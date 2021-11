La fuite du chapitre 3 de Fortnite indique que les mouettes arrivent sur la nouvelle île

Le chapitre 3 de Fortnite n’est probablement que dans quelques jours, et alors que nous nous préparons à déballer une liste complète de nouveaux mécanismes, butins, emplacements, etc., au moins un nouvel ajout au jeu a peut-être déjà fui: les mouettes. Les oiseaux de plage ont été mentionnés par le plus célèbre des leakers de Fortnite, qui a tendance à ne pas s’ouvrir à moins d’être sûr de quelque chose. Dans cet esprit, il est prudent de dire que les mouettes rejoindront des loups, des poulets, des sangliers et plus encore dans Fortnite Chapter 3.

Hypex, le leaker de la note, a révélé les informations en faisant référence à l’art conceptuel qu’il a vu et a mentionné qu’ils peuvent être trouvés, peut-être plus facilement, autour du nouveau biome de plage du jeu au chapitre 3. Fait intéressant, Fortnite Chapter 2 a déjà des mouettes – techniquement . Vous pouvez les voir voler autour de l’île de temps en temps, et ils sont même vus dans l’art promotionnel du chapitre 2 de Fortnite de 2019 lorsque le nouveau chapitre nous est apparu pour la première fois.

La différence, cependant, est que ces nouvelles mouettes seront probablement interactives, un peu comme les corbeaux qui ont été ajoutés cette saison, et s’ajouteront à la collection d’animaux sauvages du jeu qui s’est agrandie depuis son introduction au chapitre 2, saison 3 avec requins, et a ensuite été considérablement développé dans la saison axée sur la chasse du jeu, chapitre 2, saison 6.

Les mouettes arrivent dans le chapitre 3 en tant que prochains animaux volants. Ils sont dans l’un des arts conceptuels du chapitre 3 près d’une zone tropicale / plage, mais je ne sais pas quand ils sortiront exactement, probablement la saison 1. – HYPEX (@HYPEX) 27 novembre 2021

On ne sait pas encore quel type de comportement ces mouettes vont adopter, mais ce jeu de devinettes s’est avéré amusant pour la communauté. Les loups et les requins sont des prédateurs, tandis que les sangliers n’attaquent que lorsqu’ils sont approchés de trop près ou qu’on leur tire dessus. Les poulets et les grenouilles s’éloignent (et sautent) des joueurs, et le dernier-né, les corbeaux, transportent souvent un butin rare, que vous pouvez prévisualiser en fonction de la couleur de leur éclat.

Certains animaux peuvent être apprivoisés pour se battre à vos côtés ou fournir une source de nourriture lorsqu’ils sont tués. Au moins un joueur pense savoir quel sera le comportement des mouettes dans Fortnite, et leur supposition découle clairement d’une expérience personnelle traumatisante.

ATTENDS, ET S’ILS PEUVENT VOLER VOTRE BUTIN ? – Défaut 🐡 (@Defaulting12) 27 novembre 2021

Bien que nous ne sachions pas encore si cela est correct, cela apporterait une variable amusante aux interactions avec les animaux dans Fortnite. On pourrait imaginer devoir effrayer ou vaincre les mouettes avant qu’elles ne fondent et réclament un objet aléatoire de votre inventaire. Pour l’instant, cependant, votre supposition est aussi bonne que n’importe qui en dehors d’Epic Games. Nous devrions en savoir plus sur ces goélands – et bien plus encore – lorsque le chapitre 3 sera lancé quelque temps après la finale du chapitre 2 le 4 décembre.

