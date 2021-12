La fuite des spécifications OnePlus Nord 2 CE révèle presque tout

OnePlus a lancé une version allégée du populaire OnePlus Nord plus tôt cette année, baptisée Nord CE. Selon un nouveau rapport de 91Mobiles, la société envisage de lancer un suivi du Nord CE au début de l’année prochaine.

Selon le rapport, le OnePlus Nord 2 CE porte le nom de code « Ivan ». Contrairement à l’actuel Nord CE, qui est alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 750G, le futur milieu de gamme devrait être alimenté par un MediaTek Dimensity 900 5G. Le chipset 6 nm peut être associé à jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

De manière décevante, il semble que le Nord 2 CE n’apportera aucune mise à niveau significative dans le département d’affichage. Il arrivera apparemment avec le même écran AMOLED de 6,4 pouces doté d’une résolution FHD + et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Le reste des spécifications clés du téléphone peut également être très similaire à celui de son prédécesseur. Le OnePlus Nord 2 CE aurait une configuration de caméra à triple objectif à l’arrière avec un capteur principal de 64 MP, un objectif ultra-large de 8 MP et un objectif macro de 2 MP.

Garder les lumières allumées pourrait être une batterie de 4 500 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 65 W. Certaines des autres spécifications révélées par la nouvelle fuite incluent une caméra selfie de 16 MP, des haut-parleurs stéréo et le logiciel OxygenOS 12 basé sur Android 12.

Quant à la conception du téléphone, il devrait avoir un cadre en plastique avec Corning Gorilla Glass à l’avant et à l’arrière. Bien que le Nord CE 2 soit censé inclure une prise casque, il se peut qu’il ne comporte pas de curseur d’alerte.

Outre les spécifications du téléphone, le rapport affirme également que le Nord 2 CE sera lancé en Inde d’ici la fin janvier ou la mi-février 2022 pour lutter contre les meilleurs téléphones Android à petit budget.

