La fuite des Samsung Galaxy Buds 2 présente un nouveau coloris vert bonbon

TL;DR

Les rendus “officiels” du Samsung Galaxy Buds 2 ont été divulgués, montrant quatre coloris. La gamme comprend une nouvelle option verte attrayante. Le design des écouteurs et de leur étui est légèrement différent de celui des Galaxy Buds Pro.

Les rendus des Samsung Galaxy Buds 2 sont apparus dans une nouvelle fuite gracieuseté de 91Mobiles. Les images montrent que les prochains vrais écouteurs sans fil de Samsung ressembleront beaucoup aux Galaxy Buds Pro, mais avec une esthétique légèrement modifiée.

La fuite suggère que le Galaxy Buds 2 se débarrasserait du design bicolore mat et brillant du Buds Pro. Au lieu de cela, ils pourraient venir avec une finition brillante complète.

Le corps comprend deux micros à l’extérieur pour la réduction du bruit. À l’intérieur, vous voyez les connecteurs de charge et le capteur de détection d’usure. 91Mobiles suggère que les écouteurs pourraient ne pas être dotés de la suppression active du bruit (ANC) comme leurs prédécesseurs et pourraient se contenter d’une réduction active du bruit. Les embouts des Galaxy Buds 2 seraient en caoutchouc pour une isolation phonique supplémentaire.

Le boîtier, comme on le voit également dans une liste FCC, est de forme carrée avec des bords arrondis. On dirait qu’il aura un extérieur blanc et que seul son intérieur correspondra aux différentes couleurs des bourgeons.

En parlant de coloris, il y a une nouvelle teinte géniale de pomme verte dans le mélange cette fois-ci. De plus, les Galaxy Buds 2 devraient être disponibles en noir, violet et blanc. En revanche, les Galaxy Buds Pro ont été lancés dans les coloris noir, violet et argent.

Malheureusement, les autres spécifications et fonctionnalités des Galaxy Buds 2 ne sont pas connues à ce stade. La seule chose que la liste FCC susmentionnée a confirmée était que le boîtier de charge contiendrait une batterie de 500 mAh tandis que chaque bourgeon posséderait 60 mAh de jus.