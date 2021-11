La fuite des spécifications du Galaxy S22 indique des performances monstres

Le Galaxy S22 est soudainement devenu le téléphone Android le plus excitant à lancer dans un proche avenir pour un sous-ensemble spécifique d’acheteurs Android. D’une part, les fans de la série Galaxy Note auront enfin un tout nouveau smartphone avec un stylet intégré. C’est le Galaxy S22 Ultra qui est apparu dans plusieurs fuites ces derniers temps, y compris des rapports récents offrant aux fans des images réelles et des informations sur la date de sortie du téléphone. Samsung fusionnera les gammes Galaxy S et Note, la série Galaxy S22 étant la première à intégrer un design Note. Mis à part le stylet S Pen, tous les modèles Galaxy S22 présenteront les mêmes spécifications haut de gamme. Et maintenant, nous avons les premiers indices sur le type de spécifications que nous devrions attendre de la série Galaxy S22.

Samsung annonce les spécifications de la RAM LPDDR5X

Samsung a dévoilé mardi le premier module RAM LPDDR5X du secteur, annonçant que la nouvelle puce mémoire est 1,3 fois plus rapide et 20 % plus efficace que la précédente solution LPDDR5.

« La solution LPDDR5X étendra l’utilisation de la mémoire hautes performances et basse consommation au-delà des smartphones aux applications d’IA et de périphérie », explique Samsung dans le communiqué de presse. La mémoire est « la première puce DRAM à faible consommation et à double débit 5X (LPDDR5X) basée sur 14 nanomètres (nm) et 16 gigabits (Go) », a expliqué Samsung. La mémoire LPDDR5X sera « des applications de service de données à haut débit, notamment la 5G, l’intelligence artificielle (IA) et le métaverse ».

Samsung annonce des vitesses de données allant jusqu’à 8,5 Gbps par rapport aux 6,4 Gbps de LPDDR5. En outre, la société affirme que la nouvelle technologie de processus 14 nm offre des gains d’efficacité de 20 %. De plus, la dernière puce LPDDR5X de 16 Go permettra à Samsung de fabriquer des modules de RAM de 64 Go à l’avenir.

Samsung ne mentionne bien sûr pas le Galaxy S22 dans son communiqué de presse. Mais nous savons déjà que le Galaxy S21 contient de la RAM LPDDR5. Il est donc logique de supposer que Samsung souhaite utiliser une mémoire LPDDR5X plus rapide dans les futurs téléphones. Compte tenu du moment de l’annonce, le Galaxy S22 pourrait comporter cette nouvelle mémoire plus rapide. Chose intéressante, la série iPhone 13 utilise toujours la RAM LPDDR4X.

Le Galaxy S22 sera-t-il équipé du premier processeur AMD de Samsung ?

Plus tôt cette année, un teaser de la conférence de presse d’AMD nous a dit d’attendre le premier téléphone au monde avec un GPU AMD à l’intérieur. Nous pensions à l’époque que le Galaxy Z Fold 3 offrirait ce type de mise à niveau. Mais ce n’était pas le cas. Le prochain en ligne pour obtenir la mise à niveau est la série Galaxy S22.

Alors que Samsung a annoncé la disponibilité et les spécifications de la mémoire LPDDR5X, il n’a pas encore dévoilé sa propre puce Exynos dotée d’un GPU AMD. Mais Samsung a teasé une nouvelle puce Exynos sur Instagram, qui sera dévoilée le 19 novembre. Voici le langage utilisé par Samsung pour taquiner l’annonce à venir :

Le jeu a parcouru un long chemin. Ce que nous avions l’habitude de considérer comme « immersif » reposait sur une multitude de facteurs externes, comme l’environnement environnant. Mais les progrès des semi-conducteurs ont changé cela – découvrez comment, lorsque nous emménagerons dans notre nouvelle maison le 19 novembre. Alors que les graphismes des jeux continuent d’évoluer, montrons à quoi ressemblera le divertissement à l’avenir. Tout change le 19 novembre 2021

Il est absolument clair que Samsung prévoit une annonce Exynos mettant l’accent sur le GPU. C’est devenu une tendance importante dans l’industrie, Apple ayant également fourni des mises à niveau importantes avec les puces M1 Max et M1 Pro qui alimentent les MacBook Pro 2021.

Dans cet esprit, il est logique de supposer que les spécifications du Galaxy S22 incluront un GPU plus puissant. L’annonce d’Exynos du 19 novembre arrive également juste à temps pour la sortie du Galaxy S22. Mais nous devrons attendre et voir si la nouvelle puce de Samsung sera dotée de la technologie AMD.

La puce Galaxy S22

D’un autre côté, il y a eu récemment des rumeurs selon lesquelles Samsung n’utiliserait que le Snapdragon 898 dans les combinés Galaxy S22. Si cela est vrai, cela marquerait un écart significatif par rapport à la stratégie SoC de Samsung pour la série Galaxy S. Samsung a associé la dernière puce Snapdragon à un tout nouvel équivalent Exynos pour les combinés Galaxy S. La société a fait beaucoup plus tôt cette année pour améliorer les puces phares d’Exynos. Et cela fonctionne avec Google sur la puce Tensor personnalisée à l’intérieur des téléphones Pixel 6.

J’ai appris qu’Exynos2200 existe toujours dans la série Galaxy S22 dans certains pays et régions. – Univers de glace (@UniverseIce) 8 novembre 2021

Dans cet esprit, il serait logique de voir Samsung inclure une puce Exynos de nouvelle génération dans la liste des spécifications du Galaxy S22. Peut-être que l’événement du 19 novembre aidera à dissiper cette confusion.