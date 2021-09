La fuite du Fairphone 4 5G nous donne un aperçu de toutes les mises à niveau à venir

in

Fairphone est sur le point de dévoiler son tout premier téléphone 5G lors d’un événement virtuel le 30 septembre. Avant le lancement du téléphone, un nouveau rapport de WinFuture a fait la lumière sur ses spécifications techniques et sa conception clés.

Les derniers rendus divulgués du Fairphone 4 5G nous donnent un meilleur aperçu de la conception du téléphone durable sous différents angles. Contrairement aux appareils précédents de Fairphone, le Fairphone 4 5G aura une construction “premium” avec un cadre en métal.

Comme vous vous en doutez, cependant, la coque arrière du téléphone sera toujours amovible. Un autre changement clé est le positionnement du capteur d’empreintes digitales. Fairphone semble avoir intégré le capteur d’empreintes digitales à l’intérieur du bouton d’alimentation sur le côté de l’appareil.

Le Fairphone 4 5G devrait être équipé d’un écran de 6,3 pouces doté d’une résolution FHD + et d’une encoche en forme de goutte d’eau en haut. Malheureusement, le téléphone aura un menton important en bas.

Le premier téléphone 5G de Fairphone serait alimenté par le chipset Snapdragon 750G de Qualcomm, une mise à niveau massive par rapport au chipset Snapdragon 632 du Fairphone 3 Plus. À l’arrière du téléphone se trouvera une configuration à double caméra dotée d’un capteur principal de 48 MP avec stabilisation optique de l’image. Comme on peut le voir dans les rendus ci-dessus, les deux capteurs seront reliés par un module d’autofocus laser.

Sur le plan logiciel, le téléphone sera livré avec Android 11 prêt à l’emploi. Comme son prédécesseur, le téléphone bénéficiera probablement d’au moins cinq ans de support logiciel. La plupart des appareils Android, y compris certains des meilleurs téléphones Android, ne reçoivent que jusqu’à trois ans de mises à jour.

La publication technologique allemande affirme également que le Fairphone 4 5G va commencer à un peu moins de 600 €. Il devrait être disponible en deux versions de stockage : 128 Go et 256 Go.

