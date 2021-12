La fuite d’Oppo Find N révèle que le pliable est plus cher que le Z Fold 3 de Samsung

L’Oppo Find N n’est plus qu’une rumeur. Oppo a finalement annoncé son premier pliable plus tôt cette semaine. Cependant, le fabricant chinois de smartphones n’a pas révélé tous les détails de son appareil. Cela a seulement confirmé que le Find N allait être son premier modèle commercial depuis le début des travaux sur les pliables. Oppo dévoilera tous les secrets du Find N la semaine prochaine lors de son événement Inno Day. Mais vous n’avez pas à attendre aussi longtemps pour apprendre les spécifications et voir plus d’images de presse du pliable. Mieux encore, le prix Oppo Find N a déjà fuité. Malheureusement, le combiné Oppo sera plus cher que son plus grand rival, le Samsung Galaxy Z Fold 3.

Samsung donne le ton au marché du pliable

Avant d’examiner la fuite de prix Oppo Find N, il est important de se rappeler le contexte. Samsung est le roi du commerce pliable. La société a réussi à atteindre quelques objectifs importants avec ses appareils pliables de troisième génération cette année.

Les Fold 3 et Flip 3 sont plus durables qu’avant. Et ils sont plus abordables que jamais. Le Flip 3 coûte 999 $, soit autant qu’un iPhone 13 Pro. Le Fold 3 est presque le double, à partir de 1 799 $. Mais Samsung a organisé de nombreuses promotions pour encourager les gens à acheter des objets pliables. Et la stratégie de Samsung a fonctionné.

La raison pour laquelle les téléphones pliables en provenance de Chine comme l’Oppo Find N sont si excitants en ce moment, c’est qu’ils mettront davantage de pression sur Samsung pour qu’il innove. Mais ils pourraient également forcer Samsung à baisser le prix d’entrée de ces pliables haut de gamme. Le Xiaomi Mi Mix Fold en était la preuve, avec le téléphone à partir de 1 521 $ pour la version la plus basique.

Cependant, si les nouvelles fuites sont exactes, le prix Oppo Find N ne sera pas aussi excitant. Plutôt que de saper le Fold 3 de Samsung, Oppo pourrait lancer un rival Fold 3 plus cher. À leur tour, d’autres fournisseurs de combinés fabriquant le même type d’appareil pliable pourraient tarifer ces appareils en conséquence.

Fuite de prix Oppo Find N affichée sur un téléphone. Source de l’image : Weibo via MySmartPrice

Oppo Find N Price divulgué

Un leaker a posté l’image ci-dessus sur Weibo (via MySmartPrice). Il montre deux configurations Oppo Find N et deux prix. Le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage coûte 12 999 yuans (2 040 $). Si vous avez besoin de plus de mémoire et de stockage, vous devrez payer 13 999 yuans (2 196 $) pour l’appareil de 12 Go/512 Go.

Ce sont des prix importants qui feront de l’Oppo Find N le pliable le plus cher du marché. Mais cet argent achète un smartphone Android décent. La même fuite indique certaines des principales caractéristiques du téléphone. Nous examinons un panneau pliable LTPO 120 Hz, un processeur Snapdragon 888, un appareil photo principal Sony IMX766 de 59 mégapixels, une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire de 33 W et une charge sans fil de 15 W, et un capteur d’empreintes digitales dans le bouton latéral.

Oppo pourrait proposer de nombreuses promotions pour réduire le prix Find N une fois le combiné disponible. Mais nous ne faisons que spéculer à ce stade. Là encore, nous n’avons aucune idée de l’endroit où le Find N sera lancé. Le Mi Mix Fold n’a pas reçu de version généralisée plus tôt cette année.

OPPO Find N pic.twitter.com/MMzGo5270U – Ev (@evleaks) 10 décembre 2021

Mis à part les mauvaises nouvelles du prix Oppo Find N, vous pouvez consulter plus d’images du combiné pliable ci-dessus, car Evan Blass a publié de nombreux rendus de presse sur Twitter. De plus, l’image de fuite de prix ci-dessus pourrait en fait nous donner un premier aperçu de l’écran pliable d’Oppo Find N. Mais nous n’avons aucun moyen de savoir avec certitude s’il s’agit d’un véritable Oppo pliable exposé dans les images.