si vous me dites que des eaux usées me tombent sur la tête, alors bon sang, je vais vous écouter et vous croire sur parole.

Maintenant, il faut mentionner que l’équipe de football de Washington nie avec véhémence qu’il s’agissait d’eaux usées brutes qui pleuvaient sur leurs fans. Au lieu de cela, leur affirmation est qu’un tuyau connecté à un réservoir de stockage d’eau de pluie s’est cassé, entraînant l’inondation des ventilateurs. Ainsi, au lieu d’eaux usées brutes, ce n’était que de l’eau de pluie stagnante. C’est un soulagement.

J’ai pensé à contacter un plombier pour avoir son avis sur tout cela, avant de réaliser que les plombiers ont bien mieux à faire que de répondre à mes questions stupides sur les tuyaux de football. J’ai donc creusé un peu tout seul.

Maintenant, évidemment, je n’étais pas là – donc je ne peux pas commenter l’odeur de l’eau, qui est le plus grand signe révélateur des eaux usées par rapport à une autre source d’eau. Cependant, la quantité d’eau qui tombe ici a tendance à se prêter à une rupture dans un tuyau qui n’est pas un égout. L’élimination des déchets des structures à plusieurs étages est une science fascinante qui implique de gérer la vitesse des déchets autant que de simplement les évacuer. Une trop grande aération des eaux usées peut entraîner l’accumulation de gaz d’égout, ce qui met le système à rude épreuve. Ainsi, les eaux usées auront généralement une pente plus progressive vers le bas, avec de nombreux coudes dans le tuyau pour réduire la pression.

Cela signifie que s’il y avait un tuyau d’égout rompu au-dessus des stands, il est beaucoup plus probable que l’eau commence comme un goutte-à-goutte, puis un débit assez régulier – plutôt que le jaillissement que nous voyons dans la vidéo. Cela conduit à l’idée que nous avons eu de l’eau sous une pression considérable, provoquant l’éruption de la rupture dans l’eau. Ce serait le cas avec un réservoir de stockage d’eau de pluie.

De plus, l’équipe de football de Washington a mis les fans concernés dans une suite. Il ne semble pas qu’ils puaient comme du caca tout l’après-midi.