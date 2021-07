La fuite des spécifications du Galaxy Z Fold 3 ne résout pas le plus grand mystère

Les produits phares de Samsung pour la seconde moitié de 2021 arrivent bientôt, et ce sont tous deux des combinés pliables. Ce n’est pas un secret à ce stade. Les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 ne cessent d’apparaître dans les fuites en ligne, et nous savons presque tout ce qu’il y a à savoir à leur sujet. Nous avons vu les prétendus designs Fold 3 et Flip 3 dans des rendus de presse qui ont été mis en ligne au cours des derniers jours. Plusieurs sources ont obtenu les mêmes images qui semblent confirmer toutes les rumeurs de conception précédentes. Le Fold 3 semble être le plus excitant des deux nouveaux pliables, car le combiné comportera une caméra sous-écran et un support de stylet. Une toute nouvelle fuite nous donne maintenant les spécifications du Galaxy Z Fold 3. Le matériel rumeur est précisément ce que vous attendez qu’il soit. Mais la fuite ne mentionne pas la seule surprise des spécifications du Fold 3.

Après avoir proposé des rendus de presse Fold 3 qui montraient les options de couleur du téléphone, 91mobiles est de retour avec des détails matériels pour le plus grand téléphone pliable 2021 de Samsung. Recueillies auprès d’un leaker bien connu, les spécifications correspondent à ce que l’on attend de n’importe quel produit phare Android cette année, quel que soit le facteur de forme.

La seule surprise des spécifications Fold 3 qui compte

La plupart des produits phares Android utiliseront les mêmes processeurs cette année. Un téléphone Galaxy comme le Fold 3 comportera soit un processeur Snapdragon 888, soit l’une des dernières puces Exynos de Samsung. Le blog ne mentionne que la puce phare de Qualcomm, qui alimente également les versions Galaxy S21.

Les autres spécifications du Fold 3 incluent 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage, comme avec le combiné Fold 2. La triple caméra du Fold 3 à l’arrière aura trois caméras de 12 mégapixels, tout comme son prédécesseur. Nous envisageons probablement des objectifs larges, ultra-larges et téléobjectifs à l’arrière, bien que le blog ne fournisse pas de détails.

Comme avec les versions précédentes, le Fold 3 aura deux caméras selfie. Un appareil photo de 10 mégapixels traverse l’écran externe. L’écran pliable de 7,55 pouces est doté d’une caméra sous-écran de 16 mégapixels.

Le combiné comprendra deux batteries pour une capacité totale de 4 275 mAh.

AMD a annoncé au Computex 2021 que sa technologie GPU RDNA 2 alimentera les produits phares de Samsung à partir de 2021. Source de l’image : AMD

Le rapport ne donne aucune idée de ce qui pourrait être la plus grande surprise des spécifications du Galaxy Z Fold 3 cette année. Les fans de Samsung s’attendent déjà à ce que le combiné soit doté d’un GPU, contrairement à tout dans l’industrie. Samsung a travaillé avec AMD pendant des années sur cette conception. Ce dernier a récemment annoncé que Samsung dévoilerait cette année le GPU RDNA 2 pour téléphones mobiles. Mais la nouvelle fuite de spécifications ne fait aucune mention du GPU du Fold 3.

91mobiles dit que Samsung dévoilera les deux combinés au cours de la deuxième semaine d’août plutôt qu’au début du mois prochain. Le téléphone sera ensuite mis en vente fin août sur certains marchés, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni.

