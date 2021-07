La fuite des étuis Samsung Galaxy Z Fold 3 montre les moyens sauvages de protéger votre pliable

Nous avons vu de nombreuses fuites sur le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Samsung Galaxy Z Flip 3, et nous nous attendons à ce que les deux soient lancés lors du prochain événement Samsung Unpacked le 11 août. maintenant, avec de nouvelles fuites qui montrent prétendument des cas pour les deux nouveaux pliables.

Le premier est le détaillant coréen Coupang qui propose des listes de boîtiers de la société Goospery revendiquant la compatibilité avec le Samsung Galaxy Z Fold 3 (ici) et le Samsung Galaxy Z Flip 3 (ici) – qui, naturellement, montrent également les pliables. Pas seulement dans la liste des photos non plus, mais dans les photos de produits de qualité publicitaire, comme indiqué ci-dessous :

(Crédit image: Coupang / Goospery)

Et le boîtier Z Flip 3:

(Crédit image: Coupang / Goospery)

Cela s’ajoute à une autre fuite du site 91Mobiles montrant de prétendus étuis officiels Z Flip 3, qui montrent des vues colorées et sauvages sur la façon dont Samsung pense que les propriétaires de la coque pliable voudront protéger leur appareil.

[Exclusive] Les rendus de l’étui Samsung Galaxy Z Flip 3 révélés avant le lancement du 11 août https://t.co/0E1XpzDsvp29 juillet 2021

Tout d’abord, la fuite suggère que Samsung proposera des étuis en silicone, en cuir et transparents pour le Z Flip 3, qui ont un trou de perforation pour le flash arrière et une découpe massive pour les deux caméras et l’écran extérieur. Les coques sont présentées en trois couleurs : une lavande très Samsung, un jaune moutarde et un bleu marine avec des reflets orangés.

Encore plus intéressant : deux des étuis ont des anneaux pour, supposément, s’attacher à un cordon ou se fixer à votre personne. L’étui violet montre un anneau circulaire s’étendant du centre du téléphone, tandis que l’étui bleu marine a un anneau plus large et plus plat qui s’étend du haut du téléphone (et ressemble beaucoup à une ceinture de sécurité).

Analyse : comment protégez-vous votre téléphone aux formes bizarres ?

Bien que les fuites de boîtiers puissent être gratifiantes en elles-mêmes pour faire allusion à la forme des téléphones, elles sont beaucoup plus intéressantes sur les téléphones pliables. Ils répondent à une question bien réelle : comment protégez-vous votre appareil des chocs et des chutes lorsque son format se plie et se plie ?

La plupart des fabricants de boîtiers ont abordé le problème simplement – il suffit de diviser le boîtier en deux moitiés et de ne pas vous soucier de la charnière. Rapide, facile et abordable. Il existe des étuis pour pliables qui essaient de se plier autour de la charnière, comme celui de Ringke pour le Samsung Galaxy Z Flip, mais cela laisse du matériel supplémentaire poussé vers le haut lorsque le téléphone est déplié à plat.

Étant donné que les pliables ont des facteurs de forme variables, ils ont un peu plus de latitude dans la façon dont ils sont présentés et transportés. Étant donné que la série Samsung Z Flip se replie, il est logique de la porter sur un collier, par exemple, comme le permettent cet étui Ringke ou les étuis Z Flip 3 ci-dessus. Alternativement, cette coque VRS Design pour le Samsung Galaxy Z Fold 2 a une béquille, ce qui est beaucoup plus logique pour un si grand écran qu’une béquille même pour les plus grands écrans sur les meilleurs smartphones.